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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसोशल मीडिया पर छाया सुहाना खान का स्टनिंग अंदाज, ग्लैमर और स्टाइल का दिखा परफेक्ट कॉम्बिनेशन

सोशल मीडिया पर छाया सुहाना खान का स्टनिंग अंदाज, ग्लैमर और स्टाइल का दिखा परफेक्ट कॉम्बिनेशन

Suhana Khan Look: सोशल मीडिया पर इन दिनों सुहाना खान का नया लुक चर्चा में आ गया हैं. हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें उनका अंदाज फैंस को बहुत पसंद आ रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 10 May 2026 08:40 AM (IST)
Suhana Khan Look: सोशल मीडिया पर इन दिनों सुहाना खान का नया लुक चर्चा में आ गया हैं. हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें उनका अंदाज फैंस को बहुत पसंद आ रहा है.

बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान इन दिनों अपने स्टाइलिश लुक को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें उनका स्पोर्ट्स लुक फैंस को बहुत पसंद आ रहा हैं. हालांकि ट्रेडिशनल हो या वेस्टर्न, हर लुक में सुहाना बहुत खूबसूरत लगती हैं और उनका अंदाज भी फैंस को बहुत पसंद हैं. इसी बीच आइए उनके कुछ स्टनिंग लुक्स पर एक नजर डालते हैं.

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इस तस्वीर में सुहाना स्पोर्ट्स एरिया में बैठी नजर आ रही हैं. व्हाइट और ब्लैक कलर के इस आउटफिट के साथ उनके ग्रीन शूज लुक को और शानदार बना रहे हैं.
इस तस्वीर में सुहाना स्पोर्ट्स एरिया में बैठी नजर आ रही हैं. व्हाइट और ब्लैक कलर के इस आउटफिट के साथ उनके ग्रीन शूज लुक को और शानदार बना रहे हैं.
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इस खुले बाल, सिंपल लुक और नेचुरल मेकअप में सुहाना का अंदाज हर किसी को पसंद आ रहा हैं.
इस खुले बाल, सिंपल लुक और नेचुरल मेकअप में सुहाना का अंदाज हर किसी को पसंद आ रहा हैं.
Published at : 10 May 2026 08:40 AM (IST)
Tags :
Shahrukh Khan Suhana Khan King Movie

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