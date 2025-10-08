बॉलीवुड एक्टर हर्षवर्धन राणे की अपकमिंग फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' को लेकर काफी बज बना हुआ है. आज फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज हो गया है जिसने फैंस की एक्साइटमेंट में इजाफा कर दिया है. 'एक दीवाने की दीवानियत' दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक देगी. इससे पहले हर्षवर्धन की फिल्म के पहले दिन का बॉक्स ऑफिस प्रीडिक्शन सामने आ गया है.

'एक दीवाने की दीवानियत' बॉक्स ऑफिस पर डबल डिजिट में ओपनिंग कर सकती है. पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक पहले दिन हर्षवर्धण राणे और सोनम बाजवा की फिल्म 8 से 12 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर सकती है. अगर ऐसा होता है तो 'एक दीवाने की दीवानियत' हर्षवर्धन राणे के करियर की सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम कर लेगी.

'एक दीवाने की दीवानियत' बनाएगी रिकॉर्ड

हर्षवर्धन राणे ने साल 2016 की रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'सनम तेरी कसम' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. बॉलीवुड हंगामा की मानें तो इस फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर महज 1.25 करोड़ की ओपनिंग ली थी. आखिरी बार हर्षवर्धन फिल्म 'सवि' में दिव्या अग्रवाल के साथ दिखाई दिए थे. इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर 2.05 करोड़ रुपए से खाता खोला था. 'एक दीवाने की दीवानियत' इन फिल्मों से कहीं ज्यादा कलेक्शन कर सकती है.

थामा से टकराएगी 'एक दीवाने की दीवानियत'

'एक दीवाने की दीवानियत' बॉक्स ऑफिस पर आयुष्मान खुराना की हॉरर लव स्टोरी फिल्म 'थामा' से टकराएगी. दोनों ही फिल्म दिवाली के मौके पर 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही हैं.

हर्षवर्धन राणे का वर्कफ्रंट

हर्षवर्धन राणे ने अपने करियर में ओटीटी पर रिलीज हुई फिल्मों ('हसीन दिलरुबा' और 'तारा वर्सेज बिलाल') और वेब सीरीज (तैश) में भी काम किया है. अब एक्टर 'एक दीवाने की दीवानियत' में नजर आएंगे. इसके बाद उनके पास फिल्म 'सिला' भी है. इस फिल्म में उनके साथ सादिया खतीब भी दिखाई देंगी. इसके अलावा हर्षवर्धन के पास 'सनम तेरी कसम 2' भी पाइपलाइन में है.