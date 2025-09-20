Jolly LLB 3 बॉक्स ऑफिस पर जो भी कर रही है, उससे अरशद वारसी के तमाम बड़े रिकॉर्ड खतरे में
Box Office: जॉली एलएलबी 3 थिएटर्स में बढ़िया परफॉर्म कर रही है. फिल्म को दर्शकों का ऐसा रिस्पॉन्स मिल रहा है कि इसने अरशद वारसी के बाकी पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं. पढ़ें ये स्टोरी.
'जॉली एलएलबी 3' की कमाई थिएटर्स में 19 सितंबर को रिलीज होने के बाद से ही रुकने का नाम नहीं ले रही है. फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है इसके साथ ही क्रिटिक्स ने भी फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स दिया है.
काफी टाइम से अक्षय कुमार और अरशद वारसी के इस कोर्टरूम ड्रामा के देखने के लिए ऑडियंस बेताब थी और अब वो इस फिल्म से ताबड़तोड़ पैसों की बारिश कर रहे हैं. इस फिल्म के रिलीज होने के बाद अब अरशद वारसी के पहले के कई रिकॉर्ड्स खतरे में नजर आ रहे हैं.
खतरे में हैं अरशद वारसी के ये रिकॉर्ड्स
इन दिनों 'जॉली एलएलबी 3' के लिए अरशद वारसी अपने को-स्टार्स के साथ टॉक ऑफ द टाउन बने हुए हैं. सभी उनके स्क्रीन प्रेजेंस और दमदार डायलॉग डिलीवरी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.
फिल्म में उनके किरदार को काफी पसंद किया जा रहा है. लेकिन इसके साथ ही एक्टर के पिछले कई रिकॉर्ड्स पर खतरा मंडरा रहा है. यहां अरशद वारसी के टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट और उनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कुछ इस प्रकार हैं–
1.गोलमाल अगेन- 205.69 करोड़
2. टोटल धमाल-155.67 करोड़
3. गोलमाल 3-106.64 करोड़
4. डबल धमाल - 44.1 करोड़
5. पागलपंती- 41.2 करोड़
6. धमाल- 33.06 करोड़
7. जॉली एलएलबी -32.43 करोड़
8. इश्किया - 28.32 करोड़
9. डेढ़ इश्किया- 27.24 करोड़
10. फालतू- 25.3 करोड़
बता दें, अरशद वारसी की इन सभी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का डेटा सैक्निल्क के अनुसार है. इसमें अगर आप नीचे से 4 फिल्मों के कलेक्शन पर गौर करें तो आपको पता लगेगा कि अरशद वारसी की हालिया रिलीज्ड फिल्म इन सभी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.
अभी तक 'जॉली एलएलबी 3' ने अपने खाते में 32.75 करोड़ की कुल कमाई कर ली है लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है कि रात तक इस आंकड़े में उछाल देखने को मिल सकता है और 'धमाल' के रिकॉर्ड भी टूट सकते हैं.
अरशद वारसी का वर्कफ्रंट
आजकल बॉलीवुड के ये पॉपुलर एक्टर 'जॉली एलएलबी 3' को लेकर सुर्खियों में हैं. इस फिल्म में उनके साथ अक्षय कुमार, सौरभ शुक्ला, अमृता राव, हुमा कुरैशी जैसे कलाकारों की मुख्य भूमिकाओं में देखा गया है. फिल्म थिएटर्स मेक बंपर कमाई कर रही है.
वहीं अगर अरशद वारसी की अपकमिंग फिल्मों पर गौर करें तो फिल्मीबिट के रिपोर्ट के मुताबिक अब एक्टर 'वेलकम टू द जंगल' जो इस साल के आखिर में रिलीज होने वाली है और 'धमाल 4' में नजर आएंगे. ये फिल्म अगले साल थिएटर्स मेक दस्तक देगी.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL