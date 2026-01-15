हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
February Theatre Release: फरवरी में थिएटर में आएगा तूफान, रिलीज हो रही एक या दो नहीं 8 धांसू हिंदी फिल्में, नोट कर लें तारीख

February Theatre Release: फरवरी में थिएटर में आएगा तूफान, रिलीज हो रही एक या दो नहीं 8 धांसू हिंदी फिल्में, नोट कर लें तारीख

February Theatre Release: फरवरी का महीना सिनेमालवर्स के लिए कई शानदार फिल्में ला रहा है जिन्हें आप बड़े पर्दे पर एंजॉय कर सकेंगे. यहां पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 15 Jan 2026 11:38 AM (IST)
Preferred Sources

जनवरी के पैक्ड महीने के बाद, अब फरवरी का महीना हिंदी सिनेमा के लिए जबरदस्त लग रहा है. दरअसल अगले महीने फैमिली एंटरटेनर्स से लेकर कॉमेडी, एक्शन थ्रिलर और ड्रामा तक, हर किसी के लिए कुछ न कुछ आने वाला है. यानी फरवरी के महीने में थिएटर्स में अलग-अलग जॉनर की फिल्में रिलीज हो रही हैं. तो चलिए इसी के साथ पूरी लिस्ट जान लेते हैं कि अगले महीने कौन सी फिल्में सिनेमाघरों में धमाका करने आ रही हैं?

वध 2
2026 की मच अवेटेड फिल्मों में से एक, ‘वध 2’ है. संजय मिश्रा और नीना गुप्ता स्टारर ये फिल्म साल 2022 की वध की सीक्वल है. ये लव रंजन द्वारा निर्मित है. 56वें ​​IFFI 2025 में इसके भव्य प्रीमियर पर दर्शकों ने फिल्म को खूब सराहा था. बता दें कि वध 2 का डायरेक्शन जसपाल सिंह संधू ने किया है. ये 6 फरवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

भाबीजी घर पर हैं! फन ऑन द रन
टेलीविजन सीरीज, भाबीजी घर पर हैं के सफल प्रदर्शन के बाद, शशांक बाली आसिफ शेख, शुभांगी अत्रे रोहिताश्व गौड़ और विदिशा श्रीवास्तव सहित अपने कुछ ओरिजनल कलाकारों के साथ एक फैमिली एंटरटेनिंग फिल्म, भाबीजी घर पर हैं! फन ऑन द रन ला रहे हैं. ये फिल्म भी 6 फरवरी को सिनेमाघरो में आएगी.  

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aasif Sheikh (@iaasifsheikhofficial)

पारो पिनाकी की कहानी
रुद्र जादोन पिनाकी की कहानी सुनाएंगे, जो एक मैनहोल क्लीनर है और सब्जी बेचने वाली मरियम से प्यार कर बैठता है. ट्रेन के टॉयलेट में उनकी रोज़ाना की मुलाकातों के दौरान उनका रोमांस परवान चढ़ता है. लेकिन जब एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड नहीं आती, तो उसे बचाने के लिए पिनाकी एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ता है और कहानी में एक बुरा मोड़ आ जाता है.फिल्म मेंं ईशिता सिंह और संजय बिश्नोई ने लीड किरदार निभाया है. ये भी 6 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. 

तू या मैं
बेजॉय नाम्बियार निर्देशित अपकमिंग रोमांटिक थ्रिलर फिल्म 'तू या मैं' सोशल मीडिया के दीवाने दो युवाओं के एक खतरनाक मगरमच्छ से मुठभेड़ के इर्द-गिर्द घूमती है. इसके रोमांचक टीज़र के रिलीज़ होने के बाद, दर्शकों को इस सर्वाइवल थ्रिलर से काफी उम्मीदें हैं. इस फिल्म में शनाया कपूर और आदर्श गौरव ने लीड किरदार निभाया है. ये फिल्म 13 फरवरी को वैलेंटाइन वीक में रिलीज होगी.

ओ रोमियो
'ओ रोमियो' में शाहिद कपूर एक बार फिर बिंदास आशिक के एक दमदार और बेबाक अवतार में नजर आएंगे. फिल्म के लिए उन्होंने पूरी बॉडी पर टैटू बनवाया है. फिल्म में तृप्ति डिमरी, अविनाश तिवारी, फरीदा जलाल, विक्रांत मैसी, नाना पाटेकर, तमन्ना भाटिया, दिशा पटानी भी अहम रोल में नजर आंएंगे. साजिद नाडियाडवाला द्वारा निर्मित यह एक्शन-थ्रिलर फिल्म 13 फरवरी 2026 को रिलीज होगी.

वीर मुरारबाजी: द बैटल ऑफ पुरंदर
वीर मुरारबाजी: द बैटल ऑफ पुरंदर, मुरारबाजी देशपांडे के जीवन पर आधारित एक आगामी ऐतिहासिक फिल्म है. इसमें अंकित मोहन, सौरभ राज जैन, संतोष जुवेकर, तनीषा ने अहम रोल प्ले किया है और इसे  अजय-अनिरुद्ध ने निर्देशित किया है. ये फिल्म 19 फरवरी को सिनेमाघरों में आएगी.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Almondss Creationss (@almondscreations)

दो दीवाने सहर में
संजय लीला भंसाली ने निर्देशक रवि उदयवर के साथ मिलकर दो दीवाने सहर में नाम से एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म बनाई है. निर्माताओं ने इसे "दो दिल, एक सहर, और एक अपूर्ण रूप से परिपूर्ण प्रेम कहानी" के रूप में डिस्क्राइब किया है! फिल्म में सिद्धांत चतुवेर्दी, मृणाल ठाकुर, इला अरुण, जॉय सेनगुप्ता, आयशा रज़ा ने अहम रोल प्ले किये हैं. ये फिल्म 20 फरवरी को बड़े पर्दे पर दस्तक देगी.

 

बियॉन्ड द केरल स्टोरी
केरला स्टोरी की अगली कड़ी, बियॉन्ड द केरला स्टोरी, एक जबरदस्त कहानी के साथ आ रही हैय सनशाइन पिक्चर्स लिमिटेड ने फिल्म का मोशन पोस्टर जारी किया है. कैप्शन में इसके बारे में और जानकारी देते हुए निर्माताओं ने लिखा, “उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक कहानी थी. उन्होंने इसे दबाने की कोशिश की. उन्होंने इसे बदनाम करने की कोशिश की. लेकिन सच्चाई रुकी नहीं. क्योंकि कुछ कहानियाँ खत्म नहीं होतीं. इस बार, यह और भी गहरी है. इस बार, यह और भी दर्दनाक है.”ये फिल्म 27 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

 

 

Published at : 15 Jan 2026 11:34 AM (IST)
O Romeo Vadh 2 Tu Ya Main Beyond The Kerala Story O'Romeo
