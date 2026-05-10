Viral Cricket Video: क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की भावना होती है. खासकर भारत की बात करें तो छोटे-छोटे बच्चे भी गली-मोहल्लों में अपने सपनों का मैच खेलते नजर आ जाते हैं. ऐसे में इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है, जिसमें दो छोटे बच्चे गली में क्रिकेट खेलते दिखाई दे रहे हैं. सबसे खास बात यह है कि उनके पास असली हेलमेट और पैड नहीं थे. ऐसे में उन्होंने हार मानने के बजाय दफ्ती और कागज के कार्टून से खुद ही हेलमेट और पैड बना लिए. बच्चों की यह मासूम क्रिएटिविटी देखकर लोग भावुक भी हो रहे हैं और उनकी जमकर तारीफ भी कर रहे हैं.

दफ्ती से बनाए हेलमेट और पैड

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चे पूरे जोश के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं. उन्होंने अपने सिर की सुरक्षा के लिए कागज और दफ्ती से हेलमेट जैसा सामान बनाया हुआ है. वहीं पैरों में भी उन्होंने पैड की जगह कार्टून से बनी चीजें पहन रखी हैं. देखने में भले ही यह साधारण लगे, लेकिन बच्चों की सोच और मेहनत लोगों का दिल जीत रही है. साथ ही वीडियो यह दिखाता है कि अगर मन में कुछ करने का जुनून हो तो कम साधनों में भी खुशी और खेल का मजा लिया जा सकता है.

Creativity Level🏏📈



Nxt Level Of Cricket...

Gen-α pic.twitter.com/j0jQFDbWbT — Rakesh Kalotra (@Rakeshkalotra9) May 9, 2026

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सोशल मीडिया पर लोगों ने की जमकर तारीफ

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स बच्चों की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “टैलेंट और जुनून पैसे का मोहताज नहीं होता.” वहीं दूसरे ने कहा, “यही असली क्रिकेट का प्यार है.” कई लोगों ने बच्चों की तुलना पुराने दौर के खिलाड़ियों से भी की, जिन्होंने कम सुविधाओं में अपने सपनों की शुरुआत की थी. वही कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि इन बच्चों की मदद होनी चाहिए ताकि उन्हें अच्छे खेल के साधन मिल सकें. लोगों का कहना है कि यह वीडियो सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि मेहनत और जज्बे की मिसाल है.

कम सुविधाओं में भी जिंदा है खेल का जुनून

आज के समय में जहां बच्चे मोबाइल और वीडियो गेम में ज्यादा समय बिताते हैं, वहीं यह वीडियो अलग तस्वीर दिखाता है. जिसमें बिना महंगे बैट, हेलमेट और पैड के भी ये बच्चे पूरे उत्साह के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं. यही बात लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रही है. कई यूजर्स ने कमेंट में लिखा कि “बचपन की असली खुशी यही होती है.” कुछ लोगों ने मजाकिया अंदाज में कहा कि “BCCI को इन बच्चों पर नजर रखनी चाहिए.” वहीं कई लोग इस वीडियो को देखकर अपने बचपन के दिनों को भी याद कर रहे हैं.

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