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वेनिस में राधिका अंबानी का रॉयल अंदाज, साड़ी में लगी बला की खूबसूरत
Radhika Ambani Look: वेनिस बिएनाले के इवेंट में राधिका अंबानी का रॉयल अंदाज खूब सुर्खियां बटोर रहा हैं. पेस्टल ब्लू गिवेंची हाउट कूट्योर आउटफिट में उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
राधिका अंबानी इन दिनों अपने रॉयल और एलिगेंट फैशन को लेकर सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. हाल ही में वेनिस बिएनाले में इंडिया पवेलियन की वापसी के जश्न के लिए एक खास डिनर पार्टी का आयोजन हुआ, जिसमें राधिका का शानदार लुक देखने को मिला. इस बीच उन्होंने गिवेंची हाउट कूट्योर का खूबसूरत आउटफिट पहना था, जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. रिया कपूर ने भी राधिका की फोटोज शेयर करते हुए उनके लुक को ऑड्री हेपबर्न, जैकी केनेडी, गायत्री देवी और इंदिरा देवी जैसी आइकॉनिक महिलाओं से इंस्पायर्ड बताया है.
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Published at : 10 May 2026 07:05 AM (IST)
Tags :Radhika Ambani
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