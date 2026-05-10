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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडMothers Day 2026 live: सनी देओल ने मां संग बिताए पलों की झलक की शेयर, संजय दत्त ने दिखाए अनसीन पल, मदर्स डे पर एक्टर्स ने शेयर की पोस्ट

Mothers Day 2026 live: सनी देओल ने मां संग बिताए पलों की झलक की शेयर, संजय दत्त ने दिखाए अनसीन पल, मदर्स डे पर एक्टर्स ने शेयर की पोस्ट

मदर्स डे 2026 के खास मौके पर एक्टर्स लगातार अपनी मां के लिए पोस्ट कर रहे हैं. सनी देओल ने अपनी मां केे साथ बिताए खास पल शेयर किए. वहीं संजय दत्त ने भी अनसीन पिक्स शेयर की.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 10 May 2026 12:24 PM (IST)
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'मदर्स डे' 2026 आम से खास तक सभी अपनी मां के लिए कुछ स्पेशल कर रहे हैं. बॉलीवुड एक्टर्स ने भी अपनी मां के लिए खास पोस्ट किए हैं. संजय दत्त से लेकर सनी देओल तक ने अपनी मां के साथ बिताए स्पेशल मोमेंट्स शेयर किए. आइए नजर डालते हैं उन पोस्ट पर.

सनी देओल ने शेयर की खास पोस्ट
सनी देओल ने पोस्ट में अपनी मां के साथ बिताए पल शेयर किए. किसी फोटो में वो मां को गले लगाते दिख रहे हैं. किसी में वो मां के साथ पहाड़ों पर एंजॉय करते नजर आ रहे हैं. उन्होंने पोस्ट में लिखा- लव यू मां.

 
 
 
 
 
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संजय दत्त ने भी शेयर की अनसीन पिक्स
संजय दत्त ने लिखा- मम्मा. मैं आपको बहुत मिस करता हूं. काश आप मेरे साथ होती. आपका प्यार और आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है. लव यू. एक तस्वीर में संजय अपनी मां की गोद में बैठे हैं. वहीं दूसरे फोटो में संजय और उनकी बहनें मां के साथ पोज दे रही हैं.

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अनुपम खेर का पोस्ट
अनुपम खेर ने पोस्ट कर लिखा, 'मां सिर्फ जन्म नहीं देती. वो हमें हर दिन थोड़ा-थोड़ा बनाती है. अपने हिस्से की नींद, खुशियां, इच्छाएं और कभी-कभी पूरा जीवन तक चुपचाप हमारे नाम कर देती है. जब दुनिया हमें समझने में देर लगाती है, मां बिना बोले हमारी खामोशी भी पढ़ लेती है. उसकी दुआओं में इतनी ताकत होती है कि टूटा हुआ इंसान भी फिर से खड़ा हो जाता है. ज़िंदगी में अगर कोई रिश्ता पूरी तरह निस्वार्थ है, तो वो 'मां' है. आज मदर्स डे पर दुनिया की हर मां को प्रणाम और नमन. और अपनी मां को. जिनकी वजह से हम हैं, मुस्कुरा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं. जय माता की.'

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अनुपम ने अपनी मां के कई वीडियोज शेयर किए, जिनमें वो हंसती दिख रही हैं. इसी के साथ उन्होंने मदर्ड डे पर अपनी मां के साथ स्पेशल वीडियो बनाया.

रकुल प्रीत सिंह ने शेयर किया वीडियो
रकुल प्रीत सिंह ने अपनी मां और सास को 'मदर्स डे' विश किया, उन्होंने लिखा, 'मेरी मां और मेरी सास को 'मदर्स डे' की शुभकामनाएं. एक ने मुझे जीवन दिया तो दूसरी ने मुझे एक और प्यारा-सा परिवार दिया, जिसे मैं अपना कह सकती हूं. आप दोनों के बिना शर्त प्यार, आपके मार्गदर्शन और हर पल इतनी हिम्मत और गरिमा के साथ हमारे साथ खड़े रहने के लिए, आप दोनों का बहुत-बहुत धन्यवाद. प्यार करने और जिनसे प्रेरणा लेने के लिए दो मांओं का होना, सचमुच ज़िंदगी के सबसे बड़े आशीर्वादों में से एक है.'

Published at : 10 May 2026 11:35 AM (IST)
Tags :
Sanjay Dutt Sunny Deol . Mothers Day
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