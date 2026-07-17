INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडदीपिका पादुकोण के समर्थन में उतरीं तिलोत्तमा शोम, 8 घंटे की शिफ्ट पर दिया बड़ा बयान

दीपिका पादुकोण के समर्थन में उतरीं तिलोत्तमा शोम, 8 घंटे की शिफ्ट पर दिया बड़ा बयान

Tillotama Shome On 8 Hour Shift: बॉलीवुड में 8 घंटे की शिफ्ट को लेकर छिड़ी बहस पर अब तिलोत्तमा शोम ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में कई बड़े कलाकार 12 घंटे से कम काम कर रहे हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 17 Jul 2026 05:46 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस तिलोत्तमा शोम इन दिनों फिल्म 'इक्का' को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. 10 जुलाई 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई इस कोर्टरूम ड्रामा फिल्म में उनकी एक्टिंग की खूब तारीफ हो रही है. इस बीच हाल ही में तिलोत्तमा ने एक इंटरव्यू में फिल्म इंडस्ट्री में आठ घंटे काम करने की मांग को लेकर चल रही बहस पर अपनी राय रखी और बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का समर्थन किया.

तिलोत्तमा शोम ने क्या कहा?
NDTV को दिए इंटरव्यू में तिलोत्तमा शोम ने बताया कि फिल्म इंडस्ट्री में कई सीनियर कलाकार ऐसे हैं, जो सालों से 12 घंटे से कम काम करते हैं और ये उनके कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होता है, लेकिन इस पर कभी कोई बात नहीं करता. तिलोत्तमा ने कहा, 'जब आप इंडस्ट्री में नए होते हैं, तब 12 घंटे की शिफ्ट नॉर्मल मानी जाती है, लेकिन मैंने कई सीनियर कलाकारों को इससे कम घंटे काम करते देखा है. अपनी स्टार पावर के दम पर कलाकार तय कर सकते हैं कि उन्हें कितने घंटे काम करना है.'

दीपिका पादुकोण के समर्थन में उतरीं तिलोत्तमा शोम, 8 घंटे की शिफ्ट पर दिया बड़ा बयान

कई सीनियर कलाकार 12 घंट से कम काम करते हैं...
उन्होंने आगे कहा, 'ये विवाद नया नहीं है, बल्कि लंबे समय से चल रहा है. इसलिए मुझे समझ नहीं आता कि दीपिका पादुकोण के ये मुद्दा उठाने के बाद ही इस पर इतनी चर्चा क्यों होने लगी.' वो कहती हैं, 'काम और पर्सनल लाइफ के बीच बैलेंस जरूरी है. फिल्म बनाना एक टीमवर्क है, इसलिए इस मुद्दे पर सिर्फ सुर्खियां बनाने के बजाय खुलकर बात होनी चाहिए.' 

दीपिका पादुकोण के समर्थन में उतरीं तिलोत्तमा शोम, 8 घंटे की शिफ्ट पर दिया बड़ा बयान

इन सेलेब्स ने किया दीपिका पादुकोण का समर्थन
तिलोत्तमा शोम से पहले भी कई बॉलीवुड सेलेब्स दीपिका पादुकोण की 8 घंटे की शिफ्ट की मांग का समर्थन कर चुके हैं. हमेशा बेबाकी से अपनी राय रखने वाली एक्ट्रेस कंगना रनौत ने दीपिका पादुकोण के इस कदम को बेहद सही ठहराया है. कंगना ने कहा था कि एक टॉप अभिनेत्री होने के नाते दीपिका का ये स्टैंड लेना बिल्कुल सही है.

ये भी पढ़ेंः सैफ अली खान को चुकानी पड़ी बहुत ज्यादा हैंडसम होने की कीमत, 20 साल पुरानी फिल्म में हाथ से निकला दमदार रोल

वहीं, काजल अग्रवाल ने भी दीपिका को सपोर्ट करते हुए कहा कि एक दिन में तय 8 घंटे काम करने की मांग करना कहीं से भी गलत नहीं है. इसे किसी कलाकार के नखरे के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए. एक्ट्रेस सबा आज़ाद ने भी दीपिका की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि सेट पर महिलाओं को उनके अधिकार और सम्मान दोनों मिलने चाहिए. कामकाजी घंटों को सीमित करना बुनियादी अधिकारों का हिस्सा है.

क्या है पूरा मामला?
बता दें कि पिछले साल ऐसी खबरें आई थीं कि दीपिका पादुकोण ने डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म 'स्पिरिट' छोड़ दी है, क्योंकि वो 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करना चाहती थीं और वो भी अपनी शर्तों पर. फिल्म 'कल्कि 2' से भी उन्हें किनारा किया गया. इसके बाद से ही सोशल मीडिया और बॉलीवुड गलियारों में 8 घंटे की शिफ्ट को लेकर बहस छिड़ी हुई है. 

