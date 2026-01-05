BMC चुनाव: महाराष्ट्र में असदुद्दीन ओवैसी की रैली में जबरदस्त हंगामा, AIMIM समर्थकों पर लाठी चार्ज
Asaduddin Owaisi Rally: मुंबई नगरपालिका चुनाव के बीच अकोला में असदुद्दीन ओवैसी की रैली में हंगामा हो गया. विवाद बढ़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिससे भगदड़ मच गई.
महाराष्ट्र में मुंबई नगरपालिका चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है. इस बीच AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की अकोला में हुई रैली में जबरदस्त हंगामा हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस को वहां मौजूद लोगों पर लाठीचार्ज करना पड़ा.
बीएमसी चुनाव के बीच राजनीति के सभी दिग्गज मुंबई में अलग-अलग जगहों पर रैली कर रहे हैं. इस बीच मुंबई के अकोला में रविवार (4 दिसंबर) को असदुद्दीन ओवौसी की रैल हो रही थी. इस बीच किसी बात पर हिंसा भड़की और विवाद गहराता चला गया. पुलिस को स्थित अपने कंट्रोल में लेनी पड़ी, जिसके बाद ओवैसी के समर्थकों पर लाठीचार्ज किया गया.
रैली की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं. कुछ लोग एक दूसरे पर गिर गए. ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि कुछ लोग घायल भी हुए हो सकते हैं. फिलहाल, AIMIM या फिर मुंबई पुलिस की तरफ से इसको लेकर कोई बयान जारी नहीं किया गया है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL