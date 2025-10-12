कनाडा के पूर्व प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो और अमेरिकन सिंगर कैटी पेरी के रिलेशनशिप की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं. इसी बीच याच से कुछ फोटोज वायरल हो रही हैं, जो जस्टिन ट्रूडो और कैटी पेरी के अफेयर की खबरों को हवा दे रही है.

जस्टिन ट्रूडो-कैटी पेरी की फोटोज वायरल

डेली मेल की खबर के मुताबिक, फोटोज में कैटी पेरी जस्टिन ट्रूडो को गले लगाती दिख रही हैं. वहीं एक फोटो में जस्टिन ट्रूडो कैटी के गाल पर किस करते दिख रहे हैं. इस दौरान कैटी पेरी ब्लैक कलर की मोनोकनी पहने दिख रही हैं. वहीं जस्टिन ट्रूडो शर्टलेस नजर आ रहे हैं. वो डेनिम जींस पहने नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर उनकी ये फोटोज वायरल हैं. खबरें हैं कि ये फोटोज सितंबर की हैं.

डेली मेल को वहां मौजूद एक शख्स ने बताया, "मुझे तब तक पता नहीं चला कि कैटी पेरी किसके साथ थी जब तक मैंने उनके हाथ पर टैटू नहीं देखा और मुझे तुरंत एहसास हुआ कि वो जस्टिन ट्रूडो थे."

बता दें कि जस्टिन ट्रूडो और कैटी पेरी ने अभी तक अपना रिलेशनशिप ऑफिशियल नहीं किया है. इन वायरल फोटोज पर भी उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया है. इससे पहले भी वो दो-तीन बार पब्लिक प्लेस में स्पॉट हुए हैं.

जस्टिन ट्रूडो और कैटी पेरी को लेकर चर्चा तब शुरू हुई जब ट्रूडो और पेरी को इसी जुलाई में मॉन्ट्रियल में एक प्राइवेट डिनर डेट पर देखा गया. इसके बाद दोनों को माउंट रॉयल पार्क में टहलते हुए देखा गया.

New photos have surfaced allegedly showing Katy Perry and Justin Trudeau as a couple.



The two were seen kissing aboard a yacht off the coast of Santa Barbara, California. pic.twitter.com/xNBhV2aKwC — Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) October 11, 2025

कैटी पेरी और जस्टिन ट्रूडो के पुराने रिलेशनशिप

बता दें कि कैटी का एक्टर Orland Bloom के साथ रिलेशनशिप था. हालांकि, दोनों का ब्रेकअप हो गया. इससे पहले उन्होंने Russell Brand के साथ भी शादी की थी. ये शादी 2010 से 2012 तक चली थी. वहीं जस्टिन ट्रूडो की 2005 में सोफी ग्रेगोइरे के साथ शादी हुई थी. लेकिन ये शादी 2023 में टूट गई थी. उन्हें इस शादी से दो बच्चे भी हैं.