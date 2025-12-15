हेमा मालिनी ने राजस्थान की एक बेटी की शादी में भेजे लाखों के गिफ्ट्स, कोरोना के वक्त की थी मदद

एक्ट्रेस और मथुरा से भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने हाल ही में एक लड़की की शादी में लाखों के गिफ्ट्स भेजे हैं. राजस्थान के सिरोही शहर के टांकरिया के एक वाल्मीकि परिवार की बेटी की शादी के मौके पर हेमा मालिनी ने लाखों रुपये के गिफ्ट्स भेजकर आर्थिक सहयोग दिया.

हेमा मालिनी के प्रतिनिधि डॉ. शैतानसिंह भूतेल स्वयं सिरोही पहुंचे. टांकरिया क्षेत्र में वाल्मीकि परिवार से मुलाकात कर गिफ्ट सौंपे. इस मौके पर परिवारवाले भावुक हो गए. उन्होंने सांसद हेमा मालिनी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की.

मां ने साझा की पुरानी यादें

परिवार की मां ने भावुक होते हुए बताया कि हेमा मालिनी का सहयोग उनके लिए नया नहीं है. उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कठिन दौर में जब उनके बेटे की तबीयत गंभीर थी और इलाज के लिए आर्थिक संकट खड़ा हो गया था. तब हेमा मालिनी ने बिना किसी औपचारिकता के मदद का हाथ बढ़ाया.



मां ने कहा, “उस समय हमारे पास कोई रास्ता नहीं था. इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी. तब हेमा मालिनी जी ने हमारी पूरी मदद की. आज बेटी की शादी में इतना बड़ा सहयोग देकर उन्होंने फिर साबित कर दिया कि वह सिर्फ सांसद या अभिनेत्री ही नहीं, बल्कि एक संवेदनशील इंसान भी हैं. हम उनके इस उपकार को जीवन भर नहीं भूल सकते.”

बेटी हुई भावुक

जिस बेटी की शादी होने जा रही है, वो भी हेमा मालिनी की ओर से मिले स्नेह और सहयोग से भावुक नजर आई. उसने कहा, “मैम का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहे. उन्होंने हमारे परिवार को जिस तरह अपनापन दिया है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. हम उनके इस स्नेह को हमेशा याद रखेंगे.”

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह का सहयोग समाज के लिए एक पॉजिटिव मैसेज देता है. जनप्रतिनिधियों और जनमानस के बीच मानवीय संबंधों की मिसाल पेश करते हुए हेमा मालिनी ने ये साबित किया है कि जरूरतमंदों की मदद केवल नीतियों और भाषणों तक सीमित नहीं होनी चाहिए. बल्कि ज़मीनी स्तर पर भी दिखाई देनी चाहिए.

हेमा मालिनी: सिनेमा से संसद तक

हेमा मालिनी भारतीय सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्रियों में शुमार हैं. ‘ड्रीम गर्ल’ के नाम से प्रसिद्ध हेमा मालिनी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत वर्ष 1968 में फिल्म ‘सपनों का सौदागर’ से की थी. इसके बाद ‘शोले’, ‘सीता और गीता’, ‘ड्रीम गर्ल’, ‘सत्ते पे सत्ता’ और ‘बागबान’ सहित 150 से अधिक फिल्मों में अभिनय कर उन्होंने दर्शकों के दिलों पर राज किया.

कला और संस्कृति के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2000 में उन्हें प्रतिष्ठित पद्म श्री सम्मान से नवाजा.

अभिनय के साथ-साथ हेमा मालिनी ने राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभाई. वे भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं और वर्तमान में उत्तर प्रदेश की मथुरा लोकसभा सीट से सांसद हैं. सांसद रहते हुए वे सामाजिक सेवा, महिला सशक्तिकरण और जरूरतमंदों की सहायता जैसे कार्यों में लगातार सक्रिय रही हैं.





रिपोर्ट- तुषार पुरोहित सिरोही