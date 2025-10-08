हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडFilms Releasing In January 2026: जनवरी 2026 में बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका! 'बॉर्डर 2' सहित ये 5 बड़ी फिल्में होंगी रिलीज

Films Releasing In January 2026: जनवरी 2026 में बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका! 'बॉर्डर 2' सहित ये 5 बड़ी फिल्में होंगी रिलीज

Films Releasing In January 2026: नया साल शुरू होते ही थिएटर्स में नई फिल्मों की रिलीज का सिलसिला शुरू हो जाएगा. एक्शन से लेकर हॉरर तक, अलग-अलग जोनर की फिल्में बड़े पर्दे पर आने के लिए तैयार हैं.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 08 Oct 2025 10:02 PM (IST)
Preferred Sources

साल 2025 खत्म होने वाला है और नया साल 2026 आने वाला है. नया साल अपने साथ सिनेमा लवर्स के लिए नई फिल्मों का तोहफा लेकर आएगा. जनवरी 2026 में बॉलीवुड से लेकर साउथ तक, कई फिल्में सिनेमाघरों में दस्तक देंगी. प्रभास की 'द राजा साब' से लेकर सनी देओल की 'बॉर्डर 2' तक जनवरी के महीने में ही थिएटर्स में आने वाली हैं.

तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी

  • 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' नए साल के मौके पर ही थिएटर्स में रिलीज होने वाली है.
  • कार्तिक आर्यन स्टारर ये रोमांटिक फिल्म 31 दिसंबर 2025 को बड़े पर्दे पर दस्तक देने के लिए तैयार है.
  • फिल्म में कार्तिक के साथ अनन्या पांडे की जोड़ी देखने को मिलेगी.
  • 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' को समीर संजय विद्वंस डायरेक्ट कर रहे हैं.

Films Releasing In January 2026: जनवरी 2026 में बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका! 'बॉर्डर 2' सहित ये 5 बड़ी फिल्में होंगी रिलीज

द राजा साब

  • प्रभास की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'द राजा साब' का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं.
  • फिल्म की रिलीज डेट कई बार टाली जा चुकी है. पहले ये 5 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी.
  • अब प्रभास की फिल्म 9 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी.
  • 'द राजा साब' में बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त विलेन अवतार में दिखाई देने वाले हैं.

Films Releasing In January 2026: जनवरी 2026 में बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका! 'बॉर्डर 2' सहित ये 5 बड़ी फिल्में होंगी रिलीज

जन नायगन

  • 9 जनवरी 2026 को एक साथ कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धावा बोलने वाली हैं.
  • विजय थलापति की तमिल फिल्म जन नायगन भी इसी दिन पर्दे पर आएगी.
  • इस पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म में पूजा हेगड़ा और बॉबी देओल भी अहम रोल अदा करेंगे.

Films Releasing In January 2026: जनवरी 2026 में बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका! 'बॉर्डर 2' सहित ये 5 बड़ी फिल्में होंगी रिलीज

मन शंकर वर प्रसाद गारू

  • चिरंजीवी स्टारर फिल्म 'मन शंकर वर प्रसाद गारू' 10 जनवरी 2026 को थिएटर्स में रिलीज होगी.
  • ये एक रोमांटिक एक्शन और फैमिली एंटरटेनर फिल्म है जिसे अनिल रविपुड़ी ने डायरेक्ट किया है.
  • 'मन शंकर वर प्रसाद गारू' में चिरंजीवी के साथ नयनतारा भी नजर आएंगी.

Films Releasing In January 2026: जनवरी 2026 में बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका! 'बॉर्डर 2' सहित ये 5 बड़ी फिल्में होंगी रिलीज

पाराशक्ति

  • 'पाराशक्ति' एक पॉलिटिकल पीरियड ड्रामा फिल्म है जो 14 जनवरी 2026 को बड़े पर्दे पर आएगी.
  • सुधा कोंगारा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में शिवकार्तिकेय लीड रोल में होंगे.
  • इसके अलावा एक्ट्रेस श्रीलीला और रवि मोहन भी फिल्म में दिखाई देंगे.

