स्मृति मंधाना को संगीत में पलाश मुच्छल ने किया सरप्राइज, पहले गया 'गुलाबी आंखे' फिर किया डांस
Palash Muchhal-Smriti Mandhana: पलाश मुछल और स्मृति मंधाना की संगीत सेरेमनी रोमांस और सरप्राइज से भर गई. पलाश ने स्टेज पर गाया ‘गुलाबी आंखें’ और फिर स्मृति संग ‘तेनू लेकर’ पर रोमांटिक डांस किया.
इंडियन म्यूज़िक कंपोज़र पलाश मुच्छल 23 नवंबर को इंडियन क्रिकेटर स्मृति मंधाना से शादी करने जा रहे हैं. यह कपल इन दिनों शादी से पहले होने वाली रस्मों में व्यस्त है. इसी बीच उनकी संगीत सेरेमनी के कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जिनमें दोनों एक-दूसरे के साथ रोमांटिक पल बिताते और जश्न का मज़ा लेते नज़र आ रहे हैं.
‘तेनू लेकर’ पर किया जबरदस्त डांस
एक वीडियो में पलाश मंच पर स्मृति को आइकॉनिक गाना ‘गुलाबी आंखें जो तेरी देखी’ गाकर सरप्राइज करते नजर आते हैं, जबकि स्मृति उन्हें प्यार से मुस्कुराते हुए देखती रहती हैं. एक और क्लिप में पलाश और स्मृति सलमान खान और प्रियंका चोपड़ा की फिल्म सलाम-ए-इश्क के गाने ‘तेनू लेकर’ पर रोमांटिक डांस करते दिखते हैं. डांस के आखिर में उनकी रोमांटिक पोज़ पर मेहमानों ने जोरदार तालियों और हूटिंग के साथ रिएक्ट किया.
View this post on Instagram
जहां पलाश ऑल-ब्लैक लुक में बेहद स्मार्ट दिख रहे थे, वहीं स्मृति ने गोल्डन गाउन में शाम की रौनक बढ़ा दी. संगीत में दोनों ‘अगर मैं कहूँ’ गाने पर भी थिरकते नजर आए. उनकी केमिस्ट्री देखकर फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थके. एक यूज़र ने लिखा, “बेस्ट कपल और बेहद खूबसूरत.” दूसरे ने कमेंट किया, “ये या फिर मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं.” तीसरे ने कहा, “इनके लिए बहुत खुश हूं,” जबकि एक और ने लिखा, “दोनों साथ में बहुत क्यूट लग रहे हैं.”
पलक मुच्छल ने शेयर कि तस्वीरें
पलाश की बहन और सिंगर पलक मुच्छल ने भी कपल से साथ खूबसूरत फोटोस शेयर की है. साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा, “दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे.” तस्वीर में दुल्हन बनने वाली स्मृति पर्पल कट-आउट इंडो-वेस्टर्न गाउन में बेहद खूबसूरत लग रही थीं.
View this post on Instagram
गुरुवार को स्मृति ने बेहद खास अंदाज़ में पलाश संग अपनी सगाई का ऐलान किया. उन्होंने अपनी टीममेट्स जेमिमा रोड्रिग्स, श्रेयंका पाटिल, राधा यादव और अरुंधति रेड्डी के साथ डांस किया. सभी ने 2006 की फिल्म ‘लगे रहो मुन्ना भाई’ के गाने ‘समझो हो ही गया’ पर परफॉर्म किया, और आखिर में स्मृति ने अपनी इंगेजमेंट रिंग फ्लॉन्ट की. वहीं कपल आज 23 नवंबर को शादी के बंधन में बंधने जा रहा है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL