हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडEk Deewane Ki Deewaniyat BO Prediction: हर्षवर्धन राणे की सबसे बड़ी ओपनर बनेगी फिल्म, पहले दिन करेंगी बंपर कलेक्शन

Ek Deewane Ki Deewaniyat BO Prediction: हर्षवर्धन राणे की सबसे बड़ी ओपनर बनेगी फिल्म, पहले दिन करेंगी बंपर कलेक्शन

Ek Deewane Ki Deewaniyat Box Office Collection: 'एक दीवाने की दीवानियत' के पहले दिन का बॉक्स ऑफिस प्रीडिक्शन सामने आ गया है. हर्षवर्धन राणे की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डबल डिजिट में ओपनिंग कर सकती है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 08 Oct 2025 10:45 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्टर हर्षवर्धन राणे की अपकमिंग फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' को लेकर काफी बज बना हुआ है. आज फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज हो गया है जिसने फैंस की एक्साइटमेंट में इजाफा कर दिया है. 'एक दीवाने की दीवानियत' दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक देगी. इससे पहले हर्षवर्धन की फिल्म के पहले दिन का बॉक्स ऑफिस प्रीडिक्शन सामने आ गया है.

'एक दीवाने की दीवानियत' बॉक्स ऑफिस पर डबल डिजिट में ओपनिंग कर सकती है. पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक पहले दिन हर्षवर्धण राणे और सोनम बाजवा की फिल्म 8 से 12 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर सकती है. अगर ऐसा होता है तो 'एक दीवाने की दीवानियत' हर्षवर्धन राणे के करियर की सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम कर लेगी.

'एक दीवाने की दीवानियत' बनाएगी रिकॉर्ड
हर्षवर्धन राणे ने साल 2016 की रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'सनम तेरी कसम' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. बॉलीवुड हंगामा की मानें तो इस फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर महज 1.25 करोड़ की ओपनिंग ली थी. आखिरी बार हर्षवर्धन फिल्म 'सवि' में दिव्या अग्रवाल के साथ दिखाई दिए थे. इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर 2.05 करोड़ रुपए से खाता खोला था. 'एक दीवाने की दीवानियत' इन फिल्मों से कहीं ज्यादा कलेक्शन कर सकती है.

Ek Deewane Ki Deewaniyat BO Prediction: हर्षवर्धन राणे की सबसे बड़ी ओपनर बनेगी फिल्म, पहले दिन करेंगी बंपर कलेक्शन

थामा से टकराएगी 'एक दीवाने की दीवानियत'
'एक दीवाने की दीवानियत' बॉक्स ऑफिस पर आयुष्मान खुराना की हॉरर लव स्टोरी फिल्म 'थामा' से टकराएगी. दोनों ही फिल्म दिवाली के मौके पर 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही हैं.

Ek Deewane Ki Deewaniyat BO Prediction: हर्षवर्धन राणे की सबसे बड़ी ओपनर बनेगी फिल्म, पहले दिन करेंगी बंपर कलेक्शन

हर्षवर्धन राणे का वर्कफ्रंट
हर्षवर्धन राणे ने अपने करियर में  ओटीटी पर रिलीज हुई फिल्मों ('हसीन दिलरुबा' और 'तारा वर्सेज बिलाल') और वेब सीरीज (तैश) में भी काम किया है. अब एक्टर 'एक दीवाने की दीवानियत' में नजर आएंगे. इसके बाद उनके पास फिल्म 'सिला' भी है. इस फिल्म में उनके साथ सादिया खतीब भी दिखाई देंगी. इसके अलावा हर्षवर्धन के पास 'सनम तेरी कसम 2' भी पाइपलाइन में है.

