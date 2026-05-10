मदर्स डे स्पेशल: ऐश्वर्या राय, श्रीदेवी से लेकर काजोल तक, एक्ट्रेसेस ने मां के किरदार को बनाया दमदार

जज्बा - इस फिल्म में ऐश्वर्या राय बच्चन एक मजबूत सिंगर मदर के साथ-साथ एक वकील का भी किरदार निभाया, जो अपनी बेटी को बचाने के लिए हर हद पार करने के लिए तैयार रहती है. इसमें एक मां ही हिम्मत, दर्द और हौसले को शानदार तरीके से दिखाया गया है.