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मदर्स डे स्पेशल: ऐश्वर्या राय, श्रीदेवी से लेकर काजोल तक, एक्ट्रेसेस ने मां के किरदार को बनाया दमदार
Mother's Day 2026: मदर्स डे के खास मौके पर हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड की वो शानदार फिल्में, जिसमें मां के प्यार, त्याग, संघर्ष और हिम्मत को खूबसूरती से दिखाया गया है.
मई के दूसरे रविवार यानी 10 मई को इस साल मदर्स डे सेलिब्रेट किया जाएगा. इस खास मौकों पर बच्चे अपने मां के लिए सरप्राइज गिफ्ट और टाइम स्पेंड करने के लिए तरीके ढूंढते रहते है. कई लोग इस दिन अपनी मां के साथ ऐसी फिल्में देखना पसंद करते है, जो सिर्फ कहानियों तक नहीं, बल्कि एक मां के त्याग, प्यार और समर्पण को खूबसूरती से दिखाते है. बीते कुछ सालों में बॉलीवुड में कई फिल्में ऐसी बनी है, जिसमें मां के किरदार को बहुत मजबूती, साहस और इमोशनल तरीके से पेश किया गया है. इसी बीच आइए इस खास मौके पर इन फिल्मों पर एक नजर डालते हैं.
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Published at : 10 May 2026 11:08 AM (IST)
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रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
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