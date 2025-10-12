'पवन सिंह अपनी हालत के खुद जिम्मेदार', ज्योति सिंह संग चल रहे विवाद पर बोलीं स्मृति सिन्हा

भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर विवादों में हैं. उनके और उनकी बीवी ज्योति सिंह के बीच का तनाव बढ़ता ही जा रहा है और दोनों तरफ से आरोपों का सिलसिला जारी है. इस बीच भोजपुरी एक्ट्रेस स्मृति सिन्हा ने पवन सिंह और ज्योति सिंह के विवाद पर रिएक्ट किया है. एक्ट्रेस ने इस पूरे मामले के लिए एक्टर को ही जिम्मेदार ठहराया है. स्मृति ने इस दौरान बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर भी बात की है.

एबीपी न्यूज को दिए एक हालिया इंटरव्यू में स्मृति सिन्हा ने कहा- 'पवन सिंह और ज्योति सिंह का जो भी विवाद है, उनको घर पर ही सुलझाना था. इससे एक एक्टर की छवि तो सबसे जायदा खराब हो ही रही है. पवन सिंह खुद ही जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं अपनी हालत के.'

'इन सब विवादों से असर तो पड़ा...'

स्मृति सिन्हा ने आगे कहा- 'पवन सिंह को थोड़ा समझना होगा, अपने आस-पास वो कैसे लोगों को रखते हैं इस पर ध्यान देना होगा. जो लोग उनके करीबी बनते हैं, उनको सही बात नहीं समझाते हैं, ये एक बड़ी दिक्कत रही है. पवन सिंह देखिए बहुत ही टैलेंटेड हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री में बड़े स्टार हैं. लेकिन इन सब विवादों से असर तो पड़ा ही है. आप बाहर से कितना भी मजबूत हो, मानसिक तौर पर आपकी परेशानी बढ़ जाती है.'

'भोजपुरी अभिनेताओं में एकता नहीं'

स्मृति सिन्हा कहती हैं- 'भोजपुरी अभिनेताओं में एकता नहीं है. देखिए अगर एकता हो ना, इस इंडस्ट्री में कोई भी मुसीबत हो तो लोग आपको साथ देंगे.' वहीं इस दौरान एक्ट्रेस ने भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव को लेकर भी कमेंट किया. उन्होंने कहा- 'अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो आप उनको बुरा भी मत कहिए.'

चुनाव लड़ेंगी स्मृति सिन्हा? चिराग पासवान को बताया फेवरेट नेता

अपने चुनाव लड़ने को लेकर स्मृति सिन्हा ने कहा- 'मुझे भी चुनाव लड़ने और चुनाव प्रचार करने दोनों के ऑफर आए. लेकिन फिलहाल मैं प्रचार के लिए जाऊंगी, क्योंकि मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हूं. चिराग पासवान मेरे पसंदीदा नेता है, उन्हें मैं जरूर अपना समर्थन देना चाहूंगी. रितेश पांडे चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त है और मैं उनके प्रचार में जरूर जाऊंगी.'