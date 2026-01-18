प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' जब रिलीज हुई थी तो फैंस में फिल्म को लेकर काफी क्रेज था. द राजा साब का बड़े लेवल पर प्रमोशन हुआ. लेकिन फिल्म के रिलीज होते ही सब कुछ पटल गया. दरअसल, क्रिटिक्स ने फिल्म के रिव्यूज निगेटिव दिए. वहीं लोगों को भी फिल्म कुछ खास पसंद नहीं आ रही है. 9 दिनों में ही फिल्म की कमाई घट गई है. आइए जानते हैं द राजा साब का अब तक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना है.

द राजा साब का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

Sacnilk के मुताबिक, द राजा साब का 9वें दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 3 करोड़ रुपये है. फिल्म के नौवें दिन के कलेक्शन के आंकड़े अभी ऑफिशियली सामने नहीं आए हैं. पर फिल्म ने अगर नौवें दिन 3 करोड़ कमाए हैं तो फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 136.75 करोड़ हो गया है. रिपोर्ट्स हैं कि फिल्म 400 करोड़ के बजट में बनी है. उस लिहाज से देखा जाए तो फिल्म के बजट निकाल पाने की उम्मीद भी काफी कम है.

View this post on Instagram A post shared by @peoplemediafactory

मालूम हो कि द राजा साब ने पेड प्रिव्यू से 9.15 करोड़ का कलेक्शन किया था. ये तेलुगू भाषा में था. इसके बाद फिल्म ने पहले दिन 53.73 करोड़ की कमाई की. फिल्म ने तेलुगू में 47 करोड़, हिंदी में 6 करोड़, तमिल में 55 लाख, कन्नड़ में 10 लाख और मलयालम में 10 लाख की कमाई की थी.

दूसरे दिन फिल्म ने 26 करोड़ की कमाई की. तीसरे दिन फिल्म ने 19. 1 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म के कलेक्शन का आंकड़ा घटता ही जा रहा है. चौथे दिन फिल्म ने 6.6 करोड़ की कमाई की. पांचवें दिन फिल्म ने 4.8 करोड़ कमाए. छठे दिन फिल्म ने 5.35 करोड़ का बिजनेस किया. वहीं सातवें दिन फिल्म ने 5.5 करोड़ कमाए. आठवें दिन फिल्म ने 3.5 करोड़ कमाए.

द राजा साब को मारुति ने बनाया है. फिल्म में प्रभास लीड रोल में हैं. वहीं फिल्म में संजय दत्त और निधि अग्रवाल जैसे स्टार्स हैं.