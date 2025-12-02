ऋषभ शेट्टी के कांतारा के सीन की नकल उतारने पर ट्रोल हुए थे रणवीर सिंह, अब मांगी माफी

एक्टर रणवीर सिंह इन दिनों विवादों में आ गए थे. हाल ही में उन्होंने गोवा में हुए फिल्म फेस्टिव ऑफ इंडिया में फिल्म कांतारा: चैप्टर 1 की काफी तारीफ की. उन्होंने फिल्म के एक्टर-डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी की भी तारीफ की. हालांकि, दौरान उन्होंने फिल्म से ऋषभ शेट्टी के एस सीन के मिमिक किया, जिसकी वजह से वो ट्रोल्स के निशाने पर आ गए.

दरअसल, रणवीर ने फिल्म के दैव सीन को फीमेल भूत कहा. इसके बाद रणवीर की काफी आलोचना हुई. ट्रोलिंग के बाद रणवीर सिंह ने सोशल मीडिया पर माफी मांगी है.

रणवीर सिंह ने मांगी माफी

रणवीर ने इंस्टा स्टोरी पर लिखा, 'मेरा इरादा ऋषभ शेट्टी के फिल्म में शानदार काम को हाईलाइट करने का था. एक्टर होने के नाते मैं जानता हूं कि उस पर्टिकुलर सीन को करने में कितनी मेहनत लगी होगी, जिस तरह से उन्होंने किया. इसके लिए उनकी बहुत सराहना की गई. मैं हमेशा से हमारे देश के सभी कल्चर की रिस्पेक्ट करता रहा हूं. अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है तो तहे दिल से माफी मांगता हूं.'





रणवीर ने गोवा में अपनी स्पीच में कहा था, 'मैंने कांतारा-चैप्टर 1 देखी थिएटर में. और ऋषभ शेट्टी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी. खासतौर पर जब फीमेल भूत आपके अंदर आता है तो वो शॉट अमेजिंग था.' इसके बाद रणवीर ने ऋषभ शेट्टी की नकल भी उतारी थी.

रणवीर के वर्क फ्रंट की बात करें को उन्हें फिल्म 'धुरंधर' में देखा जाएगा. इस फिल्म को आदित्य धर ने बनाया है. फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज हो रही है. फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल और आर माधवन जैसे स्टार्स हैं. सारा अर्जुन फीमेल रोल में हैं. फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है. ट्रेलर रिलीज के बाद से ही फिल्म काफी चर्चा में हैं. ट्रेलर देखने के बाद अर्जुन रामपाल की एक्टिंग की काफी तारीफ हुई.