दुर्गा पूजा में पहुंची प्रियंका चोपड़ा का दिखा एथनिक अवतार, मांग में सिंदूर किया फ्लॉन्ट

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 30 Sep 2025 06:19 PM (IST)
Preferred Sources

एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा हाल ही में इंडिया आईं. उन्हें एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था. अब प्रियंका दुर्गा पूजा में पहुंचीं. वहां उन्होंने अयान मुखर्जी, तनीषा मुखर्जी से मुलाकात की. उन्हें गले लगाया. फिर दुर्गा मां के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया. इस दौरान प्रियंका को एथनिक लुक में देखा गया. प्रियंका चोपड़ा के लुक ने लाइमलाइट लूट ली. हर तरफ उनके लुक के चर्चे हो रहे हैं. 

प्रियंका चोपड़ा का लुक वायरल

प्रियंका चोपड़ा के लुक की बात करें तो उन्होंने ब्लू कलर का सूट पहना था. इस सूट के साथ उन्होंने दुपट्टा भी कैरी किया. इस लुक को उन्होंने मैचिंग ईयररिंग्स से कंप्लीट किया. साथ ही साइड पार्टेड हेयरबन बनाया. उन्होंने मांग में सिंदूर भी भरा और मैचिंग बिंदी भी लगाई. प्रियंका ने सटल मेकअप किया. पूरे लुक में वो बेहद गॉर्जियस लग रही थीं. प्रियंका का लुक वायरल है. उन्होंने सिर पर दुप्ट्टा भी रखा था. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

हाल ही में प्रियंका ने सिंतबर महीने के बिताए पलों की फोटोज शेयर की थी. इन फोटोज में वो दीया मिर्जा और ईशान खट्टर संग पोज देती दिखी थीं. वहीं उनकी बेटी मालती मैरी को डांस करते देखा गया था.

प्रियंका चोपड़ा का वर्क फ्रंट

प्रियंका चोपड़ा के वर्क फ्रंट पर नजर डालें तो वो दो इंडियन फिल्मों में काम कर रही हैं. एक वो एसएस राजामौली की फिल्म SSMB29 में दिखेंगी. इस फिल्म की शूटिंग के लिए वो हैदराबाद भी आई थीं. फिल्म में महेश बाबू लीड रोल में हैं. इस फिल्म को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं. इसके अलावा वो कृष 4 में भी नजर आएंगी. प्रियंका इस फिल्म में ट्रिपल रोल में होंगी. फिल्म प्री-प्रोडक्शन में हैं. ऋतिक रोशन फिल्म को डायरेक्ट करेंगे.

इसके अलावा प्रियंका के हाथ में द ब्लफ, जजमेंट डे जैसी फिल्में भी हैं.

Published at : 30 Sep 2025 06:19 PM (IST)
Priyanka Chopra
