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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडमदर्स डे स्पेशल: ऐश्वर्या राय, श्रीदेवी से लेकर काजोल तक, एक्ट्रेसेस ने मां के किरदार को बनाया दमदार

मदर्स डे स्पेशल: ऐश्वर्या राय, श्रीदेवी से लेकर काजोल तक, एक्ट्रेसेस ने मां के किरदार को बनाया दमदार

Mother's Day 2026: मदर्स डे के खास मौके पर हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड की वो शानदार फिल्में, जिसमें मां के प्यार, त्याग, संघर्ष और हिम्मत को खूबसूरती से दिखाया गया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 10 May 2026 11:08 AM (IST)
Mother's Day 2026: मदर्स डे के खास मौके पर हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड की वो शानदार फिल्में, जिसमें मां के प्यार, त्याग, संघर्ष और हिम्मत को खूबसूरती से दिखाया गया है.

मई के दूसरे रविवार यानी 10 मई को इस साल मदर्स डे सेलिब्रेट किया जाएगा. इस खास मौकों पर बच्चे अपने मां के लिए सरप्राइज गिफ्ट और टाइम स्पेंड करने के लिए तरीके ढूंढते रहते है. कई लोग इस दिन अपनी मां के साथ ऐसी फिल्में देखना पसंद करते है, जो सिर्फ कहानियों तक नहीं, बल्कि एक मां के त्याग, प्यार और समर्पण को खूबसूरती से दिखाते है. बीते कुछ सालों में बॉलीवुड में कई फिल्में ऐसी बनी है, जिसमें मां के किरदार को बहुत मजबूती, साहस और इमोशनल तरीके से पेश किया गया है. इसी बीच आइए इस खास मौके पर इन फिल्मों पर एक नजर डालते हैं.

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जज्बा - इस फिल्म में ऐश्वर्या राय बच्चन एक मजबूत सिंगर मदर के साथ-साथ एक वकील का भी किरदार निभाया, जो अपनी बेटी को बचाने के लिए हर हद पार करने के लिए तैयार रहती है. इसमें एक मां ही हिम्मत, दर्द और हौसले को शानदार तरीके से दिखाया गया है.
जज्बा - इस फिल्म में ऐश्वर्या राय बच्चन एक मजबूत सिंगर मदर के साथ-साथ एक वकील का भी किरदार निभाया, जो अपनी बेटी को बचाने के लिए हर हद पार करने के लिए तैयार रहती है. इसमें एक मां ही हिम्मत, दर्द और हौसले को शानदार तरीके से दिखाया गया है.
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मॉम - एक्ट्रेस श्रीदेवी ने इस फिल्म में बहुत शानदार अभिनय किया था. बेटी के साथ हुए दुष्कर्म का बदला लेने के लिए वो अंत तक लड़ाई लड़ती है और उसे इंसाफ दिलाती है. बेटी के लिए उनका गहरा प्यार और हिम्मत सभी को भावुक कर देता है.
मॉम - एक्ट्रेस श्रीदेवी ने इस फिल्म में बहुत शानदार अभिनय किया था. बेटी के साथ हुए दुष्कर्म का बदला लेने के लिए वो अंत तक लड़ाई लड़ती है और उसे इंसाफ दिलाती है. बेटी के लिए उनका गहरा प्यार और हिम्मत सभी को भावुक कर देता है.
Published at : 10 May 2026 11:08 AM (IST)
Tags :
Mom Movie Mrs Chatterjee VS Norway Mother’s Day 2026 Mimi Movie

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