ये भी पढ़ेंः 'इतनी मोटी कैसे बन गईं?', मां बनने बाद 100 किलो की हो गईं थी समीरा रेड्डी, भद्दे कमेंट मारते थे लोग

और पढ़ें
Published at : 17 Jul 2026 05:46 PM (IST)
Tags :
Deepika Padukone Tillotama Shome
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
दीपिका पादुकोण के समर्थन में उतरीं तिलोत्तमा शोम, 8 घंटे की शिफ्ट पर दिया बड़ा बयान
दीपिका पादुकोण के समर्थन में उतरीं तिलोत्तमा शोम, 8 घंटे की शिफ्ट पर दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
Kajol Visits Dakshineswar Kali Temple: काजोल ने दक्षिणेश्वर काली मंदिर में किए दर्शन, लिया मां का आशीर्वाद
काजोल ने दक्षिणेश्वर काली मंदिर में किए दर्शन, लिया मां का आशीर्वाद
बॉलीवुड
Dhamaal 4 Box Office Day 8 Live Updates: आज 100 करोड़ के पार हो जाएगी अजय देवगन की 'धमाल 4'? जानें 5 बजे तक का कलेक्शन
Live Updates: आज 100 करोड़ के पार होगी अजय देवगन की 'धमाल 4'? जानें- 5 बजे तक का कलेक्शन
बॉलीवुड
The Odyssey BO Day 1 Live Updates: 'धमाल 4' के आगे बंपर ओपनिंग करेगी 'द ओडिसी', शाम 5 बजे तक 6 करोड़ के पार हुआ कलेक्शन
Live Updates: 'धमाल 4' के आगे बंपर ओपनिंग करेगी 'द ओडिसी', जानें- 5 बजे तक का कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

Shehnaaz Gill बोलीं- अभी सक्सेस नहीं मिली, मेरा सपना है लोग टिकट खरीदकर मेरी फिल्में देखने आएं
Bollywood News: '3 Idiots' की कहानी पर आमिर का नया खुलासा, सोनम वांगचुक कनेक्शन पर छिड़ी नई बहस (17-07-2026)
Udne ki Asha: Sailee-Sachin की बदली किस्मत; Ganpatipule में मिला पैसा, पर खो गया सुकून!
Tata Altroz diesel long term review and mileage: E20 ka best solution? #autolive
Ethanol Petrol पर गडकरी का ये Interview Viral है
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सोनम वांगचुक का नया वीडियो आया सामने- 'मैं 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा, उसके बाद भूत बनकर...'
सोनम वांगचुक का नया वीडियो आया सामने- 'मैं 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा, उसके बाद भूत बनकर...'
इंडिया
Explained: क्या इस बार पास होगा परिसीमन बिल? कैसे बजट सत्र के मुकाबले बदल गई मानसून सत्र की तस्वीर?
क्या इस बार पास होगा परिसीमन बिल? कैसे बजट सत्र के मुकाबले मानसून सत्र की तस्वीर बदल गई?
मध्य प्रदेश
धार भोजशाला: प्रशासन की चिन्हित जमीन करीब 1 किमी दूर, मुस्लिम पक्ष ने नमाज से किया इनकार
धार भोजशाला: प्रशासन की चिन्हित जमीन करीब 1 किमी दूर, मुस्लिम पक्ष ने नमाज से किया इनकार
क्रिकेट
'मैं खेलना छोड़ दूंगा...', संन्यास की अफवाहों के बीच रोहित शर्मा के पुराने बयान ने मचाई सनसनी; जानें रिटायरमेंट पर क्या कहा
'मैं खेलना छोड़ दूंगा', संन्यास की अफवाहों के बीच रोहित शर्मा के पुराने बयान ने मचाई सनसनी
साउथ सिनेमा
Lenin Box Office Day 7 Worldwide: 'धमाल 4' के आगे 'लेनिन' का भी वर्ल्डवाइड बजा डंका, अखिल अक्किनेनी के करियर का बना इतना बड़ा रिकॉर्ड
'लेनिन' का भी वर्ल्डवाइड बजा डंका, अखिल अक्किनेनी के करियर का बना इतना बड़ा रिकॉर्ड
विश्व
गिलगिट बाल्टिस्तान को 5वां प्रांत बनाने की तैयारी में शहबाज-मुनीर, पाक एसेंबली में पास हुआ रेजोल्यूशन
गिलगिट बाल्टिस्तान को 5वां प्रांत बनाने की तैयारी में शहबाज-मुनीर, पाक एसेंबली में पास हुआ रेजोल्यूशन
इंडिया
ISRO Scientist Resign: ISRO में 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों के इस्तीफों पर केंद्र सख्त! अब लिया बड़ा फैसला
ISRO में 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों के इस्तीफों पर केंद्र सख्त! अब लिया बड़ा फैसला
हेल्थ
Climate Change Sleep Loss: सावधान! बढ़ते तापमान ने उड़ाई इंसानों की नींद, साल में 56 घंटे कम सो रहे हैं लोग
सावधान! बढ़ते तापमान ने उड़ाई इंसानों की नींद, साल में 56 घंटे कम सो रहे हैं लोग
ENT LIVE
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
ENT LIVE
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
ENT LIVE
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
ABP NEWS
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
ABP NEWS
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Embed widget