सुपरस्टार मोहनलाल की टॉप 5 थ्रिलर फिल्में, ओटीटी पर यहां देख एंजॉय करें वीकेंड
Mohanlal Top- 5 thriller Movies: सुपरस्टार मोहनलाल की थ्रिलर फिल्मों का धमाकेदार कलेक्शन, वीकेंड पर ओटीटी पर करें एंजॉय.
मोहनलाल किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. उनकी फिल्में भारतीय सिनेमा का चेहरा बदलने का माद्दा रखती हैं. यही वजह है कि चार दशक के अपने करियर में 400 से ज्यादा फिल्में करने वाले मोहनलाल को पद्मश्री और पद्म भूषण से नवाजा जा चुका है. आइए जानते हैं उनकी बेस्ट फिल्मों के बारे में.
ओटीटी पर मोहनलाल का थ्रिलर कलेक्शन
पद्मश्री, पद्म भूषण और पांच नेशनल अवॉर्ड से नवाजे जा चुके एक्टर मोहनलाल, जिनका मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में योगदान सराहनीय है. महज 18 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत करने वाले मोहनलाल विश्वनाथन ने अब तक 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है. उनकी गिनती उन एक्टर्स में होती है, जिन्होंने भारतीय सिनेमा का चेहरा बदलकर रख दिया. इस खास मौके पर हम आपको उनकी पांच बेस्ट फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आप घर बैठे ओटीटी पर देख सकते हैं, वो भी हिंदी डब में.
चलिए अब बिना देर किए जानते हैं उनकी OTT पर मौजूद पांच बेस्ट थ्रिलर फिल्मों के बारे में.
1. मन्मथा
मलयालम फिल्म मन्मथा में मोहनलाल मुख्य रोल में थे. साथ ही गौतमी, विश्वांत दुद्दमपुदी और रैना रावो स्टार कास्ट भी नजर आई थी. इसे चंद्र शेखर येलेटी ने लिखा था और डायरेक्शन भी उनका ही था और 2016 में रिलीज किया गया. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेड रही. पर चर्चा काफई रही.
कहां देखें- यूट्यूब, डिज़्नी+ हॉटस्टार, प्राइम वीडियो
2. लूसिफर
मलयालम पॉलिटिकल थ्रिलर लूसिफर में मोहनलाल मुख्य रोल में थे. साथ ही विवेक ओबेरॉय, मंजू वारियर और पृथ्वीराज सुकुमारन स्टार कास्ट नजर आई थी. इसे पृथ्वीराज सुकुमारन ने डायरेक्ट किया और 28 मार्च 2019 को रिलीज़ किया गया. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही.
कहां देखें- यूट्यूब, प्राइम वीडियो
3. दृश्यम
इस मलयालम फिल्म 'दृश्यम' में मोहनलाल, मीना, एस्थर अनिल और अंसिबा हसन मुख्य रोल में थे. इसे जीतू जोसेफ ने डायरेक्ट किया और 2013 में रिलीज़ किया गया. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगभग 75 करोड़ रुपये कमाई. इसका सीक्वल दृश्यम 2 भी जीतू जोसेफ ने ही डायरेक्ट किया, मोहनलाल और मीना फिर से मुख्य रोल में थे. यह 2021 में रिलीज़ हुई थी, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया.
कहां देखें- डिज्नी+ हॉटस्टार या यूट्यूब पर
4. शेर का शिकार
इस फिल्म को यूट्यूब पर 121 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं. ये मलयालम भाषा में पुलिमुरुगन नाम से रिलीज हुई थी. मलयालम एक्शन-थ्रिलर फिल्म शेर का शिकार में मोहनलाल मुख्य रोल में थे, साथ ही निरमल और मृणालिनी भी थे. इसे विनोद आनंद ने डायरेक्ट किया और 7 अक्टूबर 2016 को रिलीज़ किया गया. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही .
कहां देखें- यूट्यूब, अमेज़न प्राइम वीडियो
5.भ्रमरम
मलयालम फिल्म 'भ्रमरम' में मोहनलाल, सुथ्री, समुति और स्टीफन बेंजामिन मुख्य रोल में नजर आए थे. इसे दीपक पॉल ने डायरेक्ट किया और 20 मार्च 2009 को रिलीज़ किया गया. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही.
कहां देखें- डिज्नी+ हॉटस्टार, अमेज़न प्राइम वीडियो
मोहनलाल की बेस्ट 5 मूवीज
21 मई 1960 को केरल में जन्में मोहनलाल एक्टर होने के साथ-साथ प्रोड्यूसर, सिंगर, फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर और डायरेक्टर भी हैं. मलयालम के अलावा उन्होंने तमिल, हिंदी, तेलुगू और कन्नड़ भाषाओं की फिल्मों में भी काम किया है. वो पिछले चार दशक से अपने फैंस को एंटरटेन कर रहे हैं.
उन्होंने 1978 में 'थिरनोट्टम' फिल्म से एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी, लेकिन आप शायद ही जानते होंगे कि सेंसरशिप इश्यू के कारण ये फिल्म 25 साल देर से रिलीज हुई. इसलिए 1980 में 'मंजिल विरिंज पुक्कल' उनकी डेब्यू मूवी कही जा सकती है, जिसमें वो विलेन बने थे. अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने पहले निगेटिव रोल्स किए, बाद में हीरो बने.
