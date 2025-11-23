रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की जोड़ी को लेकर फैन ने की खास अपील, एक्ट्रेस ने किया लाइक

दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर की ऑनस्क्रीन जोड़ी को फैंस खूब पसंद करते हैं. दोनों कई फिल्मों में साथ नजर आ चुके हैं. साथ में उनकी फिल्में लोगों को आज भी बहुत पसंद हैं, खासकर ‘ये जवानी है दीवानी’.

हालांकि, काफी वक्त से दोनों ने साथ में फिल्में नहीं की हैं. अब दीपिका और रणबीर की एक फैन ने वीडियो पोस्ट करके फिल्ममेकर्स से दोनों को साथ में कास्ट करने की मांग की है. इस वीडियो को दीपिका ने लाइक भी किया है जिसके बाद फैंस और भी ज्यादा उत्साहित हो गए हैं.

दीपिका और रणबीर को साथ देखना चाहते हैं फैंस

एक फैन जिनका नाम है सोनालिका पूरी, ने इंस्टाग्राम पर उनकी प्यारी जोड़ी की यादें ताज़ा कर दी हैं. इस फैन ने एक रील शेयर की और कहा कि बॉलीवुड के फिल्ममेकरों को इन्हें फिर से एक साथ फिल्म में लाना चाहिए.

उन्होंनें कहा, “सभी डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स से एक विनम्र अपील है कि क्या आप लोग कृपया रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण को एक फिल्म में कास्ट कर सकते हैं? बेहतर होगा अगर यह रोम-कॉम हो.”

फैन ने यह भी बताया कि कैसे दर्शक थिएटर रिलीज छोड़ देते हैं और इंडस्ट्री में शिकायत होती है कि लोग फिल्में नहीं देख रहे. उन्होंने कहा कि इस जोड़ी को फिर से एक साथ कास्ट करना चाहिए और फर्क खुद दिखाई देगा. उन्होंने कहा, “तुम लोग कहते रहते हो कि फिल्में पैसे नहीं कमा रही और लोग थिएटर में नहीं आ रहे. तो फिर इन्हें साथ में कास्ट करो. जिस जोड़ी की पब्लिक अपीयरेंस इतना बड़ा हंगामा मचा देती है, अगर वो स्क्रीन पर आएंगी तो सोचो क्या होगा.”

दीपिका पादुकोण ने लाइक किया वीडियो

फैन का ये वीडियो तुरंत सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, वहीं जब दीपिका पादुकोण ने खुद इस वीडियो को लाइक किया. दीपिका की प्रतिक्रिया को देखकर एक फैन ने लिखा, “दीपिका ने यह रील लाइक कर दी, ओ एम जी.” दूसरे फैन ने कमेंट किया, “उन्होंने लाइक किया!! इसका मतलब है कि DP तैयार हैं.” वहीं एक और फैन ने कहा, “हाल ही में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें दावा किया गया है कि रणबीर RK स्टूडियोज़ को रीवाइव कर रहे हैं और तीन फिल्में ऐलान करेंगे, जिसमें उनकी पहली फिल्म दीपिका के साथ होगी, जिसे रणबीर प्रोड्यूस करेंगे और कॉन्कोना डायरेक्ट करेंगी.”





दीपिका और रणबीर के बारे में

दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर का एक ऐसा पास्ट है जो पूरे देश को पता है. दोनों एक-दूसरे के बहुत करीब थे और दीपिका ने अपने गले के पीछे रणबीर के पहले अक्षर का टैटू भी बनवाया था. लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और दोनों अलग हो गए, जिससे दीपिका काफी टूट गई थीं. उन्होंने खुलकर यह भी बताया कि ब्रेकअप के बाद वह डिप्रेशन से गुज़रीं, हालांकि उन्होंने कभी साफ़ नहीं कहा कि यह रणबीर के कारण था.