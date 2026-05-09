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कियारा आडवाणी से परिणीति चोपड़ा तक, मां बनने के बाद पहली बार मदर्स डे सेलिब्रेट करेंगी ये बॉलीवुड एक्ट्रेसेस
Mother's Day 2026: 10 मई को सभी मदर्स डे सेलिब्रेट करने वाले हैं. ये दिन कई एक्ट्रेसेस के लिए भी खास होने वाला है. बॉलीवुड की कई हसीनाएं मां बनने के बाद पहली बार मदर्स डे सेलिब्रेट करेंगी.
'मदर्स डे' इस बार कई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के लिए और भी खास होने वाला है. एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा से लेकर कियारा आडवाणी तक, हाल ही में मां बनी ये एक्ट्रेसेस अपना पहला मदर्स डे सेलिब्रेट करेंगी. आइए जानते हैं कौन-कौन सी एक्ट्रेसेस इस बार मदर्स डे को खास अंदाज में मनाने वाली हैं.
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Published at : 09 May 2026 10:42 AM (IST)
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