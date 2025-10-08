एक्सप्लोरर
Films Releasing In January 2026: जनवरी 2026 में बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका! 'बॉर्डर 2' सहित ये 5 बड़ी फिल्में होंगी रिलीज
Films Releasing In January 2026: नया साल शुरू होते ही थिएटर्स में नई फिल्मों की रिलीज का सिलसिला शुरू हो जाएगा. एक्शन से लेकर हॉरर तक, अलग-अलग जोनर की फिल्में बड़े पर्दे पर आने के लिए तैयार हैं.
साल 2025 खत्म होने वाला है और नया साल 2026 आने वाला है. नया साल अपने साथ सिनेमा लवर्स के लिए नई फिल्मों का तोहफा लेकर आएगा. जनवरी 2026 में बॉलीवुड से लेकर साउथ तक, कई फिल्में सिनेमाघरों में दस्तक देंगी. प्रभास की 'द राजा साब' से लेकर सनी देओल की 'बॉर्डर 2' तक जनवरी के महीने में ही थिएटर्स में आने वाली हैं.
- 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' नए साल के मौके पर ही थिएटर्स में रिलीज होने वाली है.
- कार्तिक आर्यन स्टारर ये रोमांटिक फिल्म 31 दिसंबर 2025 को बड़े पर्दे पर दस्तक देने के लिए तैयार है.
- फिल्म में कार्तिक के साथ अनन्या पांडे की जोड़ी देखने को मिलेगी.
- 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' को समीर संजय विद्वंस डायरेक्ट कर रहे हैं.
द राजा साब
- प्रभास की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'द राजा साब' का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं.
- फिल्म की रिलीज डेट कई बार टाली जा चुकी है. पहले ये 5 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी.
- अब प्रभास की फिल्म 9 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी.
- 'द राजा साब' में बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त विलेन अवतार में दिखाई देने वाले हैं.
जन नायगन
- 9 जनवरी 2026 को एक साथ कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धावा बोलने वाली हैं.
- विजय थलापति की तमिल फिल्म जन नायगन भी इसी दिन पर्दे पर आएगी.
- इस पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म में पूजा हेगड़ा और बॉबी देओल भी अहम रोल अदा करेंगे.
मन शंकर वर प्रसाद गारू
- चिरंजीवी स्टारर फिल्म 'मन शंकर वर प्रसाद गारू' 10 जनवरी 2026 को थिएटर्स में रिलीज होगी.
- ये एक रोमांटिक एक्शन और फैमिली एंटरटेनर फिल्म है जिसे अनिल रविपुड़ी ने डायरेक्ट किया है.
- 'मन शंकर वर प्रसाद गारू' में चिरंजीवी के साथ नयनतारा भी नजर आएंगी.
पाराशक्ति
- 'पाराशक्ति' एक पॉलिटिकल पीरियड ड्रामा फिल्म है जो 14 जनवरी 2026 को बड़े पर्दे पर आएगी.
- सुधा कोंगारा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में शिवकार्तिकेय लीड रोल में होंगे.
- इसके अलावा एक्ट्रेस श्रीलीला और रवि मोहन भी फिल्म में दिखाई देंगे.
बॉर्डर 2
- सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'बॉर्डर 2' भी जनवरी में ही थिएटर्स में आ रही है.
- फिल्म 22 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस के मौके पर बड़े पर्दे पर दस्तक देगी.
- 'बॉर्डर 2' में सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी भी होंगे.
Source: IOCL