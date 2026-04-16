'गलत तरीके से टच किया' डेजी शाह के संग साउथ के फिल्ममेकर ने की थी गंदी हरकत

डेजी शाह ने 2014 में सलमान खान की फिल्म जय हो से डेब्यू किया था.हाल ही में उन्होंने एक घटना के बारे में जिक्र किया, जिससे वो बहुत ज्यादा डर गई थीं.डेजी शाह को अपने करियर की शुरुआत कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा था.एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें किसी ने गलत तरीके से छुआ था. चलिए जानते हैं एक्ट्रेस के साथ क्या हुआ था.

हाल ही में फ्री प्रेस जर्नल को दिए इंटरव्यू में डेजी शाह ने इस बारे में बात की. एक्ट्रेस ने बताया कि मुंबई में एक कास्टिंग मीटिंग के दौरान उन्हें बहुत ही ऑकवर्ड मोमेंट का सामना करना पड़ा था. डेजी शाह ने बताया कि ये घटना तब हुई थी जब वो करियर की शुरुआत कर रही थीं.

घटना ने डेजी शाह को झकझोर दिया

इस दौरान वो कई फिल्ममेकर्स से मिल रही थीं. इसी दौरान उनकी मुलाकात साउथ के एक निर्माता से हुई थी.डेजी शाह ने इस बारे में बात करते हुए कहा,'साउथ के एक फिल्ममेकर इस समय मुंबई एक फिल्म के ऑडिशन के लिए आए हुए थे. इस दौरान वो कई लड़कियों से मुलाकात कर रहे थे.मैं भी इसी दौरान उनसे मिलने के लिए पहुंचीं. लेकिन, वहां जो घटना हुई उसने मुझे झकझोर के रख दिया.'

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डेजी शाह ने इस दौरान ये भी बताया कि फिल्ममेकर ने इस दौरान जो बर्ताव किया था वो उन्हें बिल्कुल ठीक नहीं लगा. एक्ट्रेस ने बताया कि बिना परमिशन छूना और हाथ को पकड़ना उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा.डेजी ने बताया कि इसके बाद उन्होंने उस मेकर से कभी भी कॉन्टैक्ट नहीं किया.

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डेजी ने आगे कहा,'मैं हमेशा से लोगों के मुझे छूने को लेकर असहज रही हूं. यही वजह है कि मैं मसाज भी नहीं करवाती, क्योंकि मुझे छुआ जाना पसंद नहीं है, चाहे वो कोई महिला ही क्यों ना हो.पुरुष के मामले में तो बार और अलग है. उस घटना ने मुझे पूरी तरह असहज कर दिया. इस दौरान एक्ट्रेस ने फिल्ममेकर के नाम का खुलासा नहीं किया.

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