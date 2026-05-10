समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार के आगामी कैबिनेट विस्तार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने सवाल उठाया कि जब मंत्रिमंडल में केवल 6 पद खाली हैं, तो दूसरी पार्टियों से आए नेताओं में किसे मंत्री बनाया जाएगा और चयन का आधार क्या होगा. अखिलेश ने कहा कि जिन दलबदलुओं को जगह नहीं मिलेगी, वे खुद को ठगा महसूस करेंगे.

उन्होंने बीजेपी पर सहयोगियों और पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का आरोप लगाया. साथ ही कहा कि सरकार 9 साल में जो नहीं कर सकी, वह आखिरी 9 महीनों में भी नहीं होगा. उनके मुताबिक बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई लगातार बढ़ी है.

अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि क्या बीजेपी सबको मंत्री पद देकर सम्मानित करेगी या फिर कुछ चुनिंदा लोगों को ही मौका मिलेगा. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि क्या सबसे कमजोर नेताओं को मंत्री बनाकर उनकी कमजोरी छिपाने की कोशिश की जाएगी.

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उन्होंने कहा कि अगर किसी एक समाज के कई विधायक मंत्री पद की दौड़ में हैं और उनमें से सिर्फ एक को चुना जाता है, तो बाकी नेताओं में नाराजगी बढ़ना तय है. ऐसे में चयन का आधार क्या होगा, यह भी बड़ा सवाल है.

'दलबदलुओं को ठगा हुआ महसूस होगा'

सपा प्रमुख ने कहा कि दूसरी पार्टियों को छोड़कर बीजेपी में आने वाले नेताओं को अगर मंत्री पद नहीं मिला तो वे खुद को ठगा हुआ महसूस करेंगे. उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं के लिए अपने क्षेत्र में जनता का सामना करना भी मुश्किल हो जाएगा. अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अब कई नेताओं को यह एहसास हो जाएगा कि बीजेपी किसी की सगी नहीं होती.

पुराने बीजेपी नेताओं की बढ़ेगी नाराजगी

उन्होंने बीजेपी के पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं को लेकर भी सवाल खड़े किए. अखिलेश बोले कि जो लोग वर्षों से मंत्री बनने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनका क्या होगा? अगर बाहर से आए नेताओं को प्राथमिकता दी गई तो पुराने कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ सकती है.

उन्होंने कहा कि अगर मौजूदा मंत्रियों के विभाग कम किए जाते हैं या उनसे मंत्रालय छीने जाते हैं, तो जनता में यह संदेश जाएगा कि वे अपने काम में सफल नहीं रहे.

सहयोगी दलों पर भी साधा निशाना

अखिलेश यादव ने बीजेपी के सहयोगी दलों को लेकर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने सहयोगियों को सिर्फ इंतजार करवाती है और समय आने पर किनारे कर देती है. उन्होंने तंज भरे अंदाज में कहा कि जिनके सहारे आए थे, अब वे तुम्हारे नहीं रहे.

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'9 साल में नहीं हुआ तो अब क्या होगा?'

सपा प्रमुख ने सरकार के कामकाज पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी सरकार 9 साल में जनता की समस्याएं दूर नहीं कर पाई, तो आखिरी 9 महीनों में मंत्री ऐसा क्या नया कर लेंगे.

उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार, अत्याचार, महंगाई और बेरोजगारी लगातार बढ़ी है. साथ ही उन्होंने कहा कि पीडीए वर्ग पर लगातार हमले हो रहे हैं और आम जनता की जिंदगी मुश्किल होती जा रही है.