Films Releasing In January 2026: जनवरी 2026 में बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका! 'बॉर्डर 2' सहित ये 5 बड़ी फिल्में होंगी रिलीज

बॉर्डर 2

  • सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'बॉर्डर 2' भी जनवरी में ही थिएटर्स में आ रही है.
  • फिल्म 22 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस के मौके पर बड़े पर्दे पर दस्तक देगी.
  • 'बॉर्डर 2' में सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी भी होंगे.
और पढ़ें

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read
Published at : 08 Oct 2025 09:49 PM (IST)
Tags :
Border 2 Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Jana Nayagan The Raja Saab
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
भारत में कम होंगी स्कॉच व्हिस्की की कीमतें? जानें ब्रिटेन-भारत ट्रेड डील से क्या होगा असर
भारत में कम होंगी स्कॉच व्हिस्की की कीमतें? जानें ब्रिटेन-भारत ट्रेड डील से क्या होगा असर
बिहार
बिहार चुनाव 2025: 'प्रशांत किशोर न तीन में न तेरह में', सांसद पप्पू यादव बोले- 'आज तक एक सीट…'
'प्रशांत किशोर न तीन में न तेरह में', सांसद पप्पू यादव बोले- 'आज तक एक सीट…'
इंडिया
PM मोदी ने मुंबई मेट्रो की एक्वा लाइन का किया उद्घाटन, जानें स्टेशन, रूट और किराए के बारे में सबकुछ
PM मोदी ने मुंबई मेट्रो की एक्वा लाइन का किया उद्घाटन, जानें स्टेशन, रूट और किराए के बारे में सबकुछ
क्रिकेट
संन्यास के मूड में नहीं मोहम्मद शमी, टीम इंडिया में नहीं मिला मौका तो इस टीम से खेलने पहुंचे
संन्यास के मूड में नहीं मोहम्मद शमी, टीम इंडिया में नहीं मिला मौका तो इस टीम से खेलने पहुंचे
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: Bihar में सीटों पर JDU का कड़ा रुख, गठबंधन में बढ़ी तकरार? Bihar Election 2025
Bihar Elections 2025: NDA में सीट बंटवारे पर फंसा पेंच, 10 तारीख तक आएगी Candidate List?
Bihar Election 2025: Bihar में महिला सुरक्षा और Crime Rate पर गंभीर सवाल!
Bihar Election 2025: NDA-INDIA में फंसा पेंच, कौन बनेगा CM? Bihar Seat Sharing
Bihar Politics: बिहार में CM कौन? Tejashwi Yadav के नाम पर घमासान! Bihar Election 2025
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत में कम होंगी स्कॉच व्हिस्की की कीमतें? जानें ब्रिटेन-भारत ट्रेड डील से क्या होगा असर
भारत में कम होंगी स्कॉच व्हिस्की की कीमतें? जानें ब्रिटेन-भारत ट्रेड डील से क्या होगा असर
बिहार
बिहार चुनाव 2025: 'प्रशांत किशोर न तीन में न तेरह में', सांसद पप्पू यादव बोले- 'आज तक एक सीट…'
'प्रशांत किशोर न तीन में न तेरह में', सांसद पप्पू यादव बोले- 'आज तक एक सीट…'
इंडिया
PM मोदी ने मुंबई मेट्रो की एक्वा लाइन का किया उद्घाटन, जानें स्टेशन, रूट और किराए के बारे में सबकुछ
PM मोदी ने मुंबई मेट्रो की एक्वा लाइन का किया उद्घाटन, जानें स्टेशन, रूट और किराए के बारे में सबकुछ
क्रिकेट
संन्यास के मूड में नहीं मोहम्मद शमी, टीम इंडिया में नहीं मिला मौका तो इस टीम से खेलने पहुंचे
संन्यास के मूड में नहीं मोहम्मद शमी, टीम इंडिया में नहीं मिला मौका तो इस टीम से खेलने पहुंचे
भोजपुरी सिनेमा
'अबॉर्शन की दवा देते थे...', पवन सिंह पर वाइफ ज्योति ने लगाए 5 बड़े आरोप, अक्षरा सिंह का नाम भी लिया
पवन सिंह पर वाइफ ज्योति ने लगाए 5 बड़े आरोप, अक्षरा सिंह का नाम भी लिया
रिलेशनशिप
Happy Married life Secrets: हर बीवी को चुभती हैं ये 5 बातें, बार-बार करेंगे ये गलती तो टूट जाएगा रिश्ता
हर बीवी को चुभती हैं ये 5 बातें, बार-बार करेंगे ये गलती तो टूट जाएगा रिश्ता
यूटिलिटी
पीएम मुद्रा योजना में फटाफट चाहिए लोन तो कर लें यह काम, फौरन मिल जाएगा पैसा
पीएम मुद्रा योजना में फटाफट चाहिए लोन तो कर लें यह काम, फौरन मिल जाएगा पैसा
ट्रेंडिंग
इससे अच्छा तो... रोहित शर्मा के डांस स्टेप्स फिर वायरल, रितिका का रिएक्शन देख छूट जाएगी आपकी भी हंसी
इससे अच्छा तो... रोहित शर्मा के डांस स्टेप्स फिर वायरल, रितिका का रिएक्शन देख छूट जाएगी आपकी भी हंसी
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Embed widget