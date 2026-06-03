मंगलवार को 'दृश्यम 3' ने किया गजब कमाल, 'ऑब्सेशन' ने भी दिखाया दम, जाने- बाकी फिल्मों का हाल

सिनेमाघरों में इन दिनों अलग-अलग जॉनर की कई फिल्में मौजूद हैं. इनमें अनन्या पांडे और लक्ष्य की 'चांद मेरा दिल' और आयुष्मान खुराना की 'पति पत्नी और वो दो' से लेकर हॉलीवुड की हॉरर फिल्म 'ऑब्सेशन' और सूर्या और तृषा कृष्णन की 'करप्पू' और मोहनलाल की दृश्यम 3 तक कई शामिल हैं. ऐसे में मगंलवार को बॉक्स ऑफिस पर इन फिल्मों के बीच कमाई के लिए तगड़ा मुकाबला देखा गया. चलिए यहां जानते हैं इनमें से किसने मंगलवार को सबसे ज्याद कमाई की है.

दृश्यम 3 ने दूसरे मंगलवार कितनी की कमाई?

मोहनलाल की दृश्यम 3 ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा परफॉर्म किया है. पहले हफ्ते में इसने 81.95 करोड़ कमाए थे. वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक अब रिलीज के 13वें दिन यानी दूसरे मंगलवार को दृश्यम 3 (मलयालम) ने 2,142 शो में 1.55 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. इसके साथ ही भारत में फिल्म की 13 दिनो की नेट कमाई अब 100.45 करोड़ हो गई है. जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन 116.55 करोड़ रुपये हुआ है. वहीं विदेशों में, फिल्म ने 13वें दिन 0.75 करोड़ कमाए, जिससे इसका कुल विदेशी कलेक्शन 110.75 करोड़ हो गया है. इसके साथ ही फिल्म की 13 दिनों की वर्ल्डवाइड कमाई 227.30 करोड़ रुपये हो गई है.

चांद मेरा दिल ने दूसरे मंगलवार कितनी की कमाई?

अनन्या पांडे और लक्ष्य की फिल्म चांद मेरा दिल अब दूसरे हफ्ते में है. बॉक्स ऑफिस पर इसकी शुरुआत धीमी रही थी. विवेक सोनी द्वारा निर्देशित और करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी इस फिल्म ने 2 जून, 2026, मंगलवार को सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 2,672 शो में 1 करोड़ रुपये कमाए. इसके साथ ही फिल्म का भारत में कुल कलेक्शन 26.30 करोड़ रुपये हो गया है.

पति पत्नी और वो दो ने तीसरे मंगलवार कितना किया कलेक्शन

आयुष्मान खुराना की फिल्म पति पत्नी और वो दो, जो 15 मई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. तीसरे हफ्ते में ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धीमी पड़ गई है. मुदस्सर अजीज द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने 4 करोड़ रुपये से ओपनिंग की थी. वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने रिलीज के 19वें दिन यानी तीसरे मंगलवार को 2,703 शो में 1 करोड़ रुपये कमाए. अब तक फिल्म ने भारत में 48.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. आयुष्मान खुराना के अलावा, फिल्म में वामिका गब्बी, रकुल प्रीत सिंह और सारा अली खान भी अहम भूमिकाओं में हैं.

ऑब्सेशन ने मंगवार को कितना कारोबार किया?

हॉलीवुड की साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म 'ऑब्सेशन' को करी बार्कर ने लिखा और निर्देशित किया है. माइकल जॉनस्टन और इंडे नवारेटे स्टारर ये फिल्म 29 मई, 2026 को भारत में रिलीज हुई थी और इसने 1.75 करोड़ रुपये के कलेक्शन के साथ ओपनिंग की थी. पहले रविवार को इसमें थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई और इसने 3.25 करोड़ रुपये कमाए. फिल्म की कमाई में सोमवार को पहली बार गिरावट आई और इसने 2 करोड़ रुपये कमाए. वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को, बॉक्स ऑफिस पर अपने पांचवें दिन, ऑब्सेशन ने 2.75 करोड़ रुपये कमाए हैं. इसी के साथ इसकी भारत में 5 दिनों की कुल कमाई अब 12.50 करोड़ रुपये हो गई है.

करप्पू ने तीसरे मंगलवार कितनी की कमाई?

सूर्या और तृषा कृष्णन की फिल्म करप्पू अब अपने तीसरे हफ्ते में पहुंच चुकी है और कमाई में गिरावट के बावजूद, फिल्म दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में कामयाब रही है. आरजे बालाजी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने भारत में 3,003 शो में 19वें दिन 2.05 करोड़ रुपये कमाए.सैकनिल्क के मुताबिक फिल्म का भारत में कुल कलेक्शन अब तक 186.90 करोड़ रुपये है.