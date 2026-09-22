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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'सर, क्या लिप-लॉक में टंग यूज होगी?' इंटीमेट सीन से पहले एक्ट्रेस के सवाल पर सन्न रह गए थे विशाल भारद्वाज

'सर, क्या लिप-लॉक में टंग यूज होगी?' इंटीमेट सीन से पहले एक्ट्रेस के सवाल पर सन्न रह गए थे विशाल भारद्वाज

नेटफ्लिक्स के शो 'लस्ट स्टोरीज 3' के एक सेगमेंट का डायरेक्शन करने वाले विशाल भारद्वाज ने एक इंटीमेट सीन को याद करते हुए एक अजीब घटना का खुलासा किया है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 22 Sep 2026 01:32 PM (IST)
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डायरेक्टर विशाल भारद्वाज इस साल की शुरुआत में शाहिद कपूर और कृति सेनन की फिल्म 'ओ रोमियो' लेकर आए थे. जबकि हाल ही में उन्होंने नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज 'लस्ट स्टोरीज 3' के एक सेगमेंट को डायरेक्ट किया है. उन्होंने हाल ही में शो के लिए इंटीमेट सीन शूट करने पर चर्चा की. इस दौरान विशाल ने एक पुराने वाकये को याद करते हुए बताया कि एक बार उनसे एक्ट्रेस ने सीधे इंटीमेट सीन को लेकर सवाल कर लिया था जिस पर विशाल सन्न रह गए थे.

विशाल ने माना- इंटीमेसी डायरेक्टर आसान बना देते हैं काम

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विशाल भारद्वाज ने हाल ही में वैरायटी इंडिया को इंटरव्यू दिया और माना कि सेट पर इंटीमेसी डायरेक्टर उनका काम आसान बना देते हैं. उनका कहना है कि वो होते हैं तो उन्हें काम करने में पूरी आजादी मिलती है और पूरी तरह से आरामदायक होते हैं, क्योंकि वो इस तरह की चीजों और सीन को आसानी से संभाल लेते हैं. 

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जब विशाल से एक्ट्रेस ने पूछा- क्या लिप-लॉक में टंग यूज होगी?'

एक इंटीमेट सीन के वाकये को याद करते हुए विशाल ने कहा, 'एक्ट्रेस मेरे पास आकर पूछा करती थी कि सर क्या लिप-लॉक में टंग यूज होगी?' आप इस बारे में एक्टर से पूछ सकते हैं क्या? ये बहुत अजीब था. हालांकि मैंने एक्टर से ये सवाल किया भी था. आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना अजीब था?'

अदिति-सिद्धार्थ ने आसान बनाया विशाल का काम

'लस्ट स्टोरीज़ 3' की बात करें तो विशाल ने जो सेगमेंट डायरेक्ट किया था उसमें एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी और अभिनेता सिद्धार्थ के बीच इंटीमेट सीन फिल्माए गए थे. हालांकि डायरेक्टर को कोई मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि दोनों स्टार्स रियल लाइफ में कपल है और वो एक दूसरे के साथ पूरी तरह से कंफर्टेबल थे. 

सर, क्या लिप-लॉक में टंग यूज होगी?' इंटीमेट सीन से पहले एक्ट्रेस के सवाल पर सन्न रह गए थे विशाल भारद्वाज

विशाल ने बताया कि अदिति और सिद्धार्थ दोनों ने ही बॉडी डबल की मदद के लिए मना कर दिया था. उन्होंने एक सीन को याद करते हुए बताया कि जब कैमरा अदिति के पैरों के पास था तो उन्होंने कहा था, 'लेकिन मेरे पैर इतने मोटे नहीं हैं.' उस सीन में सिद्धार्थ को अपनी पत्नी अदिति के पैर के पास रेंगना था.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 22 Sep 2026 01:32 PM (IST)
Tags :
Vishal Bhardwaj
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