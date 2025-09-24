कैटरीना कैफ की प्रेग्नेंसी अनाउंसमेंट के बाद दीपिका पादुकोण ने किया मैसेज, लिख दी ऐसी बात

कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने बीते दिन फाइली अनाउंस कर दिया कि वे अपने घर में नन्हे मेहमान का वेलकम करने वाले हैं. एक्ट्रेस के प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट करते ही फैंस खुशी से उछल पड़े और अब हर कोई कपल को बधाई दे रहा है. वहीं बॉलीवुड सेलेब्स भी इस जोड़ी को बधाई दे रहे हैं. अनुष्का शर्मा और प्रीति जिंटा ने भी जल्द पेरेंट्स बनने वाले इस जोड़े को अपनी बेस्ट विशेज भेजी हैं. इन सबमें दीपिका पादुकोण के मैसेज ने ध्यान खींचा हैं.

कैटरीना-विक्की ने खास अंदाज में की थी प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट

अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा से ही प्राइवेट रहे कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने बीते दिन एक कंबाइंड पोस्ट कर प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की थी. पोस्ट में लिखा है, "खुशी और ग्रेटीट्यूड से भरे दिलों के साथ अपनी लाइफ के सबसे अच्छे चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं." उन्होंने एक पोलेरॉइड तस्वीर भी शेयर की है. जिसमें कैटरीना अपने बेबी बंप को फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं और विक्की ने भी एक्ट्रेस के बेबी बंप पर प्यार से हाथ रखा हुआ है.

दीपिका पादुकोण ने विक्की-कैटरीना के लिए भेजा खास मैसेज

कैटरीना और विक्की के प्रेग्नेंसी अनाउंसमेंट के बाद से बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स उन्हें खूब बधाई दे रहे हैं. अनुष्का शर्मा ने लिखा, "बधाई हो" उन्होंने रेड हार्ट वाला इमोजी भी शेयर किया. वहीं प्रीति ज़िंटा ने लिखा, "आप लोगों के लिए बहुत-बहुत खुश हूं. बधाई हो. हमेशा ढेर सारा प्यार." हालाँकि, दीपिका पादुकोण के कमेंट ने सबसे ज़्यादा ध्यान खींचा. दरअसल अभिनेत्री ने कमेंट सेक्शन में बुरी नज़र वाले इमोजी शेयर किए.

दीपिका-कैटरीना भूल चुकी हैं अपनी कड़वाहट

दीपिका और कैटरीना के एक-दूसरे के बारे में कमेंट अक्सर उनके पुराने झगड़े की वजह से सुर्खियाँ बटोरते हैं. कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों के बीच रिश्ते तब बिगड़ गए जब रणबीर कपूर ने कथित तौर पर अपनी उस समय की गर्लफ्रेंड दीपिका को कैटरीना के लिए धोखा दिया था. कैटरीना और रणबीर ने 2009 में अजब प्रेम की ग़ज़ब कहानी में साथ काम किया था. दीपिका और कैटरीना कैफ अलग-अलग मोड़ पर रणबीर कपूर के साथ रिश्ते में रही होंगी, लेकिन ये दोनों ही एक्ट्रेस काफी समय पहले ही अपनी कड़वाहट भूल चुकी हैं.

दीपिका ने कैटरीना को मुंबई में अपनी शादी के रिसेप्शन में भी इनवाइट किया था, जिसमें टाइगर ज़िंदा है की अभिनेत्री ने शिरकत की थी. दीपिका ने फिल्मफेयर को बताया था, "बहुत समय बीत चुका है. मेरे लिए, बस यही बात कि वह आईं और बहुत मौजूद रहीं, बहुत अच्छी बात थी. मैं हमेशा से उनकी फैन रही हूं. आप जानते हैं, मैंने उनके साथ शांति बना ली है."