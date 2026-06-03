दक्षिण भारतीय सिनेमा से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाली ये एक्ट्रेस आज दुनियाभर में पहचान रखती हैं. हॉलीवुड में भी अपने टैलेंट की छाप छोड़ चुकी इस हसीना को ग्लोबल स्टार के रूप में पहचाना जाता है. हालांकि ये सफर उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं रहा है. बॉलीवुड में उन्होंने शुरुआती सालों में कड़ा संघर्ष किया है. उनकी लाइफ में एक वक्त ऐसा भी था जब उनकी एक साल में 6-6 फिल्में फ्लॉप हो जाती थीं.

फ्लॉप की लगा देती थी झड़ी

यहां जिस एक्ट्रेस की बात हो रही है वो हैं 'देसी गर्ल' प्रियंका चोपड़ा. प्रियंका चोपड़ा ने साल 2000 में करीब 18 साल की उम्र में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था. इसके बाद साउथ सिनेमा से एक्टिंग डेब्यू किया और जल्द ही बॉलीवुड में भी एंट्री ले ली. लेकिन, हिंदी सिनेमा में उनके लिए पहचान बनाना कोई आसान काम नहीं था. क्योंकि वो आउटसाइडर थीं. उनका फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था.

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साल 2025 में प्रियंका चोपड़ा ने अबू धाबी में ब्रिज समिट में हिंदी सिनेमा में अपने बुरे फेज को लेकर बात की थी. प्रियंका ने कहा था, 'मुझे कई बार अपना रास्ता बदलना पड़ा. ऐसा भी दौर मेरी लाइफ में आया जब एक साल में मैं 6 फिल्में करती थी और सभी फ्लॉप हो जाती थीं. फिर अचानक वो फिल्में कोई और करने लगता था जो मैं करना चाहती थी.' यानी जब प्रियंका की फिल्में फ्लॉप होने लगी थीं तो मेकर्स उनसे फिल्में छीन लिया करते थे. लेकिन, प्रियंका ने अपने कदम पीछे नहीं हटाए और लगातार आगे बढ़ती रहीं. इसके बाद वो बॉलीवुड की टॉप हसीनाओं में भी शुमार हुईं.

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अब लें रही हैं 30 करोड़ रुपये फीस

प्रियंका चोपड़ा ने सालों से बॉलीवुड में कोई फिल्म नहीं की है, लेकिन एसएस राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' से वो भारतीय सिनेमा में कमबैक कर रही हैं. इसमें उनके अपोजिट साउथ सुपरस्टार महेश बाबू नजर आएंगे. इसमें वो मंदाकिनी नाम का किरदार निभा रही हैं. 1300 करोड़ रुपये के भारी भरकम बजट में बन रही इस फिल्म के लिए एक्ट्रेस ने 30 करोड़ रुपये की तगड़ी रकम वसूली है. गौरतलब है कि प्रियंका चोपड़ा सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेसेस में से एक हैं.