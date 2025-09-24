अंबानी फैमिली हर त्योहार को काफी खास अंदाज में सेलिब्रेट करत है. फिलहाल मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के घर एंटीलिया में नवरात्रि के त्योहार की रौनक देखने को मिल रही है. वैसे तो नीता अंबानी हर त्योहार पर अपने लुक से खूब सुर्खियां बटोरती हैं. वहीं नवरात्रि पर भी उन्होंने अपने खूबसूबत कलरफुल और रॉयल इंडियन अटायर से हर किसी का ध्यान खींच लिया है.

नवरात्रि पर नीता अंबानी ने पहना खास नौ रंगों से बना लहंगा

बता दें कि मानव मंगलानी ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर नीता अंबानी की उनके शानदार आउटफिट के साथ कई तस्वीरें शेयर की हैं. तस्वीरों में नीता अंबानी कलरफुल लहंगे में बला की खूबसूरत लग रही हैं. उन्होंने मोनिका और करिश्मा द्वारा तैयार किया गया जेड का लहंगा और चोली पहनी है. खास बात ये है कि नीता अंबानी के इस लहंगे में देवी दुर्गा के नौ अवतारों का जश्न मनाया गया, जिन्हें नवरंग के रूप में कल्पित किया गया था. इसमें रिच बनारसी ब्रोकेड में बुने गए नौ रंगों को दिखाया गया है.

नीता ने नौ रंगों के साथ पेयर किया था पिंक ब्लाउज

वहीं नीता अंबानी ने अपने कलरफुल लहंगे के साथ पिंक कलर का ब्लाउज पेयर किया है. उनके इस ब्लाउज पर गोल्डन और ब्रोंज के डिजाइन बने हुए थे. उनके इस ब्लाउज की स्लीव्स पर और गले पर काफी महीन एम्ब्राइडरी की गई थी जो उनके अलग-अलग रंगों से बने लहंगे को कॉम्पलिमेंट कर रहा था. वहीं उन्होंने अपने लहंगे को ट्रेडिशनल टाई-डाई टेक्निक का इस्तेमाल करके रंगे हुए लहरिया दुपट्टे के साथ पेयर किया गया है.

View this post on Instagram A post shared by Manav Manglani (@manav.manglani)

हीरे-पन्ने के हार से सजीं नीता अंबानी लगीं बला की खूबसूत

नीता अंबानी ने अपने नौ रंगों से बने लहंगे के साथ जूलरी में 3 लेयर वाला हीरा और पन्ना का काफी हैवी और खूबसूरत हार पहना था. वहीं उन्होंने मौचिंग झुमकों और बोरला भी पहना था. साथ ही उनके हाथों में काफी रिंग्स थी और चूडियां भी थीं जो उनके कलरफुल लहंगे के साथ काफी जंच रहे थे.

वहीं नीता अंबानी के मेकअप की बात करें तो उन्होंने अपने माथे पर लाल बिंदी लगाई हुई थी और सटल मेकअप किया हुआ था. उन्होंने मिड पार्टिशन के साथ जूड़ा बनाया था जो उनके इस लहंगे लुक को और निखार रहा था ओवरऑल नीता अंबानी काफी खूबसूरत लग रही थीं. वहीं अब उनकी नवरात्रि के नौ रंगों को डेडीकेट कलरफुल लहंगे के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं जिन्हें फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. आप भी डांडिया या गरबा नाइट के लिए नीता अंबानी के इस लुक को रिक्रिएट कर सकती हैं.