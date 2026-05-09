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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीमनोरंजनकियारा आडवाणी से परिणीति चोपड़ा तक, मां बनने के बाद पहली बार मदर्स डे सेलिब्रेट करेंगी ये बॉलीवुड एक्ट्रेसेस

कियारा आडवाणी से परिणीति चोपड़ा तक, मां बनने के बाद पहली बार मदर्स डे सेलिब्रेट करेंगी ये बॉलीवुड एक्ट्रेसेस

Mother's Day 2026: 10 मई को सभी मदर्स डे सेलिब्रेट करने वाले हैं. ये दिन कई एक्ट्रेसेस के लिए भी खास होने वाला है. बॉलीवुड की कई हसीनाएं मां बनने के बाद पहली बार मदर्स डे सेलिब्रेट करेंगी.

By : मयूरी सिंह  | Updated at : 09 May 2026 10:42 AM (IST)
Mother's Day 2026: 10 मई को सभी मदर्स डे सेलिब्रेट करने वाले हैं. ये दिन कई एक्ट्रेसेस के लिए भी खास होने वाला है. बॉलीवुड की कई हसीनाएं मां बनने के बाद पहली बार मदर्स डे सेलिब्रेट करेंगी.

'मदर्स डे' इस बार कई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के लिए और भी खास होने वाला है. एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा से लेकर कियारा आडवाणी तक, हाल ही में मां बनी ये एक्ट्रेसेस अपना पहला मदर्स डे सेलिब्रेट करेंगी. आइए जानते हैं कौन-कौन सी एक्ट्रेसेस इस बार मदर्स डे को खास अंदाज में मनाने वाली हैं.

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कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा एक बच्चे के पेरेंट हैं. कियारा ने 15 जुलाई 2025 को एक बेटी सरायाह को जन्म दिया.
कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा एक बच्चे के पेरेंट हैं. कियारा ने 15 जुलाई 2025 को एक बेटी सरायाह को जन्म दिया.
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इस साल कियारा प्रेग्ननेंसी के बाद अपनी पहला मदर्स डे सेलिब्रेट करेंगी.
इस साल कियारा प्रेग्ननेंसी के बाद अपनी पहला मदर्स डे सेलिब्रेट करेंगी.
Published at : 09 May 2026 10:42 AM (IST)
Tags :
Kiara Advani Katrina Kaif PARINEETI CHOPRA Mother’s Day 2026

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