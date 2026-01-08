'गोलमाल 5' कब रिलीज होगी? अजय देवगन की फिल्म की शूटिंग डिटेल्स से भी उठा पर्दा

बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'गोलमाल 5' का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है. अजय देवगन स्टारर इस कॉमेडी फिल्म की रिलीज को लेकर फैंस एक्साइटेड हैं. अब रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म की शूटिंग डिटेल्स सामने आ गई है. साथ ही 'गोलमाल 5' की रिलीज डेट का भी खुलासा हो गया है. इस फिल्म की शूटिंग इसी साल शुरू होने वाली है, लेकिन फिल्म 2026 में रिलीज नहीं होगी.

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक 'गोलमाल 5' की शूटिंग फरवरी के आखिर में शुरू होने वाली है. रोहित शेट्टी फिलहाल जॉन अब्राहम के साथ राकेश मारिया की बायोपिक की शूटिंग कर रहे हैं, जिसे वो जनवरी के आखिर तक पूरी कर लेंगे. इसके बाद वो अजय देवगन और बाकी स्टार कास्ट के साथ 'गोलमाल 5' की शूटिंग शुरू करेंगे.

कब रिलीज होगी 'गोलमाल 5'?

सूत्र के हवाले से रिपोर्ट में लिखा है- 'रोहित शेट्टी और अजय देवगन को गोलमाल 5 पर पूरा भरोसा है और उनका मानना ​​है कि पांचवीं फिल्म की स्क्रिप्ट पिछली चार फिल्मों से कहीं ज्यादा मजेदार है. ये फ्रेंचाइजी के ह्यूमर को बरकरार रखती है, लेकिन एक ऐसे आइडिया को दर्शाती है जो गोलमाल की दुनिया में पहले कभी नहीं देखा गया है. 'गोलमाल 5' भारतीय सिनेमा की सबसे मोस्ट अवेटेड कॉमेडी फिल्म है, और टीम फरवरी से जुलाई तक बिना रुके इसकी शूटिंग करने के लिए पूरी तरह तैयार है. ये फिल्म 2027 के फर्स्ट हाफ में रिलीज होने वाली है.'

'गोलमाल 5' की स्टार कास्ट

गोलमान 5 की स्टार कास्ट की बात करें तो अजय देवगन के साथ फिल्म में अरशद, तुषार, श्रेयस, कुणाल समेत सभी मुख्य कलाकार वापसी कर रहे हैं. शरमन जोशी, जॉनी लीवर, अश्विनी कालेस्कर, मुकेश तिवारी, संजय मिश्रा भी फिल्म का हिस्सा होंगे.

अजय देवगन का वर्कफ्रंट

वर्कफ्रंट पर अजय देवगन आखिरी बार फिल्म दे दे प्यार दे 2 में दिखाई दिए थे. उनकी ये फिल्म अब 9 जनवरी 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है. इसके बाद अजय देवगन के पास 'गोलमाल 5' के अलावा रेड 3, धमाल 4 और दृश्यम 3 जैसी फिल्में भी पाइपलाइन में है. धमाल 4 इसी साल बड़े पर्दे पर दस्तक दे सकती है.