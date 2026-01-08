प्राइम वीडियो लगातार ऐसा कंटेंट लेकर आ रहा है, जो सिर्फ मनोरंजन ही नहीं करता, बल्कि दर्शकों को सोचने पर भी मजबूर करता है. इसी कड़ी में प्लेटफॉर्म अपनी नई तेलुगु फिल्म 'चिकातिलो' लेकर आ रहा है, जो अंधेरे में छिपे सच, हिम्मत और इंसाफ की कहानी कहती है. ये फिल्म न सिर्फ एक सस्पेंस थ्रिलर है, बल्कि समाज के उन पहलुओं को भी सामने लाती है, जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है.

प्राइम वीडियो ने तेलुगु ओरिजिनल फिल्म 'चिकातिलो' की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है. कहानी एक ट्रू क्राइम पॉडकास्टर संध्या के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसका किरदार अभिनेत्री शोभिता धुलिपाला निभा रही हैं. शोभिता धुलिपाला स्टारर ये मिस्ट्री-थिलर फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए प्राइम वीडियो ने लिखा- रात होने से पहले ही संध्या आ जाती है. एक जोरदार प्रभाव के लिए तैयार हो जाइए.

'चिकातिलो' की रिलीज डेट

'चिकातिलो' का वर्ल्डवाइड प्रीमियर 23 जनवरी 2026 को प्राइम वीडियो पर होगा. यह फिल्म प्राइम वीडियो पर भारत के साथ-साथ 240 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों में एक साथ स्ट्रीम की जाएगी. फिल्म का निर्देशन शरण कोपिशेट्टी ने किया है और इसे दिग्गज प्रोडक्शन हाउस सुरेश प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले डी. सुरेश बाबू ने प्रोड्यूस किया है. कहानी को चंद्र पेम्माराजू और शरण कोपिशेट्टी ने मिलकर लिखा है. फिल्म में शोभिता धुलिपाला के साथ विश्वदेव राचकोंडा मुख्य भूमिका में नजर आएंगे. इसके अलावा, चैतन्य विश्वलक्ष्मी, ईशा चावला, झांसी, आमानी और वडलामणि श्रीनिवास जैसे अनुभवी कलाकार भी अहम किरदार निभाते दिखाई देंगे.

क्या है फिल्म की कहानी?

'चिकातिलो' हैदराबाद शहर की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जहां बाहरी चमक-दमक के पीछे कई काले राज छिपे हैं. संध्या का काम सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों को लोगों तक पहुंचाना है, लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल जाती है, जब उसके इंटर्न की रहस्यमयी मौत हो जाती है. इसी घटना के बाद वह सच की तलाश में निकल पड़ती है. इस दौरान शहर के सबसे डरावने और क्रूर अपराधों से पर्दा उठने लगता है.

'चिकातिलो' की कहानी दिखाती है कि कैसे एक आम इंसान, जो सिर्फ सच सामने लाना चाहता है, धीरे-धीरे एक बड़े और खतरनाक जाल में फंस जाता है. संध्या जब अपने इंटर्न की मौत की जांच शुरू करती है, तो उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि कई अपराधों की एक लंबी कड़ी है. फिल्म में पॉडकास्ट जैसे आधुनिक माध्यम को कहानी का अहम हिस्सा बनाया गया है, जो इसे आज के दौर से जोड़ता है और युवाओं से खासतौर पर कनेक्ट करता है.