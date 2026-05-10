हिमाचल प्रदेश 10वीं का बोर्ड रिजल्ट जारी, इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें चेक

HPBOSE Himachal Pradesh 10th Board Result : हिमाचल प्रदेश के छात्रों के लिए आज का दिन बेहद खास है. हिमाचल प्रदेश विद्यालय शिक्षा बोर्ड (HPBOSE) ने कक्षा 10वीं का रिजल्ट 2026 आज, 10 मई 2026 को सुबह 11 बजे आधिकारिक वेबसाइट www.hpbose.org पर जारी कर दिया है. जिन छात्रों ने मार्च 2026 में आयोजित बोर्ड परीक्षा में हिस्सा लिया था, वे अब अपने रिजल्ट को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. इस साल लगभग 95,495 छात्र कक्षा 10वीं की परीक्षा में शामिल हुए थे. छात्रों को सलाह दी जाती है कि रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद उसमें दी गई जानकारी को ध्यान से देखें.

हिमाचल बोर्ड 10वीं परीक्षा 2026 कब हुई थी?



हिमाचल प्रदेश बोर्ड (HPBOSE) ने कक्षा 10वीं की परीक्षा 2026 का आयोजन 3 मार्च 2026 से 28 मार्च 2026 के बीच किया था. इस परीक्षा में राज्य भर के छात्र शामिल हुए थे. अब बोर्ड ने 10 मई 2026 को सुबह 11 बजे रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट www.hpbose.org पर जारी कर दिया है. छात्र अपने रोल नंबर से इस वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

इस साल का कुल रिजल्ट कैसा रहा?

इस साल कक्षा 10वीं का रिजल्ट 88.87 प्रतिशत रहा, जो पिछले वर्षों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन को दिखा रहा है. बोर्ड के अध्यक्ष राजेश शर्मा ने इस बारे में जानकारी दी. हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने कक्षा 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है. परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र अब अपना रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.hpbose.org पर देख सकते हैं.

टॉप करने वाले छात्र

1. इस साल हिमाचल प्रदेश में कक्षा 10वीं में कांगड़ा की अनमोल ने टॉप किया, जिसमें कांगड़ा की अनमोल ने कुल 699 अंक प्राप्त करके पहला स्थान हासिल किया.

2. दूसरे नंबर पर तीन छात्र अभिनव मेहता (गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रापोह मिसरां, ऊना), पूर्णिमा शर्मा (राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बिलासपुर) और रूहानी धीमन (गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रापोह मिसरां, ऊना) ने 698 अंक लेकर संयुक्त रूप से शामिल हुए.

3. तीसरे नंबर पर दो छात्राएं अश्विका शर्मा (नीलम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बीहड़ू) और अलीशा ठाकुर (ऑक्सफोर्ड स्कूल, कोटली) 697 अंक लेकर तीसरे स्थान पर रहीं.

पास और फेल होने वाले छात्रों का आंकड़ा

कक्षा 10वीं में पास होने के लिए हर विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना जरूरी होता है, और इस साल हिमाचल प्रदेश बोर्ड के रिजल्ट में कुल 95,495 छात्रों में से लगभग 88.87 प्रतिशत छात्र पास हुए. जिन छात्रों के अंक 33 प्रतिशत से कम रहे, उन्हें फेल माना गया.

HPBOSE Result 2026 कैसे डाउनलोड करें?

1. कक्षा 10वीं के छात्र अपने रिजल्ट को आसानी से ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं. सबसे पहले हिमाचल बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.hpbose.org पर जाएं.

2. होमपेज पर HPBOSE Result 2026 लिंक पर क्लिक करें.

3. अपना रोल नंबर दर्ज करें.

4. रिजल्ट में दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक चेक करें.

5. रिजल्ट डाउनलोड करें और इसकी एक कॉपी अपने पास रखें.

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HPBOSE 10वीं रिजल्ट 2026 ग्रेडिंग स्केल

हिमाचल प्रदेश बोर्ड (HPBOSE) ने कक्षा 10वीं के रिजल्ट में छात्रों का प्रदर्शन ग्रेड के आधार पर होगा. इसके तहत 91 से 100 प्रतिशत अंक पाने वाले छात्रों को A1, 81 से 90 प्रतिशत को A2, 71 से 80 प्रतिशत को B1, 61 से 70 प्रतिशत को B2, 51 से 60 प्रतिशत को C1, 41 से 50 प्रतिशत को C2, और 33 से 40 प्रतिशत अंक पाने वाले छात्रों को D ग्रेड दिया गया है. वहीं, 33 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का ग्रेड E होगा.

पास होने के लिए जरूरी नंबर

कक्षा 10वीं की परीक्षा में हर विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक लाना जरूरी है. इसमें थ्योरी और इंटरनल असेसमेंट दोनों के अलग-अलग नंबर होते हैं.

HPBOSE 10वीं रिजल्ट 2026 देखने के तरीके

छात्र अपने रिजल्ट को चार तरीकों से देख सकते हैं.

1. आधिकारिक वेबसाइट: www.hpbose.org

2. DigiLocker ऐप

3. UMANG ऐप

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