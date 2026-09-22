'बप्पा बुलाते हैं तो आना ही पड़ता है', खराब तबीयत के बीच गणपति के दर्शन करने पहुंचे जितेंद्र

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर जीतेंद्र हाल ही में गणपति दर्शन के लिए पुणे गए और वहां उन्होंने बप्पा का आशीर्वाद लिया. सोशल मीडिया पर उनके कई वीडियोज वायरल हो रहे हैं. इसी दौरान बातचीत में उन्होंने कहा कि बप्पा खुद बुलाते हैं और फिर तबीयत खराब हो या कैसी भी स्थिति, उनके दर्शन करने जाना ही होता है.

खराब तबीयत के बीच गणपति के दर्शन करने पहुंचे जितेंद्र

खराब तबीयत के बावजूद दिग्गज एक्टर जितेंद्र पुणे के राजाराम गणपति मंडल पहुंचे और भगवान गणेश के दर्शन किए. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में एक्टर जीतेंद्र कुर्ता और पायजामा नें नजर आए. वहीं उन्होंने आईएएनएस के साथ बातचीत में कहा, 'देखिए, बप्पा हमें बुलाते हैं और उनका प्यार, हमारे निंबालकर जी का प्यार और लगाव इतना गहरा है कि आना ही पड़ता है. आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है लेकिन मैं मना नहीं कर सकता.'

बप्पा से उनकी इच्छा के बारे में पूछे जाने पर, एक्टर ने कहा कि वो जब तक जिएंगे, फिजिकली इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं. उन्होंने कहा, 'मेरी बप्पा से प्रार्थना है कि मरते दम तक मैं अपने दो पैरों पर चलना चाहता हूं और बप्पा के दर्शन करना चाहता हूं, भले ही इसका मतलब स्ट्रेचर पर आना हो.'

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#WATCH Pune, Maharashtra: Actor Jeetendra visits the Rajaram Ganpati Mandal and offers prayers to Lord Ganesha.



He says, "Bappa calls, and we come here. I want to keep coming here until my last breath. I have prayed to Bappa for everyone's well-being..." pic.twitter.com/vGs4IQobsK — ANI (@ANI) September 21, 2026

एक्टर ने बताया कि उन्होंने बप्पा से यही प्रार्थना की है, कि उनके परिवार में शांति, स्नेह और अच्छी सेहत बनी रहे. एक्टर जीतेंद्र ने अपनी बचपन की यादों को ताजा करते हुए कहा कि गणपति उत्सव उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा रहा है.

52 सालों से मना रहे गणेशोत्सव

उन्होंने बताया कि मुंबई में उनके घर पर वे लगभग 52 सालों से गणेशोत्सव मना रहे हैं. अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए बॉलीवुड के जंपिंग जैक ने कहा, 'हमारे यहां सैकड़ों परिवार थे, एक चार मंजिला बिल्डिंग थी और हर मंजिल पर 20-25 कमरे थे. तो हम 100 परिवार थे और हम अकेले पंजाबी परिवार थे. बाकी महाराष्ट्रियन और कोंकणी थे, तो मेरे घर में सब कुछ महाराष्ट्रियन था और मेरी मां भी मराठी बोलती थीं.'

जीतेंद्र ने अपने घर की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा, 'अगर मैं यहां देखूं, तो मुंबई में भी एक बेडरूम का फ्लैट है, सबके पास एसी है. मेरे घर में एक पंखा था. पूरी बिल्डिंग देखकर लोग कहते थे कि उनके घर में पंखा था और मैं वहां 17 साल रहा. उसके बाद, भगवान की कृपा से मैं एक एक्टर बन गया.'

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