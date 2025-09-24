हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडनवरात्रि के नौ रंगों में सजीं नीता अंबानी, बनारसी ब्रोकेड लहंगा पहन दिखाया रॉयल अंदाज, लुक से ले सकती हैं डांडिया नाइट के लिए इंस्पिरेशन

नवरात्रि के नौ रंगों में सजीं नीता अंबानी, बनारसी ब्रोकेड लहंगा पहन दिखाया रॉयल अंदाज, लुक से ले सकती हैं डांडिया नाइट के लिए इंस्पिरेशन

Nita Ambani Lehnga Pics: नीता अंबानी ने अपने नवरात्रि लुक से हर किसी का ध्यान खींचा है. उन्होंने नौ रंगों का लहंगा पहन कर जलवा बिखेरा है. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 24 Sep 2025 10:20 AM (IST)
Preferred Sources

अंबानी फैमिली हर त्योहार को काफी खास अंदाज में सेलिब्रेट करत है. फिलहाल मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के घर एंटीलिया में नवरात्रि के त्योहार की रौनक देखने को मिल रही है. वैसे तो नीता अंबानी हर त्योहार पर अपने लुक से खूब सुर्खियां बटोरती हैं. वहीं नवरात्रि पर भी उन्होंने अपने खूबसूबत कलरफुल और रॉयल इंडियन अटायर से हर किसी का ध्यान खींच लिया है.

नवरात्रि पर नीता अंबानी ने पहना खास नौ रंगों से बना लहंगा
बता दें कि मानव मंगलानी ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर नीता अंबानी की उनके शानदार आउटफिट के साथ कई तस्वीरें शेयर की हैं. तस्वीरों में नीता अंबानी कलरफुल लहंगे में बला की खूबसूरत लग रही हैं. उन्होंने मोनिका और करिश्मा द्वारा तैयार किया गया जेड का लहंगा और चोली पहनी है. खास बात ये है कि नीता अंबानी के इस लहंगे में देवी दुर्गा के नौ अवतारों का जश्न मनाया गया, जिन्हें नवरंग के रूप में कल्पित किया गया था. इसमें रिच बनारसी ब्रोकेड में बुने गए नौ रंगों को दिखाया गया है.

नीता ने नौ रंगों के साथ पेयर किया था पिंक ब्लाउज
वहीं नीता अंबानी ने अपने कलरफुल लहंगे के साथ पिंक कलर का ब्लाउज पेयर किया है. उनके इस ब्लाउज पर गोल्डन और ब्रोंज के डिजाइन बने हुए थे. उनके इस ब्लाउज की स्लीव्स पर और गले पर काफी महीन एम्ब्राइडरी की गई थी जो उनके अलग-अलग रंगों से बने लहंगे को कॉम्पलिमेंट कर रहा था. वहीं उन्होंने अपने लहंगे को ट्रेडिशनल टाई-डाई टेक्निक का इस्तेमाल करके रंगे हुए लहरिया दुपट्टे के साथ पेयर किया गया है.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Manav Manglani (@manav.manglani)

हीरे-पन्ने के हार से सजीं नीता अंबानी लगीं बला की खूबसूत
नीता अंबानी ने अपने नौ रंगों से बने लहंगे के साथ जूलरी में 3 लेयर वाला हीरा और पन्ना का काफी हैवी और खूबसूरत हार पहना था. वहीं उन्होंने मौचिंग झुमकों और बोरला भी पहना था. साथ ही उनके हाथों में काफी रिंग्स थी और चूडियां भी थीं जो उनके कलरफुल लहंगे के साथ काफी जंच रहे थे.

वहीं नीता अंबानी के मेकअप की बात करें तो उन्होंने अपने माथे पर लाल बिंदी लगाई हुई थी और सटल मेकअप किया हुआ था. उन्होंने मिड पार्टिशन के साथ जूड़ा बनाया था जो उनके इस लहंगे लुक को और निखार रहा था ओवरऑल नीता अंबानी काफी खूबसूरत लग रही थीं. वहीं अब उनकी नवरात्रि के नौ रंगों को डेडीकेट कलरफुल लहंगे के साथ तस्वीरें  सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं जिन्हें फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. आप भी डांडिया या गरबा नाइट के लिए नीता अंबानी के इस लुक को रिक्रिएट कर सकती हैं. 

