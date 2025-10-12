अक्षय कुमार और अरशद वारसी की कॉमेडी फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' ने चौथे वीकेंड गजब की वापसी की है. फिल्म की कमाई वीकडेज में लाखों में सिमट गई थी लेकिन चौथे शनिवार को ये फिर से करोड़ का आंकड़ा आराम से टच कर गई.

फिल्म की कमाई में कल 100 प्रतिशत का उछाल देखने को मिला है. अब आज यानी 24वें दिन रविवार की छुट्टियों की वजह से इसमें और भी तेजी आ सकती है. तो चलिए जान लेते हैं फिल्म की अब तक की कमाई.

'जॉली एलएलबी 3' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ने पहले हफ्ते में 74 करोड़, दूसरे हफ्ते में 29 करोड़ और तीसरे हफ्ते में 7.3 करोड़ रुपये बटोरे. 22वें दिन फिल्म की कमाई 11.11 प्रतिशत के उछाल के साथ 50 लाख हो गई. वहीं 23वें दिन इसमें 100 प्रतिशत की ग्रोथ हुई और ये बढ़कर फिर से 1 करोड़ पहुंच गई.

अब आज यानी 24वें दिन 1:10 बजे तक 17 लाख कमाते हुए टोटल 111.97 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं. बता दें कि सैक्निल्क पर उपलब्ध आज का डेटा फिलहाल फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.

'जॉली एलएलबी 3' हाथ धोकर पड़ी अक्षय के रिकॉर्ड्स के पीछे

इस फिल्म के जरिए अक्षय अपनी ही कई बड़ी फिल्मों का रिकॉर्ड पहले ही तोड़ चुके हैं. इन फिल्मों में 'गोल्ड' (109.58 करोड़) और 'केसरी चैप्टर 2' (92.6 करोड़) जैसी फिल्में शामिल हैं. अब आज दो और बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड टूट चुके हैं.

इन फिल्मों में 'हाउसफुल 2'- (112 करोड़) और 'हॉलिडे' (112.53 करोड़) शामिल हैं.

इसके अलावा, फिल्म का नेक्स्ट टारगेट अक्षय कुमार की ही इस साल रिलीज हुई 'स्काई फोर्स' (113.62 करोड़) भी है. जो कुछ समय में टूटता हुआ दिख रहा है.

'जॉली एलएलबी 3' के बारे में

इस फिल्म में अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला की तिकड़ी है. सुभाष कपूर के निर्देशन में बनी फिल्म को 120 करोड़ में बनाया गया है और इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 22 दिनों में 161.75 करोड़ हो चुका है. फिल्म में हुमा कुरैशी और अमृता राव के अलावा गजराज राव जैसे एक्टर्स ने भी काम किया है.