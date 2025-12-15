हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
16 की उम्र में घर से भाग गए थे हर्षवर्धन राणे, वेटर का किया काम, अब जी रहे ऐसी जिंदगी

16 की उम्र में घर से भाग गए थे हर्षवर्धन राणे, वेटर का किया काम, अब जी रहे ऐसी जिंदगी

हर्षवर्धन राणे 16 दिसंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे. हर्षवर्धन राणे बॉलीवुड के पॉपुलर स्टार हैं. हालांकि, इंडस्ट्री में कदम जमाने में एक्टर को कड़ी मेहनत करनी पड़ी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 15 Dec 2025 12:05 PM (IST)


एक्टर हर्षवर्धन राणे को फिल्म एक दीवाने की दीवानियत और सनम तेरी कसम के लिए जाना जाता है. हर्षवर्धन राणे ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफी स्ट्रगल किया है. वो जब मुंबई आए थे तो उनके पास खाने तक के पैसे नहीं होते थे. 

हर्षवर्धन राणे का स्ट्रगल

हर्षवर्धन राणे 16 साल की उम्र में घर से भाग गए थे. वो एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते थे. इस बारे में IANS से बात करते हुए उन्होंने बताया, 'घर से भागने के बाद...मैंने कई बार ये स्टोरी बताई है. लेकिन घर से भागने के बाद आपको सबसे पहले जो चीज चाहिए होती है वो है खाना. उसके लिए आपको पैसा चाहिए होता है और उसके लिए आपको सैलरी भी चाहिए होती है और उसके लिए आपको जॉब की जरुरत होती है. ये सबकुछ आसान नहीं था.'

 
 
 
 
 
एक्टर बनने से पहले हर्षवर्धन ने कई और छोटे-मोटे काम किए हैं. 

हर्षवर्धन ने बताया, 'किसी ने मुझे काम नहीं दिया था. शुरुआत में ये आसान नहीं था. मैंने वेटर की जॉब की. इस जॉब के लिए आपको एजुकेशन की जरुरत नहीं होती है. आपको सिर्फ खाना सर्व करना होता है. इससे मुझे 10 रुपये दिन के और एक प्लेट छोले चावल मिलते थे. ये मैरी सैलरी थी.'

इसके बाद उन्होंने साइबर कैफे में रजिस्टर मैंटेन करने का काम भी किया है.

हर्षवर्धन राणे की नेटवर्थ

अब हर्षवर्धन राणे लग्जरी लाइफ जीते हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, उनकी नेटवर्थ 20-25 करोड़ रुपये है. वो फिल्मों, वेब शोज और ब्रांड एंडोर्समेंट से कमाई करते हैं. 

हर्षवर्धन राणे ने लेफ्ट राइट लेफ्ट से एक्टिंग जर्नी की शुरुआत की थी. ये फिल्म 2007 में रिलीज हुई थी. इसके बाद उन्होंने तेलुगू फिल्मों में भी काम किया है. वो Thakita Thakita, Avunu, Prema Ishq Kaadhal और माया जैसी फिल्मों में दिखे. वहीं हिंदी में उन्होंने पलटन, तैश, हसीन दिलरूबा और तारा वर्सेस बिलाल में काम किया.

Published at : 15 Dec 2025 12:05 PM (IST)
Harshvardhan Rane
