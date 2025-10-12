एक्सप्लोरर
7 नवंबर को बॉक्स ऑफिस पर महामुकाबला! 'इक्कीस', 'जटाधरा', और 'द गर्लफ्रेंड' समेत रिलीज होंगी ये 10 फिल्में
Films Releasing On 7th November 2025: नवंबर के फर्स्ट वीक में कई दमदार फिल्में थिएटर्स में दस्तक देने वाली हैं. 'हक', 'इक्कीस', 'वृषभ' से 'द गर्लफ्रेंड' तक बॉक्स ऑफिस पर मुकाबले के लिए तैयार हैं.
नवंबर का पहला हफ्ता सिनेमा लवर्स के लिए बेहद स्पेशल होने वाला है. 7 नवंबर को कई शानदार फिल्में एक साथ थिएटर्स में रिलीज होने जा रही हैं. बॉलीवुड, साउथ से लेकर हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री तक की 9 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर महाक्लैश के लिए तैयार हैं. यहां हम आपको नवंबर के पहले हफ्ते में रिलीज होने जा रही फिल्मों की लंबी लिस्ट दे रहे हैं.
1. वृषभ
- मलयालम फिल्म 'वृषभ' एक एक्शन-हिस्टोरिकल ड्रामा है जो 6 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी.
- मोहनलाल स्टारर ये फिल्म मलयालम के साथ-साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी में भी पर्दे पर आएगी.
- 'वृषभ' को नंद किशोर ने डायरेक्ट किया है जिसमें समरजीत लंकेश, रागिनी द्विवेदी, और नयन सारिका भी दिखाई देंगे.
- बॉलीवुड एक्ट्रेस शनाया कपूर भी मोहनलाल की इस फिल्म का हिस्सा हो सकती हैं.
2. इक्कीस
- फिल्म 'इक्कीस' 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध और सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रिपाल की बहादुरी पर बेस्ड है.
- इस फिल्म से अमिताभ बच्चन के नातिन अगस्त्य नंदा बॉलीवुड डेब्यू करने जा रहे हैं.
- श्रीराम राघवन के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'इक्कीस' में धर्मेंद्र और जयदीप अहलावत भी नजर आएंगे.
- फिल्म 7 नवंबर को वर्ल्डवाइड सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी.
3. द गर्लफ्रेंड
- रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' भी नवंबर के पहले हफ्ते में ही रिलीज होने वाली है.
- राहुल रविंद्रम के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 7 नवंबर को थिएटर्स में दस्तक देगी.
- रश्मिका के साथ द गर्लफ्रेंट में दीक्षित शेट्टी लीड रोल अदा करते दिखाई देंगे.
4. हक
- यामी गौतम और इमरान हाशमी की कोर्टरूम-ड्रामा 'हक' 7 नवंबर को रिलीज हो रही है.
- ये फिल्म पॉपुलर केस शाह बानो केस पर बेस्ड है जिसे सुपर्ण वर्मा ने डायरेक्ट किया है.
- फिल्म में शीबा चड्ढा और असीम हट्टंगडी भी अहम भूमिका निभाएंगे.
5. जटाधरा
- सोनाक्षी सिन्हा स्टारर फिल्म 'जटाधरा' एक माइथोलॉजिकल-सुपरनैचुरल थ्रिलर है.
- वेंकट कल्याण के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म भी 7 नवंबर को ही रिलीज हो रही है.
- फिल्म में सुधीर बाबू, शिल्पा शिरोडकर और दिव्या खोसला भी नजर आएंगे.
6. प्रीडेटर: बैडलैंड्स
- 'प्रीडेटर: बैडलैंड्स' एक हॉलीवुड साई-फाई हॉरर फिल्म है जो 7 नवंबर को रिलीज होगी.
- फिल्म इंग्लिश के साथ-साथ हिंदी, तमिल और तेलुगु में भी बड़े पर्दे पर आएगी.
- 'प्रीडेटर: बैडलैंड्स' में एले फैनिंग और डिमित्रियस कोलोआमाटांगी लीड रोल में दिखेंगे.
ये 4 फिल्में भी नवंबर के पहले हफ्ते होंगी रिलीज
- तेलुगु स्पाई-थ्रिलर फिल्म 'चाईना पीस' भी 7 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज के लिए तैयार है.
- मराठी फिल्म 'कढ़ीपत्ता' भी 7 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.
- अमेरिकन हिस्ट्री ड्रामा 'न्यूरमबर्ग' भी 7 नंवबर को बड़े पर्दे पर रिलीज की जाएगी.
- संत तुकाराम की जिंदगी पर बेस्ड मराठी फिल्म 'अभंग तुकाराम' भी 7 नवंबर को ही रिलीज होगी.
