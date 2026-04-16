अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' 17 अप्रैल को रिलीज हो रही है. एडवांस बुकिंग में फिल्म को शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म के टिकट धुआंधार बिक रहे हैं. शुरुआती रिव्यूज भी आने शुरू हो गए हैं. ऐसे में आइए जानते हैं दिल्ली एनसीआर में सबसे सस्ते टिकट कहां मिल रहे हैं.

दिल्ली एनसीआर में सबसे सस्ता टिकट मिल रहा यहां

'भूत बंगला' का सबसे सस्ता टिकट 90 रुपये का मिल रहा है. असफ अली रोड़ के डिलाइट सिनेमा में टिकट का प्राइज 100 रुपये से शुरू है. इसके अलावा बालकनी का प्राइज 190 रुपये है. वहीं अपर स्टॉल का प्राइज 140 रुपये है. लोअर स्टॉल का प्राइज तो 90 रुपये है.









इसके अलावा नोएडा एक्सटेंशन के यूएस सिनेमा में टिकट का प्राइज 130 रुपये और 150 रुपये है. वहीं मोदी मॉल के सिनेपॉलिस में टिकट का प्राइज क्लासिक का 180 रुपये और प्रीमियम का 190 रुपये है.

वहीं दिल्ली के पटेल नगर के इनॉक्स सिनेमा में टिकट का दाम रॉयल का 240 रुपये, क्लब का 220 रुपये और एग्जीक्यूटिव का 200 रुपये है.

वहीं गुरुग्राम में AIPL Joy Street के इनॉक्स सिनेमा में टिकट का प्राइज 190 रुपये से शुरू है. क्लासिक का प्राइज 190 रुपये, क्लासिक प्लस का 210 रुपये, प्राइम का 230 रुपये, एक्स्ट्रा लेगरूम 250 रुपये, रिक्लाइनर का प्राइज 340 रुपये है. वहीं फरीदाबाद के पैसिफिक मॉल के सिनेपोलिस में टिकट के प्राइज की शुरुआत 160 रुपये से है. प्रीमियम का प्राइज 180 रुपये और वीआईपी का प्राइज 360 रुपये है.

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जानें भूत बंगला के बारे में सबकुछ

फिल्म भूत बंगला को प्रियदर्शन ने बनाया है. इस फिल्म में अक्षय कुमार लीड रोल में हैं. फिल्म में वामिका गब्बी, तब्बू, परेश रावल, राजपाल यादव जैसे स्टार्स हैं. फिल्म को लेकर काफी बज है. हॉरर कॉमेडी जॉनर का एक अलग फैन बेस है. वहीं प्रियदर्शन और अक्षय की जोड़ी भी कमाल करती है.