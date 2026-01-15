रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना स्टारर फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर अपने छठे हफ्ते के एंड के करीब है, लेकिन इसके बावजूद यह बड़ी संख्या में दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में कामयाब हो रही है. आदित्य धर द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने 5 दिसंबर को रिलीज होने के बाद से बॉक्स ऑफिस पर सभी बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. अब, बॉक्स ऑफिस पर इसने 41 दिन पूरे कर लिए हैं और ये डेढ़ महीने से भी ज्यादा पुरानी फिल्म नई रिलीज प्रभास स्टारर द राजा साब पर भी भारी पड़ रही है. ऐसे में जानते हैं इसने 41वें दिन कितनी कमाई की है?

'धुरंधर' ने 41वें दिन कितना किया कलेक्शन?

छठे हफ्ते में एंट्री करने के बाद 'धुरंधर' की रफ्तार टिकट खिड़की पर कुछ धीमी पड़ गई थी. हालांति इस फिल्म ने छठे बुधवार को अच्छी तेजी दिखाई है. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार से 2 करोड़ रुपये के आसपास कमाई करने वाली इस फिल्म ने बुधवार को यानी 41वें दिन एक बार फिर 3 करोड़ रुपये का कमाए हैं. वहीं इसके 41 दिनों का कुल कलेक्शन अब 813.60 करोड़ रुपये हो गया है.

पहले कई हफ्तों तक डबल डिजिट में में कमाई कर रही इस फिल्म ने छठे शुक्रवार को लगभग 3.5 करोड़ रुपये ही कमा पाई थी. इसके बाद शनिवार और रविवार को फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी बढ़त दर्ज की और क्रमशः 5.75 करोड़ रुपये और 6.15 करोड़ रुपये कमाए. हालांकि, सोमवार को इसकी कमाई गिरकर 2.35 करोड़ रुपये और मंगलवार को 2.6 करोड़ रुपये रह गई. इसके साथ ही, फिल्म का छठे सप्ताह का कुल कलेक्शन अनुमानित 23.35 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.

'धुरंधर' का वीक वाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

पहले हफ्ते का कलेक्शन-207.25 करोड़ रुपये

दूसरे हफ्ते का कलेक्शन -253.25 करोड़ रुपये

तीसरे हफ्ते का कलेक्शन- 172 करोड़ रुपये

चौथे हफ्ते का कलेक्शन- 106.5 करोड़ रुपये

पांचवें हफ्ते का कलेक्शन- 51.25 करोड़ रुपये

मौजूदा अनुमान के अनुसार, फिल्म छठे हफ्ते में 25 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी.

'धुरंधर' का ग्रॉस कलेक्शन

शानदार प्रदर्शन के साथ, सैकनिल्क के अनुसार फिल्म का कुल कलेक्शन अब 813 करोड़ रुपये नेट हो गया है. वहीं,इंडिया का ग्रॉस कलेक्शन 976.1 करोड़ रुपये होने का अनुमान है. फिल्म ने विदेशों में भी 293 करोड़ रुपये की प्रभावशाली कमाई की है, जिससे फिल्म का वर्ल्डवाइड कुल कमाई अब 1269.1 करोड़ रुपये हो गई है.