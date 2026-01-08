हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'गोलमाल 5' कब रिलीज होगी? अजय देवगन की फिल्म की शूटिंग डिटेल्स से भी उठा पर्दा

Golmaal 5 Release Date: अजय देवगन अगले महीने अपनी मोस्ट अवेटेड फ्रेंचाइजी 'गोलमाल 5' की शूटिंग शुरू करने वाली है. रोहित शेट्टी के डायरेक्शन वाली इस फिल्म की रिलीज डेट की डिटेल्स भी सामने आ गई है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 08 Jan 2026 08:54 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'गोलमाल 5' का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है. अजय देवगन स्टारर इस कॉमेडी फिल्म की रिलीज को लेकर फैंस एक्साइटेड हैं. अब रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म की शूटिंग डिटेल्स सामने आ गई है. साथ ही 'गोलमाल 5' की रिलीज डेट का भी खुलासा हो गया है. इस फिल्म की शूटिंग इसी साल शुरू होने वाली है, लेकिन फिल्म 2026 में रिलीज नहीं होगी.

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक 'गोलमाल 5' की शूटिंग फरवरी के आखिर में शुरू होने वाली है. रोहित शेट्टी फिलहाल जॉन अब्राहम के साथ राकेश मारिया की बायोपिक की शूटिंग कर रहे हैं, जिसे वो जनवरी के आखिर तक पूरी कर लेंगे. इसके बाद वो अजय देवगन और बाकी स्टार कास्ट के साथ 'गोलमाल 5' की शूटिंग शुरू करेंगे.

कब रिलीज होगी 'गोलमाल 5'?
सूत्र के हवाले से रिपोर्ट में लिखा है- 'रोहित शेट्टी और अजय देवगन को गोलमाल 5 पर पूरा भरोसा है और उनका मानना ​​है कि पांचवीं फिल्म की स्क्रिप्ट पिछली चार फिल्मों से कहीं ज्यादा मजेदार है. ये फ्रेंचाइजी के ह्यूमर को बरकरार रखती है, लेकिन एक ऐसे आइडिया को दर्शाती है जो गोलमाल की दुनिया में पहले कभी नहीं देखा गया है. 'गोलमाल 5' भारतीय सिनेमा की सबसे मोस्ट अवेटेड कॉमेडी फिल्म है, और टीम फरवरी से जुलाई तक बिना रुके इसकी शूटिंग करने के लिए पूरी तरह तैयार है. ये फिल्म 2027 के फर्स्ट हाफ में रिलीज होने वाली है.'

'गोलमाल 5' की स्टार कास्ट
गोलमान 5 की स्टार कास्ट की बात करें तो अजय देवगन के साथ फिल्म में अरशद, तुषार, श्रेयस, कुणाल समेत सभी मुख्य कलाकार वापसी कर रहे हैं. शरमन जोशी, जॉनी लीवर, अश्विनी कालेस्कर, मुकेश तिवारी, संजय मिश्रा भी फिल्म का हिस्सा होंगे.

अजय देवगन का वर्कफ्रंट
वर्कफ्रंट पर अजय देवगन आखिरी बार फिल्म दे दे प्यार दे 2 में दिखाई दिए थे. उनकी ये फिल्म अब 9 जनवरी 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है. इसके बाद अजय देवगन के पास 'गोलमाल 5' के अलावा रेड 3, धमाल 4 और दृश्यम 3 जैसी फिल्में भी पाइपलाइन में है. धमाल 4 इसी साल बड़े पर्दे पर दस्तक दे सकती है. 

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 08 Jan 2026 08:46 PM (IST)
Tags :
Rohit Shetty Ajay Devgn Golmaal 5 Golmaal 5 Release Date
