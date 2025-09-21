हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBox Office: 'जॉली एलएलबी 3' ने तीसरे दिन मचाई सबसे बड़ी तबाही, अक्षय कुमार ने चुन-चुनकर तोड़े रिकॉर्ड

Box Office: 'जॉली एलएलबी 3' ने तीसरे दिन मचाई सबसे बड़ी तबाही, अक्षय कुमार ने चुन-चुनकर तोड़े रिकॉर्ड

Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 3: अक्षय कुमार की किस्मत को 'जॉली एलएलबी 3' का सहारा मिल गया है. ओपनिंग वीकेंड पर ही दिख गया है कि फिल्म बहुत बड़ी हिट होने वाली है.

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 21 Sep 2025 10:41 PM (IST)

अक्षय कुमार और अरशद वारसी ने मिलकर बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया है. उनकी 19 सितंबर को रिलीज हुई 'जॉली एलएलबी 3' ने थिएटर्स में आते ही बवाल काटा. हालांकि, दूसरे दिन फिल्म की कमाई में पहले दिन की तुलना में और तेजी आई और फिल्म ने दूसरे दिन 60 प्रतिशत से ज्यादा कमाई की.

अब सुभाष कपूर के निर्देशन में बनी इस कॉमेडी फिल्म को आज तीसरा दिन है. आज इंडिया और पाकिस्तान के बीच एशिया कप भी है, तो हो सकता है कि दर्शक क्रिकेट की ओर रुख करें जिससे फिल्म के बिजनेस पर असर पड़े. हालांकि, शुरुआती कलेक्शन में फिल्म फिर से तबाही मचाती दिख रही है.

'जॉली एलएलबी 3' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ने ओपनिंग डे पर 12.5 करोड़ रुपये का बिजनेस किया. दूसरे दिन फिल्म की कमाई बढ़कर 20 करोड़ रुपये हो गई. वहीं अब आज तीसरे दिन सैक्निल्क के मुताबिक, 10:40 बजे तक ही फिल्म की कमाई 21 करोड़ रुपये हो चुकी है.

टोटल कलेक्शन की बात करें तो ये 53.50 करोड़ रुपये हो चुका है. बता दें कि आज से जुड़ा डेटा अभी फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.

बता दें कि शनिवार को फिल्म के करीब 1000 शोज और बढ़ाए गए हैं जिसकी वजह से भी फिल्म की कमाई में इजाफा हुआ है. इसके अलावा, अच्छे रिव्यूज और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ ने भी फिल्म की कमाई में पॉजिटिव असर डाला है.

'जॉली एलएलबी 3' ने ओपनिंग वीकेंड में बनाए ये रिकॉर्ड

फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड में ही कई रिकॉर्ड बना दिए हैं जिन्हें आप पॉइंटर्स में नीचे देख सकते हैं.

  • 'जॉली एलएलबी' फ्रेंचाइजी की पहले फिल्म 2013 में आई थी. अरशद वारसी की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 32.43 करोड़ रुपये कमाकर हिट साबित हुई थी. अब 'जॉली एलएलबी 3' ने पहले पार्ट की लाइफटाइम कमाई को पार कर लिया है.
  • फिल्म का दूसरा पार्ट 2017 में आया था, जिसने लाइफटाइम में 117 करोड़ कमाए थे, जिससे हालिया रिलीज तीसरा पार्ट काफी दूर है. हालांकि, इस फिल्म का फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन 50.46 करोड़ रहा. तीसरे पार्ट की अब तक की कमाई देखकर लग रहा है कि ये भी टूटने वाला है.
  • फिल्म ने 2025 में रिलीज हुई उन बॉलीवुड फिल्मों की टॉप 10 की लिस्ट में जगह बना ली है जिनका फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन सबसे ज्यादा रहा है. ऐसा करते हुए 'केसरी चैप्टर 2' (30.14 करोड़), 'बागी 4' (31.25 करोड़) और 'जाट' (39.75 करोड़) को पीछे छोड़ते हुए फिल्म ने इस लिस्ट में 8वीं जगह अपने नाम कर ली है.
  • इसके अलावा, इस फिल्म ने अरशद वारसी की टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों में से 6 फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. इनमें डबल धमाल, पागलपंती, धमाल, जॉली एलएलबी, इश्किया, डेढ़ इश्किया, और फालतू जैसी फिल्में शामिल हैं. इस बारे में पूरी रिपोर्ट आप यहां पढ़ सकते हैं.
 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Star Studio18 (@starstudio18)

'जॉली एलएलबी 3' का बजट और वर्ल्डवाइड कलेक्शन

अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला, अमृता राव और हुमा कुरैशी जैसे सितारों से सजी ये फिल्म फिल्मीबीट के मुताबिक, 80 करोड़ के बजट में तैयार की गई है. सैक्निल्क के मुताबिक, फिल्म ने दो दिनों में 49 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर लिया है. इसमें आज की घरेलू कमाई जोड़ दें तो ये 60 करोड़ के ऊपर पहुंचता है.

सर्वजीत सिंह चौहान ABP News की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. उन्हें भारतीय सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा के अलावा मनोरंजन जगत पर अलग नजरिए से खबरें देते हैं. क्विंट हिंदी, नेटवर्क 18 में काम कर चुके हैं. 
Published at : 21 Sep 2025 03:16 PM (IST)
Akshay Kumar Saurabh Shukla Arshad Warsi Box Office Jolly LLB 3 Box Office Collection
