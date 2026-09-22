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Box Office Live: आज भी बंपर कमा रही 'हनुमान अंश', बड़े स्टार्स की फिल्मों का बुरा हाल, जानें 1 बजे तक का कलेक्शन

Box Office Collection 22nd September: थिएटर्स में इन दिनों कई फिल्में मौजूद हैं. साउथ लेकर बॉलीवुड तक की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला कर रही है. आइए जानते हैं कि मंगलवार को कौन सी फिल्म आगे है?

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 22 Sep 2026 01:19 PM (IST)
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सिनेमाघरों में अब भी 'हनुमान अंश' और 'मिर्जापुर: द मूवी' शानदार प्रदर्शन कर रही है. एक फिल्म को सिनेमाघरों में डेढ़ महीने से ऊपर हो गया है. जबकि दूसरी 20 दिनों के करीब है. आइए जानते हैं कि मंगलवार को 'हनुमान अंश', 'मिर्जापुर: द मूवी' और 'दायरा' एवं 'वाइब' सहित अन्य फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कैसा प्रदर्शन कर रही है. चलिए जानते हैं कि आज बॉक्स ऑफिस पर किस फिल्म का बोलबाला है?

हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 47 (Hanuman Ansh Box Office Collection Day 47 Live Updates) 

शोभिनव सत्या की फिल्म 'हनुमान अंश' का मंगलवार को सिनेमाघरों में 47वां दिन है. फिल्म ने दोपहर 1 बजे तक 0.58 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. वहीं भारत में फिल्म का टोटल नेट कलेक्शन 217.78 करोड़ रुपये हो चुका है.

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मिर्जापुर द मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 19 ( Mirzapur The Movie Box Office Day 19 Live Updates) 

पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंदु शर्मा की 'मिर्जापुर द मूवी' का मंगलवार को सिनेमाघरों में 19वां दिन है. इसने दोपहर 1 बजे तक 0.33 करोड़ रुपये कमा लिए है. वहीं इसकी इंडिया में टोटल नेट कमाई 217.78 करोड़ रुपये हो चुकी है. 

दायरा डे 5 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (Daayra Box Office Collection Day 5 Live Updates)

करीना कपूर खान की फिल्म 'दायरा' का मंगलवार को सिनेमाघरों में 5वां दिन है. फिल्म ने दोपहर 1 बजे तक 0.08 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. इसका भारत में टोटल नेट कलेक्शन 5.08 करोड़ रुपये हो चुका है.

वाइब डे 5 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (Vibe Box Office Collection Day 5 Live Updates)

कुणाल खेमू और प्रीति जिंटा की 'वाइब' का भी मंगलवार को सिनेमाघरों में 5वां दिन है. फिल्म ने दोपहर 1 बजे तक 0.14 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. इसका भारत में टोटल नेट कलेक्शन 8.49 करोड़ रुपये हो चुका है.
 
बेथलहम कुडुम्बा यूनिट बॉक्स ऑफ़िस कलेक्शन डे 33 (Bethlehem Kudumba Unit Box Office Collection Day 33)

'बेथलहम कुडुम्बा यूनिट' का मंगलवार को सिनेमाघरों में 33वां दिन है. फिल्म ने दोपहर 1 बजे तक 0.06 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. इसका भारत में टोटल नेट कलेक्शन 159.24 करोड़ रुपये हो चुका है.

इरुमुडी बॉक्स ऑफ़िस कलेक्शन डे 33 (Irumudi Box Office Collection Day 33)

रवि तेजा की फिल्म 'इरुमुडी' का भी मंगलवार को सिनेमाघरों में 33वां दिन है. फिल्म ने दोपहर 1 बजे तक 0.06 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. इसका भारत में टोटल नेट कलेक्शन 188.75 करोड़ रुपये हो चुका है.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 22 Sep 2026 11:28 AM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION Hanuman Ansh
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