और पढ़ें

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read
Published at : 08 Oct 2025 10:40 PM (IST)
Tags :
Harshvardhan Rane Sonam Bajwa Ek Deewane Ki Deewaniyat Ek Deewane Ki Deewaniyat Box Office Collection
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'कोई ब्लेम-गेम नहीं...', कफ सिरप से बच्चों की मौत पर केंद्र सरकार सख्त; कहा- तमिलनाडु ने नहीं लिया एक्शन
'कोई ब्लेम-गेम नहीं...', कफ सिरप से बच्चों की मौत पर केंद्र सरकार सख्त; कहा- तमिलनाडु ने नहीं लिया एक्शन
बिहार
बिहार चुनाव 2025: 'प्रशांत किशोर न तीन में न तेरह में', सांसद पप्पू यादव बोले- 'आज तक एक सीट…'
'प्रशांत किशोर न तीन में न तेरह में', सांसद पप्पू यादव बोले- 'आज तक एक सीट…'
इंडिया
PM मोदी ने मुंबई मेट्रो की एक्वा लाइन का किया उद्घाटन, जानें स्टेशन, रूट और किराए के बारे में सबकुछ
PM मोदी ने मुंबई मेट्रो की एक्वा लाइन का किया उद्घाटन, जानें स्टेशन, रूट और किराए के बारे में सबकुछ
क्रिकेट
संन्यास के मूड में नहीं मोहम्मद शमी, टीम इंडिया में नहीं मिला मौका तो इस टीम से खेलने पहुंचे
संन्यास के मूड में नहीं मोहम्मद शमी, टीम इंडिया में नहीं मिला मौका तो इस टीम से खेलने पहुंचे
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: Chirag Paswan को मिलेंगी कमजोर सीटें...Nitish Kumar ले रहे हैं बदला? Bihar
Sandeep Chaudhary: Congress को कम सीटें, RJD पर संतुलन बनाने का दबाव! Bihar Election 2025
Sandeep Chaudhary: NDA में Seat Sharing पर मचा है बवाल, JDU को होगा नुकसान! Bihar Election 2025
Sandeep Chaudhary: Bihar में सीटों पर JDU का कड़ा रुख, गठबंधन में बढ़ी तकरार? Bihar Election 2025
Bihar Elections 2025: NDA में सीट बंटवारे पर फंसा पेंच, 10 तारीख तक आएगी Candidate List?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कोई ब्लेम-गेम नहीं...', कफ सिरप से बच्चों की मौत पर केंद्र सरकार सख्त; कहा- तमिलनाडु ने नहीं लिया एक्शन
'कोई ब्लेम-गेम नहीं...', कफ सिरप से बच्चों की मौत पर केंद्र सरकार सख्त; कहा- तमिलनाडु ने नहीं लिया एक्शन
बिहार
बिहार चुनाव 2025: 'प्रशांत किशोर न तीन में न तेरह में', सांसद पप्पू यादव बोले- 'आज तक एक सीट…'
'प्रशांत किशोर न तीन में न तेरह में', सांसद पप्पू यादव बोले- 'आज तक एक सीट…'
इंडिया
PM मोदी ने मुंबई मेट्रो की एक्वा लाइन का किया उद्घाटन, जानें स्टेशन, रूट और किराए के बारे में सबकुछ
PM मोदी ने मुंबई मेट्रो की एक्वा लाइन का किया उद्घाटन, जानें स्टेशन, रूट और किराए के बारे में सबकुछ
क्रिकेट
संन्यास के मूड में नहीं मोहम्मद शमी, टीम इंडिया में नहीं मिला मौका तो इस टीम से खेलने पहुंचे
संन्यास के मूड में नहीं मोहम्मद शमी, टीम इंडिया में नहीं मिला मौका तो इस टीम से खेलने पहुंचे
भोजपुरी सिनेमा
'अबॉर्शन की दवा देते थे...', पवन सिंह पर वाइफ ज्योति ने लगाए 5 बड़े आरोप, अक्षरा सिंह का नाम भी लिया
पवन सिंह पर वाइफ ज्योति ने लगाए 5 बड़े आरोप, अक्षरा सिंह का नाम भी लिया
रिलेशनशिप
Happy Married life Secrets: हर बीवी को चुभती हैं ये 5 बातें, बार-बार करेंगे ये गलती तो टूट जाएगा रिश्ता
हर बीवी को चुभती हैं ये 5 बातें, बार-बार करेंगे ये गलती तो टूट जाएगा रिश्ता
यूटिलिटी
पीएम मुद्रा योजना में फटाफट चाहिए लोन तो कर लें यह काम, फौरन मिल जाएगा पैसा
पीएम मुद्रा योजना में फटाफट चाहिए लोन तो कर लें यह काम, फौरन मिल जाएगा पैसा
ट्रेंडिंग
इससे अच्छा तो... रोहित शर्मा के डांस स्टेप्स फिर वायरल, रितिका का रिएक्शन देख छूट जाएगी आपकी भी हंसी
इससे अच्छा तो... रोहित शर्मा के डांस स्टेप्स फिर वायरल, रितिका का रिएक्शन देख छूट जाएगी आपकी भी हंसी
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Embed widget