थलपति विजय की पहली सैलरी थी 500 रुपये, आज एक फिल्म के लिए चार्ज करते हैं इतने करोड़
Thalapathy Vijay First Salary: अभिनेता से नेता बने थलपति विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं. उन्होंने चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. आइए विजय की पहली सैलरी जानते हैं.
इन दिनों हर जगह साउथ सिनेमा के पॉपुलर एक्टर थलपति विजय का डंका बज रहा है. उन्होंने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल की. विजय ने अपनी पार्टी तमिलगा वेट्री कज़गम (टीवीके) के जरिए पूरे राज्य में चुनाव लड़ा और अब वो तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं. उन्होंने 10 मई को चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. आइए इस मौके पर विजय की पहली सैलरी जानते हैं.
थलपति विजय की पहली सैलरी थी 500 रुपये
विजय ने अपने करियर की शुरुआत बहुत कम उम्र में बतौर बाल कलाकार की थी. साल 1984 में आई फिल्म 'वेट्री' से उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा था. इस फिल्म के डायरेक्टर विजय के पिता एस.ए. चंद्रशेखर हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, इस फिल्म में काम करने के लिए विजय को सिर्फ 500 रुपये मिले थे. साल 2017 में एक इंटरव्यू में चंद्रशेखर ने खुद इसका खुलासा किया था.
'घिल्ली' से मिली थलपति विजय को पहचान
विजय का फिल्मी सफर धीरे-धीरे आगे बढ़ा और 90 के दशक में उन्होंने तमिल सिनेमा में अपनी पहचान बनानी शुरू की. फिल्म 'घिल्ली' उनके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया. विजय ने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है, जिनमें 'बेपोक्किरी', 'थुप्पाक्की', 'मर्सल', 'सरकार' और 'बिगिल' शामिल हैं.
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'जन नायगन' के लिए 220 करोड़ ले रहे थलपति विजय
आज के समय में विजय की कमाई और स्टारडम के बीच का अंतर काफी बड़ा दिखाई देता है. इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार, एक्टर अपनी अपकमिंग फिल्म 'जन नायगन' के लिए 220 करोड़ रुपये चार्ज कर रहे हैं. इंडिया डॉट कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक, विजय एक फिल्म के लिए मेकर्स से करीब 200 से 275 करोड़ रुपये तक की फीस वसूलते हैं.
विजय की आखिरी फिल्म है 'जन नायकन'!
बता दें कि 'जन नायगन' को विजय की आखिरी फिल्म माना जा रहा है, क्योंकि इसके बाद वो राजनीति में पूरी तरह एक्टिव होने वाले हैं. ऐसे में विजय के फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. 'जन नायगन' का निर्देशन एच. विनोद ने किया है. इसमें पूजा हेगड़े, बॉबी देओल, गौतम वासुदेव मेनन, प्रकाश राज, नारायण और मामिता बैजू जैसे एक्टर्स काम कर रहे हैं. फिल्म का संगीत अनिरुद्ध रविचंदर ने तैयार किया है.
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