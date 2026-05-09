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पूजा हेगड़े का ग्लैमरस अवतार, बिकिनी टॉप और शॉर्ट्स में फ्लॉन्ट किया कर्वी फिगर, वायरल हुई तस्वीरें
एक्ट्रेस पूजा हेगड़े ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ ग्लैमरस फोटोज शेयर कर सबका ध्यान खींचा है. जिसमें वो बिकिनी और शॉर्ट्स पहने नजर आई. आइए देखते हैं उनकी ये तस्वीरें.
एक्ट्रेस पूजा हेगड़े इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'है जवानी तो इश्क़ होना है' को लेकर चर्चा में है. फैंस उन्हें बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेताब हैं. वहीं अब एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ ग्लैमरस फोटो शेयर कर फैंस को दीवाना बना दिया है.
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Published at : 09 May 2026 07:18 PM (IST)
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