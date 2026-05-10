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सोशल मीडिया पर छाया सुहाना खान का स्टनिंग अंदाज, ग्लैमर और स्टाइल का दिखा परफेक्ट कॉम्बिनेशन
Suhana Khan Look: सोशल मीडिया पर इन दिनों सुहाना खान का नया लुक चर्चा में आ गया हैं. हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें उनका अंदाज फैंस को बहुत पसंद आ रहा है.
बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान इन दिनों अपने स्टाइलिश लुक को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें उनका स्पोर्ट्स लुक फैंस को बहुत पसंद आ रहा हैं. हालांकि ट्रेडिशनल हो या वेस्टर्न, हर लुक में सुहाना बहुत खूबसूरत लगती हैं और उनका अंदाज भी फैंस को बहुत पसंद हैं. इसी बीच आइए उनके कुछ स्टनिंग लुक्स पर एक नजर डालते हैं.
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Published at : 10 May 2026 08:40 AM (IST)
Tags :Shahrukh Khan Suhana Khan King Movie
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रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
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