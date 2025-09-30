जाह्नवी कपूर वर्सेस सान्या मल्होत्रा: कौन है ज्यादा अमीर? जानें एक्ट्रेसेस की नेटवर्थ

एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में फीमेल लीड में हैं. फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज हो रही है. इस फिल्म में वरुण धवन, रोहित श्रॉफ और सान्या मल्होत्रा भी अहम रोल में हैं. जाह्नवी और सान्या को स्क्रीन पर फैंस पसंद कर रहे हैं. दोनों ही एक्ट्रेस काफी पॉपुलर हैं. आइए जानते हैं दोनों में से कौन ज्यादा अमीर है.

कितनी अमीर हैं जाह्नवी कपूर?

लाइफस्टाइल एशिया के मुताबिक, जाह्नवी कपूर की नेटवर्थ 82 करोड़ रुपये है. वो एक फिल्म के लिए 5 से 10 करोड़ रुपये चार्ज करती हैं. इसके अलावा वो ब्रांड एंडोर्समेंट से भी कमाई करती हैं. वो एक ब्रांड एंडोर्स करने का 2.5 से 3 करोड़ रुपये लेती हैं.

इसके अलावा वो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट का 70 से 80 रुपये चार्ज करती है. जाह्नवी के पास मुंबई में एक अपार्टमेंट भी है. इसके अलावा उनके पास चेन्नई में भी घर है, वो घर उनकी मां श्रीदेवी ने खरीदा था.

जाह्नवी कपूर की गाड़ियों के बारे में बात करें तो उनके पास BMWX5, मर्सिडीज GLE 250d, मर्सिडीज मेबैक S560 और मर्सिडीज बेंज एस क्लास हैं. जाह्नवी ने फिल्म धड़क से डेब्यू किया था. वो परम सुंदरी, उलझ, मिस्टर एंड मिसेज माही, बवाल, मिली, गुंजन सक्सेना जैसी फिल्में की हैं.

View this post on Instagram A post shared by Janhvi Kapoor (@janhvikapoor)

सान्या मल्होत्रा की कितनी नेटवर्थ?

सान्या ने आमिर खान की फिल्म दंगल से डेब्यू किया था. सान्या ने शाहरुख खान की फिल्म जवान में भी काम किया था. कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक, सान्या ने इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल के लिए 3 करोड़ रुपये डिमांड किए थे. लेकिन मेकर्स ने 1 करोड़ पे किए थे. उन्हें विक्की कौशल की फिल्म सैम बहादुर के लिए भी सेम ही फीस मिली थी.

सान्या मल्होत्रा की 40 करोड़ से ज्यादा नेटवर्थ है. वो ब्रांड एंडोर्समेंट से भी कमाई करती हैं. सान्या को मिसेज, कटहल, पगलैट, फोटोग्राफ, पटाखा, बधाई हो, हिट द फर्स्ट केस जैसी फिल्में की हैं.