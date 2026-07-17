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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडबॉक्स ऑफिस पर 'धमाल 4' का खेल खराब, 'द ओडिसी' की आंधी में उड़ी कॉमेडी फिल्म, 6 बजे तक 2 करोड़ कमाने में छूटे पसीने

बॉक्स ऑफिस पर 'धमाल 4' का खेल खराब, 'द ओडिसी' की आंधी में उड़ी कॉमेडी फिल्म, 6 बजे तक 2 करोड़ कमाने में छूटे पसीने

Dhamaal 4 vs The Oddesey: अजय देवगन की फिल्म 'धमाल 4' की हालत बॉक्स ऑफिस पर शुक्रवार को खस्ता नजर आ रही है. फिल्म की ऐसी हालत हॉलीवुड फिल्म 'द ओडिसी' के आने के बाद से देखने को मिल रही है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 17 Jul 2026 05:56 PM (IST)
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Dhamaal 4 vs The Oddesey: बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन की फिल्म 'धमाल 4' बॉक्स ऑफिस पर अब तक अच्छी खासी कमाई करती हुई नजर आ रही थी. फिल्म ने रिलीज के साथ आलिया भट्ट की फिल्म 'अल्फा' को दरकिनार कर दिया था. हालांकि एक हफ्ते के बाद अब धमाल 4 को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. वो भी किसी बॉलीवुड फिल्म से नहीं, बल्कि एक हॉलीवुड फिल्म से. 17 जुलाई को ही रिलीज हुई फिल्म 'द ओडिसी' धमाल 4 की कमाई पर ग्रहण लगाने का काम कर रही है.

2 करोड़ कमाने भी हुए मुश्किल 

अजय देवगन की मल्टीस्टारर कॉमेडी फिल्म धमाल 4 ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत की थी. फिल्म ताबड़तोड़ कमाई करती रही, लेकिन हॉलीवुड फिल्म द ओडिसी ने आते ही धमाल 4 के लिए आगे की राह मुश्किल कर दी है. अपने पहले ही दिन ये फिल्म अजय देवगन की फिल्म के लिए बड़ा खतरा साबित होती हुई दिख रही है.

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द ओडिसी का जहां सिनेमाघरों में 17 जुलाई को पहला दिन है, तो वहीं धमाल 4 का सिनेमाघरों में 17 जुलाई (शुक्रवार) को आठवां दिन है. फिल्म के लिए शाम 6 बजे तक 2 करोड़ रुपये भी कमाने मुश्किल हो गए हैं. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक धमाल 4 ने शुक्रवार को आठवे दिन शाम 5.55 बजे तक सिर्फ 1.82 करोड़ रूपये का कारोबार किया है.

बड़ी ओपनिंग की तरफ बढ़ रही है द ओडिसी

दूसरी ओर द ओडिसी की बात करें तो क्रिस्टोफर नोलन के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म भारत में अच्छी ओपनिंग लेती हुई नजर आ रही है. फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन से ही तेजी दिखाई है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक ओपनिंग डे पर ये शाम 5.55 बजे तक 6.66 करोड़ रुपये कमा चुकी है. यानी अजय की फिल्म द ओडिसी के मुकाबले आधी कमाई भी नहीं कर पा रही है.

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100 करोड़ पर टिकी धमाल 4 की नजर

धमाल 4 ने पहले दिन 14 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया था. वहीं दूसरे दिन इसने भारत में 22.5 करोड़ रुपये और तीसरे दिन 28.50 करोड़ रुपये की तगड़ी कमाई की थी. आठवें दिन शाम 5.55 बजे तक 1.82 करोड़ रुपये की कमाई के साथ फिल्म का अब टोटल इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन 97.82 करोड़ रुपये हो चुका है. उम्मीद है कि आज धमाल 4 भारत में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लेगी.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 17 Jul 2026 05:56 PM (IST)
Tags :
Ajay Devgn Dhamaal 4 The Odyssey
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