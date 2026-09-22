साउथ सुपरस्टार प्रभास की फिल्म 'कल्कि 2898 AD' के सीक्वल को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज बना हुआ है. फिल्म की रिलीज का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. अब फिल्म को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है.

'कल्कि 2898 AD' के सीक्वल को लेकर आया अपडेट

पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक 'कल्कि 2898 AD' के सीक्वल में एक पैन-इंडियन एक्टर का स्पेशल कैमियो होगा. सूत्रों के मुताबिक, 'कल्कि 2' के मेकर्स ने इस सीक्वल के लिए एक पैन-इंडियन एक्टर को फाइनल कर लिया है. फिल्म की टीम ने कास्टिंग पूरी कर ली है और मेकर्स ने फिल्म की 30 परसेंट शूटिंग भी पूरी कर ली है. अब फिल्म को लेकर काफी क्रेज बढ़ गया है.

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बता दें, इस साल फरवरी में, दिग्गज एक्टर अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग पर 'कल्कि 2' के सेट की कुछ झलकियां शेयर की थीं. एक्टर को कमल हासन के साथ शूटिंग करते हुए देखा गया और उन्होंने कमल को गले लगाते हुए और सेट पर उनसे बातचीत करते हुए अपनी तस्वीरें शेयर कीं. दिलचस्प बात ये है कि बिग बी और हासन ने फिल्म के पहले पार्ट में कोई सीन साथ नहीं किया था, लेकिन ऐसा लगता है कि वे शायद सीक्वल में एक साथ स्क्रीन शेयर करेंगे.

'कल्कि 2898 AD' की कहानी महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध के अंत और कलयुग की शुरुआत के साथ शुरू होती है. युद्ध के बाद, भगवान कृष्ण अश्वत्थामा को भगवान विष्णु के आखिरी अवतार की रक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपते हैं.

फिल्म की कास्ट

फिल्म के पहले पार्ट में प्रभास लीड रोल में थे. वहीं अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण और कमल हासन भी अहम भूमिकाओं में नज़र आए थे. फिलहाल दीपिका पादुकोण सीक्वल में नजर नहीं आएंगी. वहीं ऐसी चर्चा है कि सीक्वल में उनकी जगह साई पल्लवी ले सकती हैं.

प्रभास की अपकमिंग फिल्म

'कल्कि 2' से पहले, प्रभास 'फौजी' में दिखाई देंगे. हनु राघवपुडी के निर्देशन में बन रही एक पीरियड रोमांटिक वॉर ड्रामा फिल्म है, जिसमें एक्टर एक सैनिक के रूप में नजर आएंगे. वहीं वो 'स्पिरिट' में भी नजर आने वाले हैं. 'एनिमल' फेम डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में प्रभास के साथ तृप्ति डिमरी लीड रोल में हैं.

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