और पढ़ें
Published at : 24 Sep 2025 09:09 AM (IST)
Tags :
Nita Ambani Navratri 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'भारत हमारे साथ है...', रूस- यूक्रेन जंग के बीच जेलेंस्की का चौंकाने वाला बयान, कर दिया बड़ा दावा
'भारत हमारे साथ है...', रूस- यूक्रेन जंग के बीच जेलेंस्की का चौंकाने वाला बयान, कर दिया बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में शुष्क मौसम के बीच बारिश को लेकर IMD का आया अपडेट, किन जिलों में बरसेंगे बादल?
यूपी में शुष्क मौसम के बीच बारिश को लेकर IMD का आया अपडेट, किन जिलों में बरसेंगे बादल?
विश्व
'भारत बहुत ही महत्वपूर्ण...', इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी का बड़ा बयान, इसी महीने पीएम मोदी को लगाया था फोन
'भारत बहुत ही महत्वपूर्ण...', इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी का बड़ा बयान, इसी महीने पीएम मोदी को लगाया था फोन
क्रिकेट
T20I Record: भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
Advertisement

वीडियोज

Philippines में क्या हुआ ? क्या एक और नेपाल जैसा 'EXPLOSION' होने वाला है?
Food Adulteration: दिल्ली के जहांगीरपुरी में कुट्टू आटा खाने से 300 से अधिक लोग बीमार
2025 Volkswagen Tiguan R-Line India review: Worth the price? | Auto Live
Macron Stopped: New York में French President की गाड़ी रोकी, Donald Trump को किया फ़ोन!
Lamborghini Temerario India First look review: What all does a Rs 6 Crore car get? | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'भारत हमारे साथ है...', रूस- यूक्रेन जंग के बीच जेलेंस्की का चौंकाने वाला बयान, कर दिया बड़ा दावा
'भारत हमारे साथ है...', रूस- यूक्रेन जंग के बीच जेलेंस्की का चौंकाने वाला बयान, कर दिया बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में शुष्क मौसम के बीच बारिश को लेकर IMD का आया अपडेट, किन जिलों में बरसेंगे बादल?
यूपी में शुष्क मौसम के बीच बारिश को लेकर IMD का आया अपडेट, किन जिलों में बरसेंगे बादल?
विश्व
'भारत बहुत ही महत्वपूर्ण...', इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी का बड़ा बयान, इसी महीने पीएम मोदी को लगाया था फोन
'भारत बहुत ही महत्वपूर्ण...', इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी का बड़ा बयान, इसी महीने पीएम मोदी को लगाया था फोन
क्रिकेट
T20I Record: भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
ओटीटी
यूट्यूबर अरमान मलिक ने प्रेग्नेंट बीवी को छोड़ा, पहली पत्नी पायल मलिक को दिया तलाक? दूसरी पत्नी कृतिक संग ये है प्लानिंग!
यूट्यूबर अरमान मलिक ने प्रेग्नेंट बीवी को छोड़ा, पहली पत्नी पायल को दिया तलाक? दूसरी पत्नी कृतिक संग ये है प्लानिंग!
बिहार
Bihar Weather: बिहार के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, जानें कैसा होगा आपके शहर का मौसम?
बिहार के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, जानें कैसा होगा आपके शहर का मौसम?
यूटिलिटी
उज्ज्वला योजना में 25 लाख महिलाओं को मिलेगा फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन, ऐसे करें आवेदन
उज्ज्वला योजना में 25 लाख महिलाओं को मिलेगा फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन, ऐसे करें आवेदन
ट्रैवल
थाइलैंड घूमने का मन है तो ट्राई करें IRCTC का यह पैकेज, कम पैसों में मिलेगा भरपूर मजा
थाइलैंड घूमने का मन है तो ट्राई करें IRCTC का यह पैकेज, कम पैसों में मिलेगा भरपूर मजा
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
ENT LIVE
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
ENT LIVE
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Embed widget