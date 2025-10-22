हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडऋतिक रोशन ने अपनी मां पिंकी रोशन को विश किया बर्थडे, बताया- 'दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला'

ऋतिक रोशन ने अपनी मां पिंकी रोशन को विश किया बर्थडे, बताया- 'दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला'

Hrithik Roshan Mother Pinky Birthday: ऋतिक रोशन ने सोशल मीडिया पर अपनी मां पिंकी रोशन को जन्मदिन की बधाई दी. उन्होंने अपनी मां को दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला बताते हुए प्यार भरे शब्दों में विश किया.

By : आईएएनएस | Updated at : 22 Oct 2025 06:41 PM (IST)
Preferred Sources

ऋतिक रोशन की मां पिंकी रोशन का आज जन्मदिन है. ऐसे में एक्टर ने सोशल मीडिया पर अपनी मां को बधाई दी है. ऋतिक रोशन ने इंस्टाग्राम पर अपनी मां की एक फोटो शेयर की है और पोस्ट में अपनी मां को दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला बताया है.

ऋतिक रोशन ने फोटो के साथ कैप्शन में लिखा- 'दुनिया की सबसे खूबसूरत आंखें. आपके बेटे के लिए यह देखना बहुत खुशी की बात है कि जैसे-जैसे आप बड़ी होती जा रही हैं, ये आंखें भी हर साल यंग होती जा रही हैं. जन्मदिन मुबारक हो मेरी बेंजामिन बटन मां. आई लव यू. '

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Hrithik Roshan (@hrithikroshan)


ऋतिक रोशन के पोस्ट पर फैंस ने लुटाया प्यार
फैंस भी ऋतिक रोशन के इस पोस्ट पर जमकर रिएक्ट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- 'मां कभी बूढ़ी नहीं होती, उसके फीचर्स तो उसके बेटे-बेटियों के चेहरों पर झलकते हैं, जो उन्हें दोबारा यंग बनाते हैं.' एक अन्य यूजर ने लिखा- 'एक मां अपने बच्चे की नजरों में कभी बूढ़ी नहीं होती. साल तो बस उसे निखारते हैं...वह तो हर साल के साथ सोने की तरह चमकने लगती है.'

बता दें कि ऋतिक रोशन की मां, पिंकी रोशन, 70 साल की उम्र में भी खुद को फिट रखती हैं और सोशल मीडिया पर हैवी वर्कआउट की वीडियो पोस्ट करती हैं. उन्होंने हाल ही में ऋतिक की फिल्म के गाने 'आवन जावन' पर शानदार डांस किया था और सोशल मीडिया पर उनकी बहुत तारीफ हुई थी.

ऋतिक रोशन का वर्कफ्रंट
वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्टर की 'वॉर-2' ओटीटी पर रिलीज हो चुकी है और इसी साल उनकी तीन और फिल्में फ्लोर पर आने वाली हैं. ऋतिक जल्द ही 'कृष-4' की शूटिंग शुरू करने वाले हैं. इस फिल्म को डायरेक्ट करण मल्होत्रा करने वाले हैं और फिल्म को एक्टर के पिता राकेश रोशन प्रोड्यूस करेंगे. इसके अलावा वो 'अल्फा' में भी दिखेंगे.

Published at : 22 Oct 2025 06:37 PM (IST)
Tags :
Pinky Roshan HRITHIK ROSHAN War 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
न्यूयॉर्क सिटी के मेयर पद के उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने की PM मोदी की आलोचना, भारत को लेकर दे दिया बड़ा बयान
न्यूयॉर्क सिटी के मेयर पद के उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने की PM मोदी की आलोचना, भारत को लेकर दे दिया बड़ा बयान
राजस्थान
राजस्थान में 34 IPS अफसरों का तबादला, जयपुर के पुलिस कमिश्नर भी बदले
राजस्थान में 34 IPS अफसरों का तबादला, जयपुर के पुलिस कमिश्नर भी बदले
क्रिकेट
92 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, पाकिस्तान के आसिफ अफरीदी बने ऐसा करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी
92 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, पाकिस्तान के आसिफ अफरीदी बने ऐसा करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी
बॉलीवुड
गोविंदा की भांजी सौम्या सेठ के घर गूंजी किलकारियां, एक्ट्रेस ने दिया बेटी को जन्म
गोविंदा की भांजी सौम्या सेठ के घर गूंजी किलकारियां, एक्ट्रेस ने दिया बेटी को जन्म
Advertisement

वीडियोज

Deepika-Ranveer ने सबके सामने सोशल मीडिया पर रिवील की Dua की तस्वीर
Dashrath Manjhi के बेटे को नहीं मिला टिकट, Delhi से मायूस होकर लौटे
बिहार में 'ऑपरेशन लोटस'! | Bihar Election
दिवाली की रात... 'खून की होली' !
महाराष्ट्र में विपक्षी तकरार, क्या NDA मारेगा बाजी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
न्यूयॉर्क सिटी के मेयर पद के उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने की PM मोदी की आलोचना, भारत को लेकर दे दिया बड़ा बयान
न्यूयॉर्क सिटी के मेयर पद के उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने की PM मोदी की आलोचना, भारत को लेकर दे दिया बड़ा बयान
राजस्थान
राजस्थान में 34 IPS अफसरों का तबादला, जयपुर के पुलिस कमिश्नर भी बदले
राजस्थान में 34 IPS अफसरों का तबादला, जयपुर के पुलिस कमिश्नर भी बदले
क्रिकेट
92 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, पाकिस्तान के आसिफ अफरीदी बने ऐसा करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी
92 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, पाकिस्तान के आसिफ अफरीदी बने ऐसा करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी
बॉलीवुड
गोविंदा की भांजी सौम्या सेठ के घर गूंजी किलकारियां, एक्ट्रेस ने दिया बेटी को जन्म
गोविंदा की भांजी सौम्या सेठ के घर गूंजी किलकारियां, एक्ट्रेस ने दिया बेटी को जन्म
ट्रेंडिंग
अंधेरे जंगल में कार के सामने रील बनाने लगी पापा की परी! यूजर्स बोले, नागमणि लेकर मानेगी- वीडियो वायरल
अंधेरे जंगल में कार के सामने रील बनाने लगी पापा की परी! यूजर्स बोले, नागमणि लेकर मानेगी
हेल्थ
Artificial Vision Technology: अंधेपन के मरीजों को मिला नया तोहफा, अब फिर से देख पाएंगे सपनों की दुनिया
अंधेपन के मरीजों को मिला नया तोहफा, अब फिर से देख पाएंगे सपनों की दुनिया
जनरल नॉलेज
Kafala System: क्या होता है कफाला सिस्टम, जानें किन देशों में है यह अभी भी लागू
क्या होता है कफाला सिस्टम, जानें किन देशों में है यह अभी भी लागू
विश्व
'पाकिस्तान के लिए 250 किमी रेंज की मिसाइल ही काफी...', भारतीय सेना के रिटायर्ड अधिकारी ने बताया क्यों टेस्ट की गई ब्रह्मोस-800?
'पाकिस्तान के लिए 250 किमी रेंज की मिसाइल ही काफी...', भारतीय सेना के रिटायर्ड अधिकारी ने बताया क्यों टेस्ट की गई ब्रह्मोस-800?
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget