मदर्स डे 2026: करीना-शिल्पा से बिपाशा -प्रीति तक, इन एक्ट्रेसेस ने 40 की उम्र में अपनाया मदरहुड

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडMother's Day 2026: करीना-शिल्पा से बिपाशा -प्रीति तक, इन एक्ट्रेसेस ने 40 की उम्र में अपनाया मदरहुड

Mother's Day 2026: करीना-शिल्पा से बिपाशा -प्रीति तक, इन एक्ट्रेसेस ने 40 की उम्र में अपनाया मदरहुड

Mother's Day 2026: 10 मई को मदर्स डे है. इसी बीच आज हम आपको इन एक्ट्रेसेस के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने लेट मदरहुड अपनाया और साबित किया कि मां बनने की कोई सही उम्र नहीं होती.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मयूरी सिंह | Updated at : 10 May 2026 06:41 AM (IST)
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कई बॉलीवुड सेलेब्स ने 40 की उम्र के बाद मां बनने का सफर चुना. किसी ने नॉर्मल बर्थ से, किसी ने IVF और किसी ने सरोगेसी के जरिए अपना परिवार पूरा किया. मदर्स डे के खास मौके पर आइए उन एक्ट्ररेसेस के बारे में जानते हैं, जिन्होंने करियर, लाइफ और पर्सनल चॉइस को बैलेंस करते हुए लेट मदरहुड अपनाया और ये साबित किया कि मां बनने की कोई सही उम्र नहीं होती.

गौरी खान
शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान ने 43 साल की उम्र में सरोगेसी की मदद से अपने छोटे बेटे अब्राहम खान का वेलकम किया था. पहले से ही वह आर्यन और सुहाना की मां थीं, और बाद में उन्होंने अपने परिवार को आगे बढ़ाया. उनकी ये जर्नी दिखाती है कि कैसे आजकल असिस्टेड रिप्रोडक्शन तकनीक महिलाओं को अपनी लाइफ के मुताबिक मां बनने का मौका देती है.

Mother's Day 2026: करीना-शिल्पा से बिपाशा -प्रीति तक, इन एक्ट्रेसेस ने 40 की उम्र में अपनाया मदरहुड

फराह खान
फराह खान ने 43 साल की उम्र में 2008 में IVF की मदद से अपने तीन बच्चों का वेलकम किया था. उन्होंने हमेशा खुलकर IVF और अपने मां बनने के सफर के बारे में बात की है.

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शिल्पा शेट्टी
शिल्पा शेट्टी 37 साल की उम्र में अपने बेटे विवान की मां बनीं और 2020 में 41 साल की उम्र में सरोगेसी के जरिए अपनी बेटी समीषा शेट्टी का वेलकम किया. उन्होंने कई बार अपने इंटरव्यू में फैमिली बढ़ाने की खुशियों और चुनौतियों पर खुलकर बात की है.  

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प्रीति जिंटा
प्रीति जिंटा ने 46 साल की उम्र में सरोगेसी के जरिए अपने जुड़वां बच्चों जय और जिया का वेलकम किया. एक्ट्रेस ने खुशी और आत्मविश्वास के साथ अपनी जिंदगी के इस नए चैप्टर की शुरुआत की. उनका ये सफर इस बात का उदाहरण है कि आज के समय में महिलाएं अपनी सुविधा, तैयारी और सही समय के अनुसार मदरहुड को चुन रही हैं.

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करीना कपूर 
करीना कपूर ने 40 साल की उम्र में अपने दूसरे बेटे जेह अली खान का वेलकम फरवरी 2021 में किया. पहले से उनका एक बेटा तैमूर है. उनकी जर्नी मॉडर्न मदरहुड की एक मिसाल है, जो दिखाती है कि महिलाएं अपनी फैमिली को आगे बढ़ाते हुए भी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में एक्टिव, एम्बिशियस और बैलेंस्ड रह सकती हैं.

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दीया मिर्जा
ने 40 साल के करीब पहुंचने से कुछ महीने पहले अपने बेटे अव्यान आजाद का वेलकम किया. उनका मदरहुड सफर एक बेहद निजी और इंटीमेट बैकयार्ड वेडिंग के बाद शुरू हुआ. दीया मिर्जा ने इस नए जीवन चैप्टर में बहुत ग्रेस के साथ कदम रखा और उन महिलाओं की लिस्ट में शामिल हुईं, जिन्होंने लेट मदरहुड को अपनाया. उनकी कहानी यह दिखाती है कि प्यार, परिवार और नई शुरुआत किसी भी उम्र में खूबसूरती से संभव है.

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बिपासा बसु 
बिपासा बसु ने नवंबर 2022 में 43 साल की उम्र में अपनी बेटी देवी का वेलकम किया. एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, 'करण सिंह ग्रोवर और मैं शुरू से ही क्लियर थे कि हमें बच्चा चाहिए.' उन्होंने यह भी कहा, 'मेरे लिए यह सही समय है.' उनके शब्द इस बात को दिखाते हैं कि उनके लिए मदरहुड सही समय पर आया.

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नेहा धूपिया
नेहा धूपिया ने 37 साल की उम्र में अपनी पहली बेटी मेहर का वेलकम किया और बाद में 41 साल की उम्र में अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी की घोषणा की. उनकी यह जर्नी इस सोच को चुनौती देती है कि परिवार और मदरहुड के लिए कोई तय समयसीमा होनी चाहिए. उन्होंने लेट मां बनने को अपनाकर यह दिखाया कि महिलाएं अपनी लाइफ के हिसाब से करियर, शादी और पैरेंटिंग को चुन सकती हैं.

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Published at : 10 May 2026 06:41 AM (IST)
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