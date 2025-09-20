अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' ने ओपनिंग डे पर सबसे ज्यादा कमाई वाली 2025 की टॉप 10 बॉलीवुड फिल्मों की लिस्ट में जगह बनाई. वहीं दूसरे दिन फिल्म की कमाई में ओपनिंग डे से भी ज्यादा उछाल आया.

फिल्म की कमाई में इतना लंबा उछाल आया है कि फिल्म ने दूसरे दिन पहले दिन से करीब डेढ़ गुना कमाई की है. अगर आप इसकी वजह फिल्म की कहानी, अक्षय कुमार-अरशद-सौरभ शुक्ला की कमाल एक्टिंग और बेहतरीन रिव्यू या डायरेक्शन को समझ रहे हैं, तो आप सही हैं, लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं है. इसकी एक और बड़ी वजह है.

दूसरे दिन क्यों बढ़ी 'जॉली एलएलबी 3' की कमाई

फिल्म ने सैक्निल्क के मुताबिक, ओपनिंग डे पर शानदार 12.75 करोड़ रुपये कमाए. वहीं दूसरे दिन फिल्म ने अभी तक 20 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. फिल्म का टोटल कलेक्शन 32.75 करोड़ रुपये हो चुका है. साफ है कि दूसरे दिन फिल्म की कमाई बहुत तेजी से बढ़ी है.

इसकी सबसे बड़ी वजह है फिल्म को मिल रहा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ और कहानी. इसके अलावा, फिल्म में अक्षय कुमार और अरशद वारसी की कॉमिक टाइमिंग परफेक्ट है, इसे और इसके साथ ही फिल्म के अच्छे रिव्यूज को भी आप वजह मान सकते हैं. हालांकि, जो सबसे बड़ी वजह है वो है फिल्म के शोज में बेतहाशा बढ़ोतरी.

'जॉली एलएलबी 3' के 1000 से ज्यादा शोज बढ़े

कोईमोई के मुताबिक, इस फिल्म को ओपनिंग डे पर 10300 से करीब शोज मिले थे जो किसी भी फिल्म की अच्छी कमाई के लिए काफी होते हैं. वहीं दूसरे दिन यानी शनिवार को फिल्म के 1000 से ज्यादा शोज और बढ़ा दिए गए, जिससे शो की संख्या बढ़कर 10430 हो गई.

इसकी वजह रही फिल्म को पहले दिन मिले बढ़िया रिएक्शन की वजह से इसकी प्रीसेल्स के नंबर. कोईमोई के मुताबिक, फिल्म ने दूसरे दिन की शुरुआत में ही 5.7 करोड़ (ब्लॉक सीट्स को मिलाकर) रुपये की टिकटें बेच ली थीं. जो पहले दिन की 3.73 करोड़ रुपये की प्रीसेल्स की तुलना में 76.47 प्रतिशत ज्यादा है.