बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार इन दिनों फिल्म 'भूत बंगला' की रिलीज को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. इसमें अक्षय के साथ एक्ट्रेस वामिका गब्बी लीड रोल में नजर आने वाली हैं. इस मूवी के जरिए दोनों की जोड़ी पहली बार स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आने वाली है. फैंस भी दोनों को स्क्रीन पर साथ में देखने के लिए एक्साइटेड हैं. फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है.

हॉरर फिल्मों का गोल्डन पीरियड था 2024

हॉरर फिल्मों के लिए साल 2024 का समय गोल्डन पीरियड माना जाता है. उस साल एक दो नहीं बल्कि चार फिल्मों को रिलीज किया गया था और चारों की चारों ही मूवीज ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल का प्रदर्शन किया. पिछले दो सालों में सिनेमाघरों में 5 हॉरर कॉमेडी ड्रामा फिल्म को रिलीज किया गया था, जिसने शानदार बिजनेस किया. इसमें 'स्त्री 2' और 'मुंज्या' जैसी फिल्मों को रिलीज किया गया, जिसने कम बजट में रिकॉर्ड तोड़ कमाई की. ऐसे में अगर आप भी अक्षय कुमार 'भूत बंगला' की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं तो इससे पहले हॉरर फिल्मों का पिछले दो सालों के बॉक्स ऑफिस के बारे में जान लीजिए.

शैतान

अजय देवगन की फिल्म 'शैतान' हॉरर थ्रिलर फिल्म है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर शानदार बिजनेस किया था. इसे मार्च, 2024 में रिलीज किया गया था. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म का बजट 60 करोड़ था जबकि इसका इंडिया नेट कलेक्शन 148.51 करोड़ और ग्रॉस कलेक्शन 213.79 करोड़ का बिजनेस किया था. ये उस साल की पहली हिट हॉरर फिल्म रही थी.

मुंज्या

'मुंज्या' 2024 की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्मों में से एक है. इस मूवी ने शानदार कमाई की थी, सैकनिल्क के अनुसार, इसका बजट 30 करोड़ था जबकि इसका इंडिया नेट कलेक्शन 102.54 करोड़ और ग्रॉस कलेक्शन 126.04 करोड़ था. जबकि इस फिल्म में कोई बड़ी स्टार कास्ट नहीं थी. मूवी में मोना सिंह और अभय वर्मा जैसे कलाकार अहम रोल में थे.

स्त्री 2

2024 मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्मों में से एक 'स्त्री 2' भी थी. सैकनिल्क के अनुसार, जिसका बजट 125 करोड़ था जबकि इसकी कमाई 5-7 गुना ज्यादा रही थी. इसका इंडिया नेट कलेक्शन 597.99 करोड़ और ग्रॉस कलेक्शन 857.15 करोड़ रहा था. श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की ये उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी. इतना ही नहीं, इसे हॉरर कॉमेडी जॉनर की सबसे बड़ी हिट फिल्म कहा जाता है.

भूल भुलैया 3

इसके साथ ही इस लिस्ट में कार्तिक आर्यन और तृप्ति डिमरी की फिल्म 'भूल भुलैया 3' का नाम भी शामिल है, जिसे सिनेमाघरों में 2024 में दिवाली के मौके पर रिलीज किया गया था. मूवी ने शानदार कमाई की थी. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म का इंडिया लाइफटाइम कलेक्शन 283.80 करोड़ रहा था.

थामा

वहीं, 2025 में हिंदी में एक हॉरर फिल्म रिलीज की गई थी. इसमें आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना दिखे थे. दोनों पहली बार स्क्रीन शेयर करते दिखे थे. सैकनिल्क के अनुसार, इसका बजट 125 करोड़ था जबकि फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 134.78 करोड़ और ग्रॉस कलेक्शन 187.59 करोड़ रहा था. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक परफॉर्म किया था. इसके जरिए दोनों स्टार्स की जोड़ी को भी लोगों ने काफी पसंद किया था.

'भूत बंगला' की एडवांस बुकिंग

गौरतलब है कि अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है. फिल्म की शुरुआत अच्छी हुई है. सैकनिल्क के अनुसार, इसने शाम 4 बजे तक 1.36 करोड़ तक की कमाई कर ली है और ब्लॉक सीट के साथ फिल्म की कमाई 3.68 करोड़ हुई, जो कि बाकी 'स्त्री 2' से काफी कम है. फिल्म ने एडवांस बुकिंग में 23.36 करोड़ की कमाई कर ली थी और ब्लॉक सीट के साथ 25.63 करोड़ का बिजनेस किया था.

(डिस्क्लेमर: बॉक्स ऑफिस के आंकड़े सैकनिल्क और बॉलीवुड हंगामा से लिए गए हैं.)