ऋतिक रोशन ने अपनी मां पिंकी रोशन को विश किया बर्थडे, बताया- 'दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला'

ऋतिक रोशन की मां पिंकी रोशन का आज जन्मदिन है. ऐसे में एक्टर ने सोशल मीडिया पर अपनी मां को बधाई दी है. ऋतिक रोशन ने इंस्टाग्राम पर अपनी मां की एक फोटो शेयर की है और पोस्ट में अपनी मां को दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला बताया है.

ऋतिक रोशन ने फोटो के साथ कैप्शन में लिखा- 'दुनिया की सबसे खूबसूरत आंखें. आपके बेटे के लिए यह देखना बहुत खुशी की बात है कि जैसे-जैसे आप बड़ी होती जा रही हैं, ये आंखें भी हर साल यंग होती जा रही हैं. जन्मदिन मुबारक हो मेरी बेंजामिन बटन मां. आई लव यू. '

ऋतिक रोशन के पोस्ट पर फैंस ने लुटाया प्यार

फैंस भी ऋतिक रोशन के इस पोस्ट पर जमकर रिएक्ट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- 'मां कभी बूढ़ी नहीं होती, उसके फीचर्स तो उसके बेटे-बेटियों के चेहरों पर झलकते हैं, जो उन्हें दोबारा यंग बनाते हैं.' एक अन्य यूजर ने लिखा- 'एक मां अपने बच्चे की नजरों में कभी बूढ़ी नहीं होती. साल तो बस उसे निखारते हैं...वह तो हर साल के साथ सोने की तरह चमकने लगती है.'

बता दें कि ऋतिक रोशन की मां, पिंकी रोशन, 70 साल की उम्र में भी खुद को फिट रखती हैं और सोशल मीडिया पर हैवी वर्कआउट की वीडियो पोस्ट करती हैं. उन्होंने हाल ही में ऋतिक की फिल्म के गाने 'आवन जावन' पर शानदार डांस किया था और सोशल मीडिया पर उनकी बहुत तारीफ हुई थी.

ऋतिक रोशन का वर्कफ्रंट

वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्टर की 'वॉर-2' ओटीटी पर रिलीज हो चुकी है और इसी साल उनकी तीन और फिल्में फ्लोर पर आने वाली हैं. ऋतिक जल्द ही 'कृष-4' की शूटिंग शुरू करने वाले हैं. इस फिल्म को डायरेक्ट करण मल्होत्रा करने वाले हैं और फिल्म को एक्टर के पिता राकेश रोशन प्रोड्यूस करेंगे. इसके अलावा वो 'अल्फा' में भी दिखेंगे.