Box Office: 'एक दीवाने की दीवानियत' ने 10 दिन में बनाए 10 रिकॉर्ड, सारे हैं खास

Ek Deewane Ki Deewaniyat Box Office Collection Day 10: 'एक दीवाने की दीवानियत' ने 10 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर कहर बरपा दिया है. फिल्म के सामने 'थामा' भी कमजोर साबित होती नजर आ रही है.

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 30 Oct 2025 07:05 PM (IST)
Preferred Sources

हर्षवर्धन राणे की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' हिट हो चुकी है. अब इसके आगे जो भी कमा रही है वो इसे सुपरहिट की ओर बढ़ने में मदद कर रहा है. इतना ही 21 अक्टूबर को रिलीज हुई फिल्म को आज 10 दिन हो चुके हैं और इतने ही दिनों में फिल्म ने 10 रिकॉर्ड भी तोड़ डाले हैं.

तो चलिए पहले फिल्म का अब तक का कलेक्शन जानते हैं फिर जानेंगे कि फिल्म ने कौन से नए रिकॉर्ड बनाए हैं.

'एक दीवाने की दीवानियत' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ने 9 दिनों में 52.5 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. अब सैक्निल्क के मुताबिक, आज यानी 10वें दिन 7:05 बजे तक ये कमाई 1.58 करोड़ रुपये हो चुकी है. फिल्म के टोटल कलेक्शन की बात करें तो ये 54.08 करोड़ रुपये पहुंच चुका है.

बता दें कि सैक्निल्क पर उपलब्ध आज का डेटा फिलहाल फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.

'एक दीवाने की दीवानियत' ने तोड़े ये 10 रिकॉर्ड

'सनम तेरी कसम' री-रिलीज के बाद हर्षवर्धन राणे की फैन फॉलोविंग में इतनी तेजी से इजाफा हुआ है कि उनकी नई फिल्म को फैंस ने हाथोंहाथ लिया. और फिल्म रिलीज के सिर्फ 10 दिनों के अंदर ही 10 रिकॉर्ड भी बनवा दिए.

इस साल बॉलीवुड में 8 रोमांटिक फिल्में रिलीज हुईं जिनमें से 4 के रिकॉर्ड 'एक दीवाने की दीवानियत' ने 10 दिन में तोड़ दिए. ये फिल्में इस प्रकार हैं- 

  1. मेरे हसबैंड की बीवी- 8.25 करोड़
  2. धड़क 2- 22.45 करोड़
  3. परम सुंदरी- 51.28 करोड़
  4. मेट्रो इन दिनों- 52.1 करोड़

साल 2025 की हिट होने वाली पहली फिल्म का रिकॉर्ड

इसके अलावा, फिल्म ने एक और रिकॉर्ड बनाया है. कोईमोई के मुताबिक ये साल 2025 की पहली रोमांटिक फिल्म है जो हिट हुई है.

एक और रिकॉर्ड है जो फिल्म के नाम है- दरअसल इस साल कई सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड फिल्में तो रिलीज हुईं लेकिन हिट फिल्मों की लिस्ट में एक भी नाम नहीं है. कोईमोई के मुताबिक, ये रिकॉर्ड भी 'एक दीवाने की दीवानियत' के नाम है.

सोनम बाजवा के करियर की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म

सोनम बाजवा ने साल 2025 में 3 फिल्में कीं. उनके 13 साल के करियर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक ही साल में उनके करियर की टॉप 3 कमाई वाली फिल्में रिलीज हुई हों.

इसी साल रिलीज हुईं उनकी हाउसफुल 5 (183.38 करोड़) और बागी 4 (53.38 करोड़) उनके करियर की टॉप 2 कमाई वाली फिल्में थीं. अब एक 'दीवानियत' रिलीज के बाद ये उनकी दूसरी सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म बन गई है 'बागी 4' दूसरे नंबर पर पहुंच गई है.

 
 
 
 
 
हर्षवर्धन राणे की सबसे बड़ी फिल्म

हर्षवर्धन राणे को एक्टिंग में 2 दशक हो चुके हैं और अब जाकर उनके करियर की सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म उनके खाते में आई है. इसने 'सनम तेरी कसम' री-रिलीज के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म का रिकॉर्ड बनाया है. साथ ही, उनके करियर की दूसरी हिट फिल्म भी बनी है.

हर्षवर्धन राणे के करियर की पहली 50 करोड़ी फिल्म भी 'एक दीवाने की दीवानियत' ही है. इसके पहले उनकी कोई भी फिल्म 50 करोड़ का आंकड़ा नहीं पार कर पाई थी.

About the author सर्वजीत सिंह चौहान

सर्वजीत सिंह चौहान ABP News की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. उन्हें भारतीय सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा के अलावा मनोरंजन जगत पर अलग नजरिए से खबरें देते हैं. क्विंट हिंदी, नेटवर्क 18 में काम कर चुके हैं. 
Published at : 30 Oct 2025 03:53 PM (IST)
Harshvardhan Rane Sonam Bajwa Ek Deewane Ki Deewaniyat Box Office Collection
