फिल्मों के अलावा कहां-कहां से कमाई करते हैं थलपति विजय, जानें उनकी नेटवर्थ

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom एक्टर से राजनेता बने विजय ने ली तमिलनाडु के नए CM की शपथ।

विजय की कुल संपत्ति लगभग ₹624 करोड़, रियल एस्टेट में बड़ा निवेश।

बैंकों में ₹313 करोड़ से ज्यादा की जमा राशि, ब्रांड एंडोर्समेंट से कमाई।

कमर्शियल प्रॉपर्टीज से किराया और सीमित स्टॉक मार्केट निवेश भी शामिल।

Vijay Oath Ceremony: एक्टर से राजनेता बने विजय ने आधिकारिक तौर पर तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है. शपथ ग्रहण समारोह में उनकी पार्टी टीवीके के नौ विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली. शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी भी मौजूद रहे. इसी बीच आइए जानते हैं कि उनकी नेट वर्थ कितनी है और फिल्मों के अलावा उनकी कमाई कहां-कहां से होती है.

विजय का फिल्मी करियर

फैंस के बीच 'थलपति' के नाम से मशहूर विजय ने राजनीति में आने से पहले दक्षिण भारत के सबसे बड़े फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाया था. हालांकि फिल्में उनके विशाल आर्थिक साम्राज्य का सिर्फ एक हिस्सा हैं. उनके चुनावी हलफनामे के मुताबिक विजय की कुल संपत्ति लगभग ₹624 करोड़ है.

रियल एस्टेट उनके सबसे बड़े निवेशों में से एक

विजय की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा चेन्नई और उसके आसपास के इलाकों में रियल एस्टेट निवेश से आता है. उनके पास नीलंकराई, सलिग्रामम और मायलापुर जैसे इलाकों में कई आलीशान बंगले और कमर्शियल प्रॉपर्टी हैं. इन प्रॉपर्टी की कुल अनुमानित कीमत लगभग ₹220 करोड़ मानी जाती है. निजी प्रॉपर्टी के मालिकाना हक के अलावा विजय जया प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर भी काम करते हैं.

बैंकों में भारी जमा

विजय की आर्थिक प्रोफाइल का सबसे चौंकाने वाला पहलू बैंकों में जमा और फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में रखी गई भारी रकम है. विजय के हलफनामे में दिए गए विवरण के मुताबिक उनके पास कई बैंकों में ₹313 करोड़ से ज्यादा की जमा राशि है. इन जमा राशियों से मिलने वाला ब्याज ही उनकी नियमित आय में काफी योगदान देता है.

ब्रांड एंडोर्समेंट से कमाई

पूरी तरह से राजनीति में आने से पहले विजय दक्षिण भारत के सबसे ज्यादा व्यावसायिक मूल्य वाले सितारों में से एक थे. बीते कुछ सालों में वह कई बड़े ब्रांडों के विज्ञापनों में नजर आए. उन्होंने कोका-कोला, टाटा डोकोमो और सनफीस्ट जैसी कंपनियों के साथ एंडोर्समेंट डील से करोड़ों रुपये कमाए हैं.

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कमर्शियल प्रॉपर्टीज से किराया

मालिकाना हक के मूल्य के अलावा विजय की कमर्शियल प्रॉपर्टी से नियमित रूप से किराये की इनकम भी होती है. ज्यादा मांग वाले शहरी इलाकों में मौजूद प्रॉपर्टीज से अक्सर लंबे समय में काफी कमाई होती है. इससे रियल एस्टेट उनके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो का सबसे स्थिर हिस्सा बन जाता है. जमा पर मिलने वाले ब्याज से होने वाली कमाई के साथ मिलकर यह पैसिव कमाई कथित तौर पर उनकी सालाना इनकम में बड़ा योगदान देती है.

सीमित स्टॉक मार्केट निवेश

अपनी रियल एस्टेट और बैंकिंग होल्डिंग्स की तुलना में विजय का स्टॉक मार्केट में निवेश काफी कम है. रिपोर्ट्स के मुताबिक शेयर और इक्विटी से जुड़े एसेट्स में उनका निवेश लगभग ₹19.37 लाख का है. ऐसा माना जाता है कि सन पेपर मिल समेत कुछ चुनिंदा कंपनियों में भी उनकी हिस्सेदारी